Rick i Morty možda nisu za čistu desetku, ali i dalje su jedna od najboljih serija

Animirane serije odavno su prestale biti samo zabava za najmlađe. Naravno, klinci još uvijek mogu uživati u dogodovštinama Pepe prasice ili Spužve Boba Skockanog, ali i odrasli proteklih godina imaju crtiće za zabave, još tamo od početka emitiranja “Simpsona”, “South Parka” ili “Family Guya”. No postoji jedna serija koja se pokazala boljom od svih njih, a usudili bismo se reći i kako se radi o jednoj od najboljih serija ovog stoljeća. “Rick i Morty” serija je koja nam već pet sezona donosi avanture Ricka Sancheza i Mortyja Smitha, djeda i unuka koji ne slučajno podsjećaju na Doca Browna i Martyja McFlya iz “Povratka u budućnost”. Cijela serija je u stvari inspirirana poznatim filmovima i serijama poput “Aliena”, “Totalnog opoziva”, “Indiane Jonesa”, “Leta iznad kukavičjeg gnijezda”, pa čak i pjevačkog natjecanja “America’s Got Talent”.

Rick je ekscentrični genijalac velikog ega, a njegov unuk nije baš bistar pa na njihovim pustolovinama često upada u razne intergalaktičke nezgode. Peta sezona nije skrenula s tipičnog, iako neobičnog puta, kojim prolazi većina sezona, uključujući urnebesnu satiru, reference na pop-kulturu i smiješne zaplete u svakoj epizodi. Kreatori Justin Roiland i Dan Harmon izvrsno rade na stvaranju laganog, duhovitog tona tijekom sezone, ali još su bolji u puštanju suptilnih natuknica o intrigantnim, neistraženim temama poput Rickove psihe koje “Ricku i Mortyju” daju još dublju dimenziju u ovoj sezoni koja se nastavlja na četvrtu u kojoj smo mali prilike vidjeti Rickovo pogoršano emocionalno stanje, suprotno svom uobičajenom megalomanskom držanju. On je tada priznao svoje nedostatke kao oca i kao osobe. Međutim, publika nikada nije doista znala kako je Rick postao takva osoba. Promatranje druge strane svemoćnog znanstvenika također je dopustilo da priča bude i emocionalno utjecajna i ispunjena, a ova sezona između ostalog istražuje prirodu moći i kako njezino stjecanje ne vodi nužno zadovoljstvu. Nekima će možda zasmetati ovaj zaokret prema psihi pa, za razliku od prijašnjih sezona, ima i sporijih epizoda u kojima sve ne frca od akcije i preokreta.

Novost je i kako su sada i Mortyjevi mama, tata i sestra dobili priliku da pomažu Ricku u avanturama pa smo ih mogli vidjeti u borbi protiv razumne sperme ili vojske purana. Da, dobro ste pročitali. U jednoj od najsmješnijih epizoda ove sezone Morty počne volontirati kod mame u njezinoj veterinarskoj ambulanti jer je shvatio kako tamo postoji sprava za mužnju koja mu može pomoći da se poigra sam sa sobom. Problem nastane kada Rick jednog dana donese bačvu za koju misli da je konjsko sjeme kako bi od njega napravio biooružje. No unutra je bila Mortyjeva sperma koja je mutirala u razumne organizme. Takvi smiješni ali i suludi obrati uobičajeni su u ovoj seriji, a fanovi su dosad već navikli na genijalne doskočice autora serije Justina Roilanda i Dana Harmona. Inače, sam Roiland krije se iza glasova i Ricka i Mortyja i to zaista radi maestralno, jer upravo su njihovi glasovi često izvor urnebesnih situacija. Kao i dosad, finalna epizoda ostavlja nas u nedoumici i završava cliffhangerom, a Rick i Morty još jednom pokušavaju spasiti planet. Peta sezona Ricka i Mortyja možda nije za čistu desetku kao prethodne, no još uvijek je jedna od najboljih i najinteligentnijih serija koje možete pogledati.

Rick i Morty 5 Netflix Autori i glasovi: Justin Roiland i Dan Harmon 10 epizoda

Star Trek: Discovery Foto: Netflix “Star Trek: Discovery” vraća se u četvrtoj sezoni 18. studenog, a fanovi serije nedavno su s oduševljenjem dočekali vijest da će se vratiti neke dobro poznate rase. Tako ćemo vidjeti likove bajoranskog i kardasijanskog podrijetla, a ponovno ćemo vidjeti Ferengije. Osim što će drukčije izgledati, čini se kako će se i drukčije ponašati. U novoj sezoni Michael Burnham će zapovijedati brodom, a nove nevolje posadi i galaksiji predstavljat će pet svjetlosnih godina velika gravitacijska anomalija.