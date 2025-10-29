Sve oko nas je PR, a u zabavu pretvaramo čak i tragedije. Zabava prodaje sadržaj, a ogoljenu stvarnost nitko neće kupiti

Među prvima smo pročitali memoare Anthonyja Hopkinsa

'Pio sam po bocu tekile na dan, a u jednom sam trenutku čak povjerovao da sam Ivan Krstitelj'

Pročitali smo memoare oskarovca Anthonyja Hopkinsa "Dobro smo ispali, mali", u kojima glumac govori o borbi s alkoholom te javnosti manje poznatim situacijama koje su ga obilježile. Ono što je posebno fascinantno jesu detalji iz vrlo ranog djetinjstva koje veliki glumac čitatelju priča vrlo slikovito, gotovo kao da ima fotografsko pamćenje ili pak vremeplov kojim se, u 88. godini života, vratio u to doba i ponovno pogledao i analizirao sve te životne scene