Šestan: Došao sam s dva kofera i tako mogu i otići

Dostojanstveno sam branio dignitet teatra, a kako sam došao s dva kofera, tako mogu i otići, kazao je nakon smjenjivanja s funkcije intendanta HNK Split Srećko Šestan, istaknuvši da se nada poštovanju zakonske procedure.

Nije mu lako palo što su ga vijećnici temeljem prijedloga Kazališnog vijeća razriješili, a kako je Split uvijek "svoj", moglo bi se dogoditi da skandali i ratovi tek slijede. Naime, na potezu je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek koja smjenjivanje može odobriti ili odbiti u roku od 30 dana, a Šestana je žestoko branila i hvalila, poglavito u pandemijskom razdoblju. Dok se ona ne očituje, v.d. intendantu HNK Split Vicku Bilandžiću ruke su vezane! Ne može ništa, a već je trebao dogovoriti suradnju s potencijalnim šefovima Drame, Baleta i Opere, redateljima, koreografima... Svi su na čekanju, a sezona uskoro počinje.

Sa Šestanom bi trebali otići i Ilir Kerni i Jure Bučević, šefovi Baleta i Opere, a bivša šefica Drame Marina Vujčić dala je ostavku kad je saznala za famozni Bučevićev ugovor koji mu jamči radno mjesto nakon isteka mandata. Znakovita je i Šestanova poruka o poštovanju zakonitosti. Miriše li to na tužbu protiv Grada? S druge strane, gradonačelnik Puljak diplomatski izjavljuje da vjeruje da ministrica poštuje građane Splita.

Splitski vijećnici odbili su usvojiti i izvješće o radu Muzeja grada Splita na čijem je čelu protekle četiri godine bila Branka Brekalo, bivša novinarka HTV-a, koja također ima ugovor o radu s "osiguračem" po kojem nakon isteka mandata 30. lipnja ostaje u toj ustanovi kao - kustosica. Neki kažu da je to zakonito. Možda, ali je li i moralno? Nije usvojen ni izvještaj o radu Hrvatskog doma na čijem je čelu kao v.d. ravnatelja više od dvije godine Marin Kaporelo. Je li to zakonito? Dobro informirani tvrde da ga bivši gradonačelnik nije imao hrabrosti imenovati ravnateljem jer nema uvjete, a novi "nije stigao" raspisati natječaj za to atraktivno mjesto... Politika ih je i dovela i odvela, no pitanje je tko je od njih zaista spreman otići na zavod za zapošljavanje.