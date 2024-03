Od majke je naslijedila talent i glas, alkoholizam i ukus za krive muškarce

Liza Minnelli, ikona pozornica i ekrana, danas slavi 78. rođendan. I baš kao dijete rođeno u gradu rudara u kojem se svi bave rudarstvom ili na selu na kojem su svi farmeri, ni Liza Minnelli, rođena 12. ožujka 1946. u obitelji slavnog hollywoodskog para, pjevačice i glumice Judy Garland i redatelja Vincentea Minnellija, nije vidjela dalje od karijera svojih roditelja. Dugo je bila uvjerena da je normalno biti slavan i da se svi oko nje bave glumom i pjevanjem pa to mora i ona. Doduše, pokazivala je interes i za umjetničko klizanje i u tome bila dobra, ali zov pozornice bio je jači.

Prvi put u filmu se pojavila kao 14-mjesečna beba. Čim je počela pjevati, dokazala je da ima i sjajan pjevački glas koji se može mjeriti s majčinim i nije dugo trebalo da postane superzvijezda koja konkurira Judy Garland. Štoviše, s 19 godina osvojila je prvi Tony za ulogu u mjuziklu "Flora the Red Menace" i postala najmlađa dobitnica te nagrade u povijesti do danas.

Kako je odrastala, naravno, shvatila je da je njezin svijet sve samo ne normalan jer čak i da nije počela glumačku i glazbenu karijeru, i dalje bi bila poznata kao kći dviju najpoznatijih hollywoodskih ikona tog doba. Kao što je sama rekla u intervjuu za Variety: "Rođena sam, a oni su me već fotografirali."

I kako to obično biva kod slavnih ljudi ukradenog djetinjstva, ni njezin rani uspjeh nije bio pravocrtan i uvijek sretan. Rano je ostala bez majke, bila u nizu nesretnih brakova, često depresivna i ovisna o tabletama i alkoholu, no uvijek se uspjela iščupati i vratiti na vrh.

Netko tko nije upoznat s karijerom Lize Minnelli mogao bi olako pretpostaviti da je njezina slava posljedica nepotizma. no dovoljno je da pogleda "Cabaret", za koji je 1972. osvojila Oscara za najbolju glumicu, ili bilo koji njezin nastup i shvatit će da je njezin uspjeh zaslužen. Ona je jednostavno žena s mnogo talenata i ne čudi da je postala jedna od rijetkih koja ima titulu EGOT — ime dano osvajačima Emmyja, Grammyja, Oscara i Tonyja. Usporedbe radi, samo je nekoliko takvih, a popis uključuje Ritu Moreno, Audrey Hepburn, Andrewa Lloyda Webera i Johna Legenda.

Uglavnom, za razliku od Judy Garland, koja je u karijeri nanizala desetke odličnih filmskih uloga, Liza Minnelli nije toliko plodna filmska zvijezda. Iza sebe ima filmova, "The Sterile Cuckoo", "Lucky Lady", "Arthur"... ali nikada joj nije bio cilj postati filmska zvijezda. Uvijek je bila jača uživo na pozornici i obožavala je kazalište.

Što se tiče privatnog života, majka joj umrla kad je imala samo 23 godine, 1969., od predoziranja. To je teško podnijela jer, unatoč javnoj percepciji o Judy Garland kao problematičnoj ovisnici, Liza i njezina majka bile su najbolje prijateljice. Zajedno su nastupale, gotovo svakodnevno razgovarale satima, čak i telefonski ako nisu bile zajedno, a kad je Judy umrla, shrvana Liza rekla je za The New York Times da ih je majčina smrt još više zbližila jer sada može razgovarati s mamom "u vlastitoj glavi", a i više se ne mora brinuti da će joj netko nauditi.

Poput svoje majke koja je umrla od predoziranja barbituratima, i Liza se borila s ovisnošću i o toj borbi uvijek iskreno javno govorila. "Cijelog svojeg života borim se s tom bolešću", rekla je za The Guardian govoreći o alkoholizmu pa dodala: "Naslijedila sam ga, bilo je užasnih trenutaka, ali uvijek sam znala tražiti pomoć."

I nije to bio jedini njezin zdravstveni problem, naime, običan ubod komarca 2000. godine gotovo ju je paralizirao. Zaražena je tada encefalitisom i jedva je preživjela, završila je u invalidskim kolicima i s problemima s govorom i poražavajućom dijagnozom da više neće hodati. Unatoč tome oporavila se čak toliko da je u nekim filmovima, primjerice u komediji "Arrested Development", radila kao kaskaderka!

Nažalost, život Lize Minnelli sličio je životu njezine majke i na ljubavnom planu. Judy Garland udavala se pet puta, četiri su braka završila razvodom, a i Minnelli se udavala i razvodila četiri puta. Da tragedija bude veća, obje su jednom bile udane za muškarce za koje se ispostavilo da su homoseksualci, štoviše, Minnelli je jedan od muževa navodno varao s njezinim očuhom.

Danas ona uživa sa svojim psima u New Yorku i nakon četiri razvoda i tri pobačaja davno je stavila točku na život s muškarcima.

– Voljela bih istovremeno biti s trojicom; imati starijeg bogataša koji me obožava, sredovječnog romantičara koji je zaljubljenik u umjetnost i tridesetogodišnjaka koji bi me posjećivao tri puta tjedno. Kako to nije moguće, odustala sam od udavanja – rekla je Liza svojedobno.