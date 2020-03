Umjetnica u potresu izgubila sve, skupljaju se donacije

Umjetnica Marina Mesar, poznatija kao OKO, također je u potresu ostala bez svega. Njen je prijatelj, fotograf Sanjin Kaštelan, za nju pokrenuo i humanitarnu akciju skupljanja donacija.

- Zajednico. naša je Marina Mesar u ovom nemilom i neslabom zemljinom prdcu ostala bez svega i iako je pomoć potrebna svima, prije svega psihološka, ali i materijalna, ali eto. vrijeme je za soldarnost, vrijeme je za pružanje ruku čak i ako ne možemo (zasad!) prijatelja zagrliti i utješiti uživo. Osjećam da će zagreb vibrirati jače nakon potresa, nekom novom snagom i ljubavlju - napisao je Kaštelan i objavio link web stranice na kojoj Marini možete uplatiti donacije.

Marina Mesar hvaljena je ulična umjetnica poznata po svojim intervencijama u javni prostor i oslikavanju zgrada i ulica, a naslikala je i poznati mural "Open My Eyes That I May See" pored zagrebačkog Muzeja suvremene umjetnosti.