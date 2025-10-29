Naši Portali
novinar i pjesnik Berislav Jurič

Sve oko nas je PR, a u zabavu pretvaramo čak i tragedije. Zabava prodaje sadržaj, a ogoljenu stvarnost nitko neće kupiti

Berislav Jurič
Denis Kapetanovic/PIXSELL
Autor
Robert Bubalo
29.10.2025.
u 11:09

Mostarski novinar i pjesnik Berislav Jurič izdao je novu zbirku poezije, "Kapi". Ovaj je rad, kaže, razvijao posljednjih nekoliko godina, a u našem razgovoru otkrio je što ga je, usprkos intenzivnoj novinarskoj karijeri, potaknulo da se ponovno vrati poeziji, kako povezuje svog novinarskog i pjesničkog "ja", te što u ovoj zbirci želi poručiti suvremenom čitatelju

Mostarski novinar i pjesnik Berislav Jurič, nakon višegodišnjeg rada u novinarskom profesiji i brojnim publicističkim angažmanima, izdao je novu zbirku pjesama "Kapi". Riječ je o radu koji se razvijao tijekom zadnjih nekoliko godina, a u kojemu autor u pedesetak pjesama obuhvaća intime i društvene fragmente, od nježnosti do društvenog propitkivanja. Hercegovina. U razgovoru saznajemo što ga je, usprkos intenzivnoj novinarskoj karijeri, potaknulo da se ponovno vrati poeziji, kako povezuje svog novinarskog i pjesničkog "ja", te što u ovoj zbirci želi poručiti suvremenom čitatelju.

