MUO otvoren za javnost na sedam međunarodnih digitalnih platformi

Jedan od najvećih i najstarijih umjetničkih muzeja u Hrvatskoj, u danima stradanja i izolacije, predstavlja se ljubiteljima umjetnosti na platformama koje su rezultat višegodišnjega rada Muzeja na digitalizaciji muzejskog sadržaja i gotovo deset godina suradnje na brojnim međunarodnim kulturnim projektima.

To su Googleov projekt Arts & Culture, najveća europska internetska kulturna platforma Europeana, međunarodni projekt digitalizacije europske secesijske baštine Partage plus, digitalizacija muzejskog fundusa Athena Plus, europski projekt zaštite i promocije secesijske baštine Art Nouveau Danube (https://www.andanube.eu/), projekt Museum with no Frontiers te najnovija digitalna platforma za očuvanje i razmjenu znanja tradicionalnih obrtnika i dizajnera MADE IN, izvijestili su iz Muzeja.

Zahvaljujući projektu Google Arts & Culture, MUO je omogućio virtualnu šetnju i otkrivanje umjetničkih zbirki i muzejskog fundusa na online platformi https://artsandculture.google.com/

MUO je prvi muzej u Hrvatskoj koji se još 2016. godine pridružio velikom međunarodnom Googleovom projektu Google Cultural Institute, u okviru kojeg se razvio Google Arts & Culture te je tako zahvaljujući 360 View pregledniku moguće virtualno razgledati Stalni postav muzeja, a razvijene su i tri digitalne izložbe.

Osim 360 View preglednika uz pomoć kojega se može prošetati Muzejom, na poveznici Googleova projekta "We Wear Culture", odnosno "Nosimo kulturu", u kojemu je Muzej za umjetnost i obrt sudjelovao uz bok najvećim svjetskim muzejima, mogu se pogledati dvije virtualne izložbe - izložba vjenčanica "U dobru i zlu" od 1865. godine do suvremenog doba te izložba "Stoljeće ručnog sata".

Muzej je prisutan i na Europeani (https://www.europeana.eu/), najvećoj europskoj internetskoj kulturnoj platformi digitaliziranog sadržaja slobodnog za pretraživanje. U okviru Europeane MUO je realizirao dva velika projekta, Athena Plus (http://athena.muo.hr/) i Partage Plus (http://partage.muo.hr/).

U sklopu projekta Athena Plus, MUO je Europeani isporučio čak 51.705 digitaliziranih zapisa koji se odnose na predmete iz fundusa muzeja, dok je sudjelujući u međunarodnom projektu digitalizacije europske secesijske baštine Partage Plus MUO digitalizirao brojne predmete lijepe i primijenjene umjetnosti, fotografije, razglednice, arhitektonske nacrte i fotografije arhitekture iz razdoblja secesije.

Projektom se stvorila baza više od 75 tisuća digitalnih zapisa, uključujući i dvije tisuće 3D modela stručno odabranih predmeta. Hrvatska je ovoj brojci pridonijela 5176 zapisa, te 135 3D modela.

MUO je prisutan i na jednako važnoj i već dobro poznatoj međunarodnoj platformi Muzej bez granica, odnosno Museum With No Frontiers koja predstavlja do sada najveći tematski on line virtualni muzej. U okviru suradnje s MWNF razvijene su dvije tematske digitalne izložbe, Discover Baroque Art i Discover Carpert Art. u kojima se nalaze predmeti europskog baroka i tepisi iz fundusa MUO, a mogu se pogledati na adresi http://www.museumwnf.org/