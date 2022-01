U tijeku je glasanje za Oscare: Najbolji redatelj ponovno bi mogla biti žena

Počela je sezona najsprestižnije filmske nagrade na svijetu - Oscara. Glasanje je za članove američke Akademije filmske umjetnosti i znanosti otvoreno u četvrtak, trajat će do utorka, 1. veljače, a ove godine birat će se između 276 filmova. Tko je nominiran saznat ćemo tjedan dana kasnije, 8. veljače, ali predviđanja i oklade se već gomilaju punom parom, a vjerojatno neće biti većih iznenađenja.

"Šape pasje", netipičan vestern redateljice Jane Campion, smatraju mnogi, mogao bi postati prvi Netflixov uradak koji će dobiti Oscara za najbolji film. Zasad je dobio čak sedam nominacija i tri nagrade na Zlatnim globusima, koji su često putokaz za Oscare. Jane Campion također će se najvjerojatnije naći u utrci za najbolju redateljicu i postati tek treća žena s tom nagradom, a Benedict Cumberbatch za najboljeg glumca. Među favoritima je i "Belfast" Kennetha Branagha, crno-bijeli poluautobiografski film o redateljevu odrastanju za vrijeme nemira u Sjevernoj Irskoj u kojem glavne uloge tumače Caitriona Balfe i Jamie Dornan, također kandidati za neku nagradicu. Puno se priča i o novoj verziji mjuzikla "Priča sa zapadne strane" koju je vrlo neočekivano režirao Steven Spielberg - iako se većina pita je li nam zaista pored kultnog originala bio potreban remake, a film je apsolutno propao kod publike i na kinoblagajnama sa zarađenih 50-ak milijuna dolara naspram uloženih stotinjak, filmskim kritičarima se izgleda svidio. U igri je i "Licorice Pizza" Paula Thomasa Andersona, još jedan nostalgični film posvećen redateljevu djetinjstvu, a možda i taman dovoljno neobičan za iznenadnu pobjedu. Naravno, tu je još i "Dina" Dennisa Villeneuvea, koji je razbio kletvu, uspio ondje gdje nitko drugi nije i napravio poprilično gledljiv, ako ne i dobar film prema čuvenoj knjizi Franka Herberta. Spominje se još i "Kralj Richard", biografski film o ocu slavnih tenisačica Venus i Serene Williams u kojem ga glumi Will Smith. Nije nemoguće i da će neki strani film krenuti stopama "Parazita" pa biti proglašen najboljim, a najizgledniji kandidati su japanski "Drive My Car" Ryusukea Hamaguchija i talijanski "The Hand of God" Paola Sorrentinija.

A uz spomenutu Jane Campion kao moguću najbolju redateljicu, u njezinu društvu našao se i Kenneth Branagh, pa Ridley Scott za "House of Gucci", Aaron Sorkin za "Being the Ricardos". Prvi put sam, bez brata Ethana, tu je i Joel Coen s "The Tragedy of Macbeth", ali i Steven Spielberg.

Miljenik u utrci za najboljeg glumca je Will Smith kao Richard Williams, ne zaostaje ni Benedict Cumberbatch, ali i Denzel Washington bi mogao odšetati s trećim zlatnim kipićem u karijeri za ulogu naslovnog lika u "Tragedy of Macbeth". Među glumicama i dalje odlično kotira Denzelova kolegica iz filma Frances McDormand, no najviše nade polaže se u Nicole Kidman koja je tumačila američku miljenicu Lucy Ricardo u "Being the Ricardos" i koja već godinama uspijeva iznijeti genijalne izvedbe unatoč permanentno zamrznutom licu. Oscara je zaslužila i Olivia Colman za odličnu ulogu u ekranizaciji romana Elene Ferrante "The Lost Daughter", a ni Kristen Stewart kao princeza Diana u biografskom filmu "Spencer" nije daleko.

Iako Hrvatska ni ove godine nije došla do užeg izbora, mnogi navijaju za kosovsku "Košnicu" Blerte Basholli kao najbolji strani film, ali ona se našla u žestokoj konkurenciji sa Sorrentinom, Hamaguchijem, norveškim "The Worst Person in the World" Joachima Triera i danskim "Flee" Jonasa Pohera Rasmussena. Ostaje nam samo čekati i vidjeti.