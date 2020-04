Želite li podijeliti svoju priču o Rijeci? Ovo su ljudi koji žele čuti ono što im imate za reći

Grad nije grad bez ljudi u čijim uspomenama živi. A da te uspomene budu zabilježene i sačuvane pobrinut će se projekt Stories Behind Cities, odnosno Priče iza gradova, koji se počinje provoditi u Rijeci. Radi se o međunarodnom projektu koji se osim u Hrvatskoj provodi i u Srbiji i Rumunjskoj u tri grada koji su, uz Rijeku, dobili titulu Europske prijestolnice kulture: Rijeci, Novom Sadu i Timisoari. Ove tri zemlje dijele zajedničku povijest, povijest obilježenu konfliktima, promjenom granica i totalitarnih režima. Cilj je projekta uspostaviti nove narative koji bi te tri zemlje udaljili od negativnih stereotipa koji ih određuju i otkriti još neispričane priče koje će pomoći oblikovati nove narative ta ti grada.

Imate li vi neispričanu priču o Rijeci? Podijelite je jer možete biti uvršteni u tiskanu publikaciju koja će okruniti ovaj projekt.

Priče, narativi i pripovijedanje zauzimaju središnje mjesto u svim kulturama. Priče nam pomažu predočiti i shvatiti vlastitu povijest, zajednicu, generacije, kao i usmenu predaju i njenu važnost za očuvanje naslijeđa. Priče oblikuju sliku drugih naroda o nama, ali i to kako vidimo sami sebe.

„U potrazi smo za novim pričama, informacijama, mitovima i legendama o Rijeci koji bi nam pomogli vidjeti naše gradove na drugačiji način i promijeniti naša dosadašnja stajališta i poglede o njima. Neka i vaša priča bude zabilježena u projektu Stories Behind The Cities, jer upravo vi, građani ovog grada, možete ispričati one još neispričane priče, priče iz svog osobnog iskustva, priče koje će stvoriti novi narativ grada. “ – rekli su nam iz riječke udruge Prostor Plus, koja vodi projekt za Hrvatsku.

Priče koje se traže mogu biti razne tematike što znači da svatko može doprinijeti. Traže se: priče o povijesnim ličnostima i zanimljivim ljudima iz prošlosti Rijeke, priče o povijesnim događajima koji su se odigrali na području Rijeke, priče o riječkim građevinama i priče o nekadašnjem životu Rijeke, njenim običajima, vjerovanjima, mitovima i legendama o Rijeci i njenoj okolici. Vašu priču možete podijeliti s nama putem platforme projekta Priče iza gradova (Stories Behind City) ili poslati na mail prostorplus@gmail.com, a možete dodati fotografiju, video ili audio koji je povezan s pričom.

Projekt Priče iza gradova realizira se uz podršku Europske komisije i programa Kreativna Europa.