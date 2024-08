The Jesus and Mary Chain napokon dolaze u zagrebačku Tvornicu

Prije 40 godina grupa The Jesus and Mary Chain s braćom Jimom i Williamom Reidom započela je karijeru jednog od najznačajnijih sastava tadašnjeg alternativnog rocka. Četrdeset godina kasnije, u sklopu turneje "40 Years", dolaze u zagrebačku Tvornicu 28. kolovoza na jedan od najznačajnijih koncerata godine kod nas. The Jesus and Mary Chain prvi sam put gledao 1989. u ljubljanskoj Hali Tivoli u vrijeme najveće prvobitne slave, a zadnji put u New Yorku 2018. kad su bili gosti Nine Inch Nails u dvorani Radio City Music Hall. Friški nakon albuma "Damage and Joy" objavljenog godinu ranije, Jesus and Mary Chain odsvirali su "pravi" set od desetak pjesama i oduševili oko šest tisuća ljudi u dvorani.

Nisu oni bili predgrupa, nego davni utjecaj na Nine Inch Nails koji su im samo vratili uslugu, jer su ih na početku karijere upravo The Jesus and Mary Chain, tj. braća Jim i William Reid, vodili sa sobom kao nepoznatu predgrupu na svojim koncertima. Skoro 30 godina kasnije, tada u New Yorku, na najjačem terenu, bilo je potpuno jasno da su se The Jesus and Mary Chain potpuno vratili u formu nakon drugog početka par godina ranije. Potpomognuti odličnom rasvjetom Nine Inch Nailsa, zahuktali stroj pomeo je sve pred sobom u 45 minuta svirke i, ako nešto slično doživimo u Zagrebu, bit će pakleno u Tvornici.

Tim više što su početkom godine objavili novi album "Glasgow Eyes" u sklopu čije turneje dolaze u Zagreb, a ujedno im je to tek drugi album, uz spomenuti "Damage and Joy" koji su snimili nakon "Munki" iz 1998., nakon čega su se razišli. The Jesus and Mary Chain tako napokon stižu i u Zagreb i otvaraju novu koncertnu sezonu u Tvornici kulture. Jedan od najutjecajnijih bendova u povijesti rocka prvi će put u Hrvatskoj izvesti svoje hitove, a kronologija veli da su imali 12 ulazaka na britansku top listu singlova i dva pogotka na top 10 ljestvici.

The Jesus and Mary Chain krenuli su na drugi dio velike turneje "40 Years" i do 8. kolovoza nastupali su po Australiji i Novom Zelandu, nakon čega stižu u Europu. Prvi je datum rezerviran za Green Man Festival u Walesu, a samo dan kasnije pridružit će se sjajnom lineupu na portugalskom Vodafone Paredes de Coura festivalu. Nakon toga, njihove će pjesme pjevati publika u Mađarskoj, Estoniji i Finskoj, a samo tri dana nakon češkog Trutnoff festivala jedan od najvećih britanskih bendova svih vremena premijerno će nastupiti u zagrebačkoj Tvornici kulture.

Braća Reid svoju su veliku obljetnicu obilježila i albumom "Glasgow Eyes", koji je objavljen u ožujku, prvim studijskim albumom nakon izdanja "Damage and Joy" iz 2017. godine. Za ovu su važnu godinu braća najavila i svoju autobiografiju, ali i dokumentarac. Kao i prethodna izdanja, "Glasgow Eyes" predstavlja stapanje prošlosti, sadašnjosti i u budućnosti u sjajnu, mračnu i romantičnu ploču koja obilježava povratak korijenima. Album je snimljen u studiju Castle of Doom u Glasgowu i novim su pjesmama predstavili svoje novo poglavlje kojim kombiniraju poznati spoj melodije, feedbacka i kontroliranog kaosa, ljubav prema imenima poput Suicidea i Kraftwerka te manje disciplinirane pristupe jazzu. Zvuk i energija i na ovom su izdanju ponovno svježi i radikalni te preliveni nepobitnim mračnim šarmom.

Neodoljivi outsideri počeli su djelovati 1984. godine kada su održali prvu svirku i svoje ideje počeli pretvarati u stvarnost. Odigrali su ključnu ulogu u formiranju podžanrova kao što su shoegaze i noise pop, a već su debitantskim izdanjem "Psychocandy" osvojili kritičare. Drugim su izdanjem "Darklands" potvrdili visoku kvalitetu i lansirali se u zvijezde; album je dostigao peto mjesto na britanskoj ljestvici albuma, a hit singl "April Skies" zasjeo je na osmo mjesto. S trećeg su se albuma "Automatic" iz 1989. godine istaknuli singlovi "Blues From A Gun" i "Head On". Iako se bend nakon iznimno uspješnog rada razišao krajem devedesetih, ponovno je okupljanje uslijedilo 2007.

Prvi nastup održali su na američkom festivalu Coachella, a tijekom pjesme "Just Like Honey" na sceni im se pridružila Scarlett Johansson, glumica u filmu "Lost in Translation", u kojem se čula i ta pjesma The Jesus and Mary Chain. Povratnički britanski nastup održali su na festivalu Meltdown. Iako je Jim Reid 2007. najavio novi album, na koji će se čekati još deset godina, početkom 2008. objavili su "All Things Must Pass" za soundtrack serije "Heroes", svoju prvu novu pjesmu nakon 1998. godine.

Godine 2012. odsvirali su američku turneju i prvi put svirali u Kini. Iduće godine objavljen je veliki vinilni box set "The Complete Vinyl Collection" u povodu tridesete godišnjice osnivanja benda, da bi 2014. bili prvi koji je potpisali ugovor s agencijom Creation Management poznatog britanskog diskografa Alana McGeeja. Tijekom 2015. na koncertima su svirali čitav album "Psychocandy" u povodu tridesete godišnjice. The Jesus and Mary Chain stižu Tvornicu kulture krajem kolovoza kako bi prvi put s hrvatskom publikom podijelili poznate himne. "April Skies", "Just Like Honey", "I Hate Rock & Roll" i "Head On" orit će se Velikim pogonom, a mračni će škotski šarmeri napucanom set listom začarati publiku te proslaviti 40 godina postojanja benda.