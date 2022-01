Ricky Gervais i u trećoj nas je sezoni više rasplakao nego nasmijao

Jedan od najvećih britanskih komičara svih vremena vratio se prošlog tjedna s trećom i posljednjom sezonom svoje serije “After Life”, koja je mnogima prijašnjih godina bila na popisu omiljenih kućnih noćnih TV maratona. Zanimljivo, dok je publika ponovno hvalospjevima obasula Rickyjevu gorko-slatku seriju, kritika je bila podijeljena, a kao najveću zamjerku ističe da Gervais više nema što novoga za ponuditi.

Serija koja je započela 2019. godine prati Tonyja Johnsona (Gervais), inače novinara u lokalnom listu, dok se pokušava pomiriti sa smrću svoje supruge koja je umrla od raka. U svojoj boli i tuzi Tony je prilično gadan prema mnogim ljudima oko sebe i naizgled ne mari za posljedice svojih postupaka i riječi. Serija ga prati dok se bori sa svojim emocijama i pronalazi tračke nade u vlastitom životu. Tuga ima mnogo različitih oblika – neki se zakopaju u posao kako bi razmišljali o drugim stvarima, a neki odlaze u šetnju kako bi očistili um i stekli perspektivu. Tony, naprotiv, tone u stanje inercije.

Zbog toga su mu od pomoći prijatelji, poput kolege Lennyja (Tony Way), koji s njim odlazi snimati simpatične reportaže o stanovnicima njihova grada. Tony je ostao i u prijateljskim odnosima sa supruginim bratom Mattom (Tom Basden), s kojim zna odigrati partiju skvoša. A tu je i kujica Brandy, njemački ovčar kojeg su Lisa i on zajedno usvojili. Svi su mu oni pomogli da ustane s kauča i prestane tugovati za Lisom, uporno premotavajući njezine videosnimke. No najveću prijateljicu upoznao je na supruginu grobu. Anne Pearson (Penelope Wilton) izgubila je supruga, pa je i ona svakodnevno tugovala na njegovu grobu. Zahvaljujući njoj, Tony, a i mi s njim, shvatili smo mnoge stvari o životu.

”Anđeli postoje, da znaš. Nemaju krila i ne žive u oblacima. Nose odore bolničarki i trude se plaćati stanarinu. Neki rade za dobrotvorne organizacije jer ne mogu okrenuti leđa. Neki imaju četiri noge i laju. Kako god izgledali, svi spašavaju živote”, samo je jedan od citata u ovoj seriji koji će vam pomoći da i sami spoznate mnoge stvari o životu. I zbog toga je ova Netflixova serija itekako važna jer može djelovati terapeutski. Uz nju ćete se slatko nasmijati, ali i više puta pustiti suzu. Ali, takav je i život. Treća sezona “After Lifea” ima kao i prethodne dvije samo šest epizoda u trajanju od manje od pola sata, pa ćete cijelu sezonu pogledati za samo jednu večer.

Gervais, komičar i pisac koji ujedno zna vrlo dobro glumiti, ima zajedljiv, nekorektan smisao za humor koji se često zađe u mračno područje i ne sviđa se svima. Apsolutno mu ništa nije sveto i često se voli rugati pobožnima. Doista, on je prenio mnogo te senzibilnosti u “After Life”. Ali u ovoj je seriji također predstavio svoj iskren i ozbiljan aspekt. Iako je sudjelovao u stvaranju nekoliko originalnih i duhovitih TV serija poput “The Officea” i “Extras”, u “After Lifeu” se, unatoč tome što je potpuno suprotan njegovu javnom imidžu, osjeća da je to definitivni Gervaisov show. Odnosno, kao da se s godinama smirio i sazrio.

Zbog toga s veseljem čekamo njegov novi projekt koji je već najavio, a također će se prikazivati na Netflixu.

After Life 3 Netflix, 6 epizoda Autor: Ricky Gervais Uloge: Ricky Gervais, Tony Way

Otkrivanje vještica 3 Treća sezona serije “Otkrivanje vještica” (A Discovery Of Witches) stigla je prije dva tjedna na HBO GO. Nova sezona temelji se na romanu “Knjiga života”, trećem i posljednjem dijelu iz bestseler trilogije Deborah Harkness. U posljednjoj sezoni Matthew i Diana vraćaju se iz 1590. i zatječu tragediju u Sept-Toursu. Moraju pronaći stranice koje nedostaju iz Knjige života i samu Knjigu prije nego što bude prekasno. Njihovi neprijatelji spremaju se krenuti na njih, a čudovište iz Matthewove prošlosti koje je čekalo u zasjedi vratit će se radi osvete. HBO, 7 epizoda Uloge: Matthew Goode, Teresa Palmer