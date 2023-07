Tomašević konačno izabrao: U Lisinski dolazi Nina Čalopek, u Filharmoniju Filip Fak?

Hoće li danas, kako to tvrde zagrebački glazbeni i kulturnjački kuloari, gradonačelnik Tomislav Tomašević konačno izabrati prve ljude dvorane Vatroslav Lisinski i Zagrebačke filharmonije? Još od 23. lipnja na službenim stranicama Grada Zagreba nije bilo novih akata gradonačelnika, pa brojne znatiželjnike zanima hoće li Tomašević doista danas objaviti da je na mjesto ravnateljice dvorane Lisinski izabrao muzikologinju i producenticu Ninu Čalopek, a na mjesto ravnatelja Zagrebačke filharmonije pijanista Filipa Faka? I kako će odluka da za ravnateljicu Lisinskog gradonačelnik ipak ne imenuje Tinu Bukojević Flegar, koja je dobila čak četiri od pet glasova Upravnog vijeća dvorane, odjeknuti u samoj dvorani budući da su oba predstavnika zaposlenika dvorane u Upravnom vijeću svoj glas dala baš Tini Bukojević Flegar koja u Lisinskom radi već dvanaest godina?

Članica Upravnog vijeća dvorane Lisinski koja u njemu predstavlja stranku gradonačelnika Tomaševića Urša Raukar koja jedina nije svoj glas dala Tini Bukojević Flegar izjavila nam je da su se na natječaj javili dobri kandidati.

– Zahvaljujem prof. Mladenu Tarbuku, Ani Unkić, Jeleni Knešaurek Carić, Nini Čalopek i Kristini Bukojević Flegar na njihovim programima, njihove ideje i viđenja nove etape u životu KDVL vrijedna su riznica putokaza i rješenja. Po mojoj procjeni programa, biografije i intervjua nametnula se gospođa Nina Čalopek kao najbolja kandidatkinja. Između ostalog, istaknula bih njezino viđenje spajanja programskih usmjerenja i razvoja publike u neophodnu cjelinu i međusobno komunikacijsko prožimanje što dovodi do kulturnog proizvoda koji dosadašnja, ali i nova publika želi. To je put i do izvora financija potrebnih za otvaranje novih programa. Svoj stav dala sam kao izdvojeno mišljenje koje je s ostalom dokumentacijom poslano u Ured za kulturu i gradonačelniku Tomaševiću – izjavila nam je Urša Raukar.

Na upit koje opcije ima gradonačelnik nakon što mu je Upravno vijeće većinom glasova predložilo za ravnateljicu Kristinu Bukojević Flegar, Urša Raukar kaže: "Po zakonu, pred gradonačelnikom su sve opcije otvorene – da prihvati kandidatkinju za koju je Upravno vijeće dalo mišljenje većinom glasova, da odbaci to mišljenje i time pozove na novi natječaj i, konačno, da imenuje nekog od kandidata i kandidatkinja koji su pristupili natječaju, a koje Upravno vijeće nije predložilo."

A kako gospođa Raukar komentira činjenicu da je poznati violinist i profesor Goran Končar koji u Upravnom vijeću predstavlja SDP, koalicijskog partnera u gradskoj vlasti stranke Možemo!, glasao drugačije?

"Prof. Končar i ja smo u svom dosadašnjem radu u UV KDVL bili usuglašeni. Sada, kada je došlo do različitih stavova, o tome svakako trebamo porazgovarati i vidjeti kako dalje rukovođeni najboljim interesom za KDVL", rekla nam je dramska umjetnica i saborska zastupnica Raukar.

No u javnosti se mogu čuti i mišljenja da gradonačelnik može ili potvrditi većinski izbor Upravnog vijeća ili tražiti poništenje natječaja i njegovo ponavljanje, premda bi za to trebao imati neki razlog, a da taj razlog u ovom slučaju ne postoji. U svakom slučaju, nova zakonska rješenja o biranju čelnih ljudi kulturnih ustanova dala su široke ovlasti gradonačelnicima koji jedini imaju pravo imenovati ili razrješavati njihove ravnatelje. Uloga upravnih vijeća tu je, barem što se zakona tiče, svedena na one koji daju prethodno mišljenje. U zakonu decidirano ne piše mora li gradonačelnik to prethodno mišljenje uvažiti ili ignorirati, što, naravno, može dovesti i do neugodnih sudskih sporova.

Treba i podsjetiti da je gradonačelnik Tomašević s mjesta ravnatelja Lisinskog početkom godine naprasno smijenio karizmatičnog Dražena Siriščevića što je iziritiralo brojne ugledne glazbenike koji su sasvim uzaludno potpisivali i peticiju, ali i da je natječaj za ravnatelja Zagrebačke filharmonije poništavan tri puta, jer gradonačelnik nikako nije bio zadovoljan podrškom koju je u tamošnjem Upravnom vijeću uživao dosadašnji ravnatelj Mirko Boch.

Što se Filharmonije tiče, na gradonačelnikovom stolu mogla bi se naći dva kandidata: kontrabasist i skladatelj Dubravko Palanović za kojega je glasalo nešto više od pola orkestra, ali bi mu teret mogao biti veza s Brunom Esih na čijoj je izbornoj listi svojedobno bio, te Filip Fak, koji je imao snažniju podršku ostatka zaposlenika i kojega upućeni ističu kao mnogo izglednijeg novog šefa Filharmonije u idućem mandatu.