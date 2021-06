Okrutni zločinci iznova mame pažnju mladih obožavateljica

Od Netflixovih dokumentarnih filmova o ozloglašenim serijskim ubojicama do dramatiziranih TV emisija o ubojstvima, čini se da je posljednjih godina glad publike za kriminalističkim pričama sve veća. Fascinacija ovim žanrom uključuje i opsesivno praćenje vijesti iz crne kronike, odnosno stvarnih kriminalističkih priča, a u ekstremnim slučajevima čak i prikupljanje stvari koje su se nekada nalazile u vlasništvu zločinaca ili slanje pisama u zatvor ubojicama. Nekoliko podcasta posvećenih stvarnim zločinima prošle je godine ušlo u top 20 Appleove liste 100 najboljih podcasta. Ni Hrvatska ne odolijeva privlačnosti ovog žanra: najnoviji Netflixovi dokumentarci o stvarnim zločinima poput “Night Stalkera” i “Murder Among the Mormons” te prošlogodišnjeg “Don’t F*** with Cats” redovito su među 10 najgledanijih na ovom streaming servisu.

Najnoviji slučaj opčinjenosti publike moguće je posljednjih mjeseci pronaći na TikToku. Naime, braća Erik i Lyle Menendez, koja su devedesetih osuđena za teško ubojstvo svojih roditelja, skupila su tamo veliku grupu novih pristaša, većinom tinejdžera, koji zahtijevaju pravdu u njihovu slučaju. A zanimljivo je da je riječ o slučaju koji je bio u medijskom fokusu kada se ova generacija nije još ni rodila.

Erik i Lyle su braća koja su odrasla u imućnoj obitelji na Beverly Hillsu, a 20. kolovoza 1989. godine nazvali su 911 i rekli kako su u svojoj kući pronašli ubijene roditelje. No uhićeni su te im je suđeno za ubojstvo roditelja. Suđenje je emitirano na Court TV-u, televiziji specijaliziranoj za prenošenje suđenja, što je doprinijelo velikom zanimanju medija za slučaj. Braća, koja su bila u svojim ranim dvadesetima, osuđena su 1996. godine na doživotni zatvor. Tužiteljstvo je tvrdilo kako su bili motivirani pohlepom, a obrana je tvrdila da su zapravo bili žrtve seksualnog nasilja.

Devedesetih godina prošloga stoljeća svijet je svjedočio još jednome medijski iznimno praćenom suđenju koje je doprinijelo fasciniranosti ljudi stvarnim zločinima: O. J. Simpson, američki sportaš, bio je optužen za ubojstvo bivše supruge Nicole i njezina prijatelja Ronalda Goldmana. U događaju koji je postao poznat kao suđenje stoljeća svijet je prvi put čuo i za ime Kardashian (Robert Kardashian bio je dio “dream teama”, visokoprofilirane Simpsonove obrane), a milijuni gledatelja diljem svijeta pratili su donošenje presude na Court TV-u. I dok je O. J. Simpson proglašen nevinim, braća Menendez do danas su odslužila 31 godinu zatvora. Iscrpili su većinu žalbenih postupaka i šanse za novo suđenje čine se malima, no u svijetu TikToka ovaj je slučaj živ gotovo jednako kao u vrijeme kad je suđenje braći bilo medijska senzacija. Tiktokeri posvećeni ovom slučaju ne bježe od činjenice da su ubojstvo počinili Erik i Lyle, već na valu #MeToo pokreta zahtijevaju novo suđenje u kojem će im se suditi kao žrtvama seksualnog nasilja.

Osim novog vala suosjećanja s braćom, oni su opet postali i predmet romantizacije: na TikToku se mogu pronaći montaže braće u kojima Britney Spears pjeva: “Mama, zaljubljena sam u kriminalca.” Braća su i tijekom suđenja devedesetih godina imala brojne obožavateljice te su primali i više od tisuću pisama dnevno.

I serijski ubojica Ted Bundy privlačio je sličnu pažnju, čak je zaprosio jednu od svojih obožavateljica koja je kasnije s njime začela i kćer. Bračne ponude dobivali su i ostali ozloglašeni ubojice poput Richarda Ramireza, Charlesa Mansona i Jeffreya Dahmera. Takva opčinjenost zločincima ima i svoj medicinski naziv: hibristofilija ili sindrom Bonnie i Clydea, po poznatom kriminalnom dvojcu. Naime, prije nego što je Bonnie upoznala Clydea i pridružila mu se u pljačkama u kojima je život izgubilo najmanje devet ljudi, bila je nagrađivana studentica.

Autorica knjige “Ljubav lošeg čovjeka” Laura Elizabeth Woollett smatra da se takva romantizacija događa jer je ponekad teško reći gdje završava loš čovjek, a počinje antijunak. Takvi su ljudi puni mana, ali ljudskih, mračni su i zlobni, ali uzbudljivi. Sve dok se antijunaci smatraju privlačnima, i loši muškarci će biti, zaključuje autorica.

Psihologinja Meg Aroll rekla je pak za britanski Telegraph kako nam stvarni zločini omogućuju da istražujemo tamnu stranu ljudske prirode na siguran način. Međutim, neki stručnjaci smatraju da o adrenalinu koji osjećamo kada slušamo ili gledamo detalje o stvarnim zločinima možemo postati ovisni pa ni s ovim žanrom za vlastito dobro ne treba pretjerati.