Sve oko nas je PR, a u zabavu pretvaramo čak i tragedije. Zabava prodaje sadržaj, a ogoljenu stvarnost nitko neće kupiti

Mostarski novinar i pjesnik Berislav Jurič, nakon višegodišnjeg rada u novinarskom profesiji i brojnim publicističkim angažmanima, izdao je novu zbirku pjesama "Kapi". Riječ je o radu koji se razvijao tijekom zadnjih nekoliko godina, a u kojemu autor u pedesetak pjesama obuhvaća intime i društvene fragmente, od nježnosti do društvenog propitkivanja. Hercegovina. U razgovoru saznajemo što ga je, usprkos intenzivnoj novinarskoj karijeri, potaknulo da se ponovno vrati poeziji, kako povezuje svog novinarskog i pjesničkog "ja", te što u ovoj zbirci želi poručiti suvremenom čitatelju.
