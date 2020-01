Stephen King šokira svojim komentarom o Oscarima

Ovogodišnje nominacije za Oscara, ali i dodjele nagrade BAFTA izazvale su buru u javnosti zbog nedostatka rasne i rodne raznolikosti. Tako su za Oscar u kategoriji za najboljeg redatelja nominirani samo muškarci, a od svih glavnih i sporednih nominiranih glumaca i glumica, samo je jedna crnkinja. Prilikom svečanosti objave nominacija, voditeljica Issa Rae čak se i suho našalila dok je čitala nominirane u kategoriji za najboljeg redatelja, rekavši: "Čestitke svim tim muškarcima".

Stephen King, legendarni spisatelj i član Američke akademije filmskih umjetnosti i znanosti, na Twitteru je izrekao kontroverzno mišljenje i tako podijelio obožavatelje.

...I would never consider diversity in matters of art. Only quality. It seems to me that to do otherwise would be wrong.

- Nikada ne razmišljam o raznolikosti kad dođe do umjetnosti. Samo kvaliteti. Čini mi se da bi išta drugačije bilo pogrešno - napisao je King o svom procesu glasovanja u tri kategorije za koje smije nominirati filmove, najbolji film, adaptirani i originalni scenarij.

True. But let’s extend this: representation is only step 1.



You say you seek “quality” in film. Until tastes are expanded, mostly traditional white narratives & styles will actually be deemed “quality.”



Current measures of “quality” are still exclusive.



