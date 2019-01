10 vječnih boostera imuniteta

Prehlada - zašto nas češće muči baš zimi? A nema veze s hladnoćom...

Zašto tijekom zimskih mjeseci ljudi češće obolijevaju od prehlade? Prehlada nije isključivo posljedica hladnoće, ali je točno da smo toj bolesti podložniji kada nam je hladno.

Razlog za to je slabija prokrvljenost sluznica nosa i ždrijela, što virusima omogućuje bolje prodiranje i brže razmnožavanje. Kako bismo se obranili od uzročnika bolesti, naše imunosne stanice oslobađaju transmitere. Kao posljedica toga javljaju se bol u grlu, kihanje i curenje iz nosa, koji predstavljaju prve obrambene reakcije. Nakon toga slijede glavobolja, bol u rukama i nogama i eventualno lagano povišena tjelesna temperatura i kašalj.

Prehlada je jedna od najčešćih virusnih infekcija dišnih puteva. Podaci govore kako prosječan odrasli čovjek godišnje preboli dvije do četiri prehlade, a djeca znatno više - od šest do osam prehlada. Ako se tegobe ne smanje ni nakon sedam dana ili ako dođe do pogoršanja općeg stanja, potrebno je potražiti pomoć liječnika, no u pravilu prehlada se liječi toplim napitcima i vitaminom C.

Postoje dva osnovna tipa kašlja - suhi i produktivni, tj. onaj koji je praćen iskašljavanjem sekreta. Kašalj je refleksna reakcija na podražaj sluznice dišnog sustava, uzrokovan različitim čimbenicima, od čestica prašine (alergijski tip) do pojedinih bolesti poput, u ovo doba najaktualnijih, viroza i gripe. Kašalj je najčešće bezopasna tegoba, no postoje situacije kad s kašljem treba biti oprezniji, primjerice kad je riječ o alergijskom kašlju, kašlju izazvanom laringitisom (zbog čega može doći do otoka sluznice i suženja dišnih puteva, pa time i do otežanog disanja) te hripavcu (znanom još kao magarećem kašlju, koji se zahvaljujući redovitom cijepljenju rijetko javlja).

Gotovo sve vrste kašlja pojačavaju se u ležećem položaju. Naime, ljudsko tijelo sadrži veliku količinu vode koja je raspoređena u tjelesnim tekućinama unutar i izvan stanica. Kada stojimo ili sjedimo, najveći je tlak tekućine u najnižim dijelovima tijela (u nogama). U ležećem položaju tjelesne tekućine pomiču se prema gornjim dijelovima tijela.

To je jedan od razloga zbog kojeg stariji ljudi s bolestima srca ili pluća ne mogu ležati na ravnom jer im se javlja osjećaj gušenja i kašalj. U djece i mladih osoba ovaj pomak tekućine prema gore izaziva natečenost sluznica dišnih puteva. Kod obične prehlade nos se u potpunosti zatvara, kod upale sinusa javlja se bol, a kod upale sluznice u području grkljana javlja se otežano disanje i stridor (zvuk struganja pri disanju).