Tko je sve osvojio Oscare: Pogledajte cijeli popis slavljenika po kategorijama

Film Christophera Nolana "Oppenheimer" osvojio je najviše, ukupno sedam Oscara - među kojima su oni za najbolji film, režiju te glavnu i sporednu mušku ulogu, a slijedi film Yorgosa Lanthimosa "Uboga stvorenja" s četiri nagrade.

"Oppenheimer" je Oscara dobio za najbolji film, režiju, glavnu i sporednu mušku ulogu, originalnu glazbu, fotografiju i montažu, a "Uboga stvorenja" za glavnu žensku ulogu, scenografiju, šminku i frizuru te kostimografiju. Najbolji međunarodni film je "Zona interesa" koji je nagrađen i u kategoriji zvuka.

Foto: Reuters/Pixsell

Najbolji film: "Oppenheimer"

Glavna muška uloga: Cillian Murphy, "Oppenheimer"

Glavna ženska uloga: Emma Stone, "Uboga stvorenja"

Foto: Reuters/Pixsell

Režija: Christopher Nolan, "Oppenheimer"

Sporedna muška uloga: Robert Downey Jr., "Oppenheimer"

Sporedna ženska uloga: Da’Vine Joy Randolph, "The Holdovers"

Adaptirani scenarij: Cord Jefferson, "Američka fikcija"

Originalni scenarij: Justine Triet i Arthur Harari, "Anatomija pada"

Dugometražni animirani film: "Dječak i čaplja"

Kratkometražni animirani film: "War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko”

Foto: Reuters/Pixsell

Međunarodni film: "Zona interesa"

Dugometražni dokumentarni film: "20 dana u Mariupolju"

Kratkometražni dokumentarni film: "The Last Repair Shop"

Originalna glazba: Ludvig Göransson, "Oppenheimer"

Originalna pjesma: Billie Eilish i Finneas O'Connell "What Was I Made For?" iz filma "Barbie"

Zvuk: "Zona interesa"

Scenografija: "Uboga stvorenja"

Kratkometražni igrani film: "The Wonderful Story of Henry Sugar"

Foto: Reuters/Pixsell

Fotografija: Hoyte van Hoytema, "Oppenheimer"

Šminka i frizura: "Uboga stvorenja"

Kostimografija: "Uboga stvorenja"

Vizualni efekti: "Godzila: Minus jedan"

Montaža: "Oppenheimer"