Seksualno napastovanje i šamari: Ako ništa, Oscari su podigli svijest o alopeciji

Kada je Will Smith nasred pozornice pljusnuo Chrisa Rocka, većina gledatelja, kako u Dolby Theatreu tako i kod kuće, pomislila je kako je možda riječ o nekom insceniranom potezu. Ipak, cijele te večeri svi prisutni morali su s lažnim smješkom trpjeti besramne šale voditelja, a zapravo seksualno uznemiravanje.

"Zabit ću vam jezik u grlo da vas testiram na COVID", rekla je u jednom trenutku skupini glumaca Regina Hall, nakon čega je prepipala Jasona Momou, a Harvey Weinstein negdje daleko u svojoj ćeliji počeo štucati.

Ipak, kada je nakon šamara Smith počeo i psovati Rocka, što su čuli svi osim američkih gledatelja čije je nježne uši u izravnom prijenosu zaštitila mreža ABC, postalo je jasno da nešto nije u redu. Rock se, naime, našalio na račun Jade Pinkett Smith, Willove supruge koja - a tu informaciju sada znaju apsolutno svi na svijetu - boluje od alopecije, zbog čega je obrijala glavu. S obzirom na to da brojne žene ponosno nose ćelavu frizuru isključivo svojim odabirom, možemo stati u obranu Chrisa Rocka i reći da jednostavno nije imao pojma. Možemo reći i da njegova usporedba s G. I. Jane zapravo zvuči kao kompliment, jer je ćelava Demi Moore u tom filmu praznik za oči. No, s obzirom na kontekst i činjenicu da je borba s alopecijom nešto što nikome ne bismo poželjeli, Rockova šala bila je neumjesna. I bila bi sasvim zaboravljena da se Will Smith sabrao i eventualno od komičara zatražio ispriku. Kako bi Pinkett Smith reagirala i što je o šali mislila, ne znamo, jer joj je suprug "zaštitnik" oduzeo pravo na reakciju.

Umjesto toga, zasjenio je pobjedu dokumentarca "Summer of Soul" i svakog idućeg filma. Bilo bi jadno i besmisleno nagađati o tome što se događa u njihovu braku i je li Smith to napravio nakon što ga je njegova žena oštro pogledala pa samo možemo suditi o onome što je napravio potom. A primivši Oscar za najboljeg glumca, nakon što je javno napao kolegu, održao je nesuvisao i grozan govor, u kojem ne samo da se nije ispričao Rocku (to je napravio tek jučer), već je jecajući nazvao sebe "instrumentom ljubavi" i "zaštitnikom svoje obitelji". "Ljubav vas natjera da radite lude stvari", kazao je, baš kao što bi rekao svaki obiteljski nasilnik.

Mišljenja javnosti su podijeljena, no ipak prevladava ono koje glasi da je nasilje neprihvatljivo. Dosta pohvala moglo se čuti na račun Chrisa Rocka koji je fantastično reagirao i u pravo vrijeme se zaustavio da ne bi zalajao neki "comeback". Cijela ta drama toliko mu je donijela na popularnosti da se ulaznice za njegovu nadolazeću turneju rasprodaju kao lude, a njihova cijena skočila je gotovo 300 dolara. I dok Rockova cvjeta, mnogi nagađaju da se nakon ovoga reputacija i karijera Willa Smitha nikada neće oporaviti. Barem je podigao gledanost dodjele Oscara, a i svijest o alopeciji.