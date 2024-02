Osim što odlično pjeva, Filip Rudan očito ima i prirodan autorski impuls

Ovo vrijeme završetka četvrte sezone “The Voicea” dobra je prilika da se podsjetimo prvog albuma Filipa Rudana “Everyday View”, objavljenog krajem prošle godine, a snimljenog nakon što je Rudan završio drugi u finalu tog showa.

Kako krenuti dalje, pitanje je mnogih pjevača. Podsjetimo, bio je i u kombinacijama za novog pjevača Parnog valjka, ali sve su informacije iz diskografske kuće Universal Music Hrvatska govorile da se odlučio za autorsku karijeru i samostalan put. “Everyday View” profesionalno je napravljen pop-album s osam pjesama, među kojima je samo pjesma “Razine” otpjevana na hrvatskom jeziku. Sve ostale su na engleskom i jasno govore o namjeri inozemnog proboja uz podršku međunarodne diskografske kuće. Ono što je (naizgled) paradoksalno jest da pjesme na engleskom zvuče uvjerljivije, kao i da se radi o pop-materijalu koji bi najmanje mogao zanimati publiku i televizijske gledatelje “The Voicea”.

Kao da se radi o psihološkom crossoveru, Rudan se s “Everyday View” predstavlja autorskim popom na odlično otpjevanom engleskom jeziku, a melodične pjesme nisu nimalo inferiorne zapadnoj produkciji tog tipa. Domaća ekipa posložila je sve toliko svjetski da se čini kako Rudan i ne “puca” na domaće tržište. Rudan je autor pjesama, a aranžmane potpisuju Niko Nobilo, ujedno producent albuma, i Ivan Orešković, koji su i odsvirali većinu instrumenata. Odličan singl “He’s Not The One” nastao je u suradnji s aranžerom i koproducentom Hrvojem Domazetom, dok glazbu za naslovnu pjesmu potpisuje Sandro Šandro. Rudan se osim u pjevačkim zadacima pokazuje i kao odličan gitarist – izvrstan solo u “He’s Not The One” – a puno je i pratećih vokala, pogotovo zborskih u “He’s Not The One”.

Uglavnom, ekipni rad na temelju solidnog Rudanova autorskog materijala ovdje je izveden primjereno situaciji, a sad ostaje vidjeti koliko se u vrijeme interneta bez granica može uspjeti prodrijeti na inozemno tržište. Osim što odlično pjeva. Rudan očito ima i prirodan autorski impuls i pjesme koje ne otkrivaju nove istine, ali sasvim se fino uklapaju u današnju radiofoničnu produkciju.