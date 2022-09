Reizdanje albuma "Animals" Pink Floyda za 45. godišnjicu

Dugo najavljivano, remiksirano reizdanje albuma “Animals” Pink Floyda iz 1977. pojavilo se u trgovinama na 45. godišnjicu albuma, nakon prethodnih velikih box setova “Dark Side Of The Moon”, “Wish You Were Here” i “The Wall”.

Na “Animals” se čekalo najdulje, zbog višegodišnjeg neslaganja oko završetka dogovora koji je sprečavao Roger Waters. Nova verzija “Animalsa” pojavila se na nekoliko odvojenih formata, što daje mogućnost izbora, s obzirom na osobne preferencije i sklonosti vinilima, CD-ima ili blu-ray diskovima. Tek sredinom listopada bit će objavljeno deluxe izdanje koje će zajedno sa svim nabrojenim nosačima zvuka sadržavati i veliku knjigu s novim esejima, komentarima i fotografijama. Do tada u ponudi je novi stereo remiks albuma, te novi 5.1 remiks za kućna kina na odvojenim formatima vinila, CD-a i blu-ray diska. S omotnicom stalnih dizajnera Hipgnosis, album “Animals” poznat je postao i po velikoj svinji, balonu koji je letio iznad londonske elektrane Battersea Power Station radi fotografiranja omotnice, da bi na koncu kabeli popustili, a leteća svinja odradila tada Pink Floydima najveći marketinški posao.

S dokumentarističkim crno-bijelim fotografijama oronulih prostorija i zidova na unutarnjim stranicama omotnice, “Animals” je te 1977. simbolizirao otuđenje suvremenog svijeta. Pjesme s nazivima poput “Dogs”, “Pigs on the Wing” i “Sheep” poput basni opisivale su ljudske karaktere životinjskim osobinama. Sasvim jasno, radilo se o socijalno i društveno intoniranoj ploči glavnog autora Rogera Watersa, s gitaristom Davidom Gilmourom, bubnjarem Nickom Masonom i klavijaturistom Rickom Wrightom. Netipičan album Pink Floyda kod masovne publike nikada nije stigao do popularnosti ranijih megahitova “The Dark Side Of The Moon” i “Wish You Were Here”, ili sljedećeg “The Wall”. No radilo se o autorski i svirački sjajnom, drugačijem albumu Pink Floyda koji se koncepcijski razlikovao od bilo kojeg drugog albuma Pink Floyda.