28-godišnjakinja u braku sa 70-godišnjim muškarcem: 'Ljudi misle da mi je djed, ali mi se volimo'

Bračni par s 42 godine razlike u godinama bio je prisiljen braniti svoju vezu nakon što su opaki trolovi tvrdili da je njihova 'ljubav laž'. 70-godišnji David upoznao je 28-godišnju Jackie na internetskoj stranici za upoznavanje dok je prije sedam godina putovao Filipinima, njezinom rodnom zemljom. Brzo su se sporazumjeli, a par je otišao na nekoliko spojeva prije nego što se David vratio kući u Oakland u SAD-u. Ali, ne mogavši ​​smetnuti s uma Jackie, tri mjeseca kasnije odletio je na Filipine kako bi je pozvao na drugi spoj, prenosi Mirror.

David je rekao: 'Upoznali smo se kad sam bio na Filipinima. Koristio sam stranicu za upoznavanje. Jednog sam dana vidio njezin profil - praktički sam skočio sa stolice. Bio sam tako impresioniran po onome što sam vidio'. David je poslao Jackie poruku - i bio je oduševljen kad je pristala naći se s njim u Starbucksu na kavi. Jackie je dodala: 'Nisam pregledala njegov profil. Nisam imala pojma kako izgleda. Izlazak je bio zabavan. Mogla sam reći da je džentlmen i da je stvarno fin'.

VEZANI ČLANCI:

Tijekom svog drugog putovanja na Filipine, David je iznenadio Jackie prosidbom. Vizu za Ameriku dobila je oko 11 mjeseci kasnije - kada je par počeo raditi na planiranju svog vjenčanja. 'Naše vjenčanje je bilo zabavno. Bio je to najbolji dan u mom životu', rekla je Jackie, 'Moji roditelji i moja braća i sestre nisu mogli doći u Ameriku. Moja obitelj me jako podržava, a moji prijatelji također. Neću požaliti što sam se udala za Davea jer on je stvarno dobar čovjek. Voli me, poštuje me, on je najbolji'.

Dok Jackie tvrdi da nije zabrinut zbog njihove razlike u godinama, David kaže da je bio zabrinut što će drugi misliti o tome. Rekao je: 'Bio sam zabrinut, ali to nije bilo iz moje perspektive, bilo je iz Jackiene perspektive. Kad sam se udvarao Jackie, stalno bih je podsjećao na razliku u godinama i podsjećao bih je da sam stariji od njezinih roditelja. Rekao bih Jackie 'Jesi li sigurna da želiš proći kroz ovo?' i svaki put bez oklijevanja, Jackie bi odgovorila - Da, želim'. Jackie, koja radi u lokalnoj drogeriji, vraća se na Filipine jednom godišnje kako bi posjetila svoju obitelj i financijski ih podupire najbolje što može.

VEZANI ČLANCI:

'Ja sam u mirovini. Ja plaćam većinu računa, ali Jackie ima posao da uzdržava svoju obitelj', dodao je David. Između smjena na poslu, Jackie objavljuje o svojoj vezi s Davidom na TikToku, pridružujući se viralnim trendovima i odgovarajući na pitanja korisnika. Međutim, par se zbog toga suočio s dosta kritika, budući da se korisnici pitaju je li njihova ljubav 'prava'. 'Općenito, dobili smo vrlo pozitivne komentare, sli to ne znači da je svaki pozitivan', rekao je David.

Jackie je nastavila: 'Mnogi ga etiketiraju kao mog sponzora i kažu da sam ja s njim zbog zelene karte te da sam sponzoruša. Ali, nisam pogođena jer to nije istina. Znam sebe, znam da sam nisam sponzoruša'. Unatoč negativnim komentarima, David kaže da mu je Jackie 'dramatično poboljšala život' i da više ne može zamisliti život bez nje. Rekao je: 'Otkako smo se upoznali, ne mogu biti sretniji. Ako se dvoje ljudi voli i žele ići kroz život jedno s drugim, godine su samo broj'.

Komentirajući njihov odnos, jedan korisnik je rekao: 'Eto ti ga - ovogodišnji dobitnik Oscara. Nevjerojatna izvedba tijekom godina Jackie, kapa dolje!'. Drugi korisnik je dodao: 'On je definitivno zaljubljen u nju i mislim da ga ona voli i poštuje'. Treći korisnik je rekao: 'U njezinim očima se vidi neiskrenost kada govori o tome da su zajedno'. Još jedan korisnik je dodao: 'Veze u godinama ne smetaju mi ​​sve dok je ljubav iskrena i punoljetna. Ovo dvoje želim sve najbolje'.

Ona ima 22 godine, a njezin suprug 65: 'U hotelu nam uvijek daju odvojene krevete!'