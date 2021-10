Usprkos krvi i scenama nemilosrdnih sukoba, "Posljednji dvoboj" je feministički film

Od borbi gladijatora do futurističkih i znanstveno-fantastičnih putovanja na Mars; od jednog od najpustolovnijih putovanja dviju prijateljica do odlaska u srce newyorške mafije... Dijapazon stvaralaštva Ridleyja Scotta, ali i vještina da se u toj širini već desetljećima ne gubi kvaliteta, kao i činjenica da ovaj vitalni 83-godišnjak i dalje briljira u svom radu, sve je to vrijedno divljenja, ma kako evidentno i podrazumijevajuće bilo.

Najrecentniji dokaz tomu je spektakl „Posljednji dvoboj“. S radnjom smještenom u četrnaesto stoljeće, nije ovo Scottov prvi izlet u vrijeme konjičkih bitaka. Sigurno da nije ni najbolji, ali je po nečemu najposebniji. Naime, „Posljednji dvoboj“ uspio je usprkos krvi i naturalističkim scenama nemilosrdnih sukoba u muškom svijetu, a čiji je dojam dodatno pojačan fantastičnim zvučnim efektima, postati jedan od najfeminističkijih filmova. U tom muškom svijetu u kojem točke trokuta čine Matt Damon kao sir Jean de Carrouges, Adam Driver kao Jacques de Gris i Ben Affleck kao Pierre d’Alençon, sva je pozornost na krhkoj i plahoj, ali nimalo naivnoj Marguerite de Carrouges koju je sjajno odigrala Jodie Comer.

Nakon što je ostala kod kuće sama, Margueriti na prevaru u dom ulazi obiteljski znanac Jacques de Gris koji je siluje i govori da ne smije nikome kazati za to jer riskira svoj život. Marguerite ipak priznaje suprugu što se dogodilo i moli ga za podršku u dolasku do pravde. Riječ je, dakle, o 14. stoljeću, vremenu kada je takav zločin bio povreda muževljeva vlasništva, a ne žene kao ljudskog bića. Zbog toga je pravda mogla biti zadovoljena samo ako bi suprug pristao tužiti de Grisa. De Carrouges pristaje, ali ne toliko zbog Marguerite, koliko zbog svojih nezakopanih ratnih sjekira. No stvari se zakompliciraju te jedini izlaz postaje dvoboj u kojem će se do smrti boriti de Carrouges i de Gris. Pobjeda jednog ili drugog smatrat će se Božjom odlukom jer, kako je rekao de Carrouges, „Bog će odrediti tko govori istinu“.

Svakako je najveća zanimljivost ove priče inspirirane stvarnim događajima način na koji je ispričana. U tri dijela filma pratimo iste događaje kroz različite prizme. Scene su gotovo identične, a mijenjanje točke gledišta/kamere, s obzirom na to s čije se pozicije pripovijeda, vrhunski su odrađen „trik“ kojim se dobiva zaokružena cjelina, i u vizualnom i u narativnom smislu. Najprije imamo poglavlje oslovljeno kao „De Carrougesova istina“, potom slijedi poglavlje „De Grisova istina“, a film završava s dijelom „Margueritina istina“, s tim da prije gledanja trećeg dijela filma izblijedi ime Marguerite i ostane ispisano samo – istina. To je suptilna, ali snažna poruka kojom se radnja od prije sedam stoljeća modernizirala i aktualizirala pretvarajući pritom „Posljednji dvoboj“ u svevremensku priču.

1. Posljednji dvoboj Povijesna akcijska drama, SAD, 152 min. Režija: Ridley Scott Glumci: Matt Damon, Adam Driver

2. Ja sam sunce Foto: DA2 Festival Nakon godina razdvojenosti susreću se dizajner Lorenzo Riva i njegov partner. Promatrajući njihov odnos koji je čas pun ljubavi, a čas međusobne nepodnošljivosti, gledamo priču o modi nekad i sad. S obzirom na to da je Riva bio i na čelu modnog diva Balenciage, šteta je što se nije više pozornosti dalo njegovoj prošlosti, ma kako i sadašnje, zlatno doba njegova života bilo filmično. Dokumentarni, Španjolska, 82 min. Režija: Ilaria Gambarelli Uloge: Lorenzo Riva, Luigi Valietti

3. Gianni Berengo Gardin: priča o dva grada Foto: DA2 Festival Kroz objektiv jednog od najvećih živućih talijanskih fotografa pratimo razvoj Venecije. Od tihog i mirnog gradića do turističke atrakcije i omiljene „kruzer-postaje“. Što je masovni turizam učinio ovom jedinstvenom gradiću, kako se Venecijanci bore s tim i kakvu ulogu u svemu ima umjetnost, skladno su posloženi elementi priče koja uspješno donosi tijek jedne negativne promjene. Dokumentarni, SAD, 70 min. Režija: Donna Serbe Davis Uloga: Gianni Berengo Gardin