Studenti oživili davne obrede oratorijanaca

Francuski paviljon smješten usred zagrebačkog Studentskog centra više je nego uspješno “glumio” crkvu u filmu Branka Schmidta “Agape”. A u nedjelju navečer bio je sjajan domaćin projekta Sponsa canticorum tj. završnog koncerta majstorskog tečaja koji su na Muzičkoj akademiji tjedan dana držali profesori Katarina Livljanić s pariške Sorbonne i Josep Cabrea s glazbene akademije u San Sebastianu.

Uspjeli bez vremeplova

Uz ambiciozne studente radili su na rekonstrukciji liturgijsko-scenskog obreda prema praksi reda oratorijanaca, koji je u 17. stoljeću djelovao i na hrvatskom prostoru, napose u Dalmaciji. Talent mladih izvođača i promišljenost uglednih profesora Francuski su paviljon doista pretvorili u drevnu zadarsku crkvu sv. Donata, premostivši stoljeća i bez vremeplova. Koncert u akustičnom Francuskom paviljonu objedinio je ne samo glazbu nego i poeziju, i to trojice katalonskih pjesnika Joana Brossa, Salvadora Espriua i Joana Salvata Papasseita te našeg neupitnog klasika Danijela Dragojevića u interpretaciji studentica glume sa zagrebačke ADU, ali i izložbu skulptura sadašnjih i nedavno diplomiranih studenata ALU. Cijeli je multimedijalni projekt, koji je imao i svoje redatelje, ali i fotografe i snimače zvuka, koordinirala prodekanica Muzičke akademije Ljerka Očić. Put od srednjovjekovnog korala pa do ranog oratorija potpomognut metaforičnim propitivanjem Pjesme nad pjesmama slušatelje je doveo do mističnog iskustva.

Akademija ponovno cvate

Koncertom su diskretno ravnali karizmatični Josep Cabrea, inače proslavljeni bas-bariton impozantna glasa, te naša Zadranka Katarina Livljanić, istraživačica glazbenih povijesnih praksi i ishodišta, ali i pjevačica neizmjernog iskustva potvrđena u crkvama i pozornicama diljem svijeta.

Zahtjevni (i to podulji) program u kojem se doista odlično i produhovljeno pjevalo i sviralo završio je skladbom Salve Regina iz kantuala franjevca Frane Divinića iz 17. stoljeća koju su otpjevali i vokalni, ali i instrumentalni solisti u dirljivom zajedništvu, koncentrirano i vješto. Sponsa canticorum dokazao je ne samo visoke domete studenata očito rascvale zagrebačke Muzičke akademije i drugih zagrebačkih umjetničkih akademija nego i ponovno pokazao koliko je vrijedan svaki hrvatski angažman glazbene prosvjetiteljice Katarine Livljanić. Bila bi velika šteta da ovaj projekt ne dobije reprizu!