Vjerodostojan prikaz devedesetih u sivoj Britaniji: Mogu li se obični carinici inflitrirati u najozloglašenije engleske narkokartele?

Britanska kriminalistička miniserija "Legende" (Legends) od šest epizoda je početkom svibnja 2026. premijerno prikazana na Netflixu. Autor serije je škotski scenarist Neil Forsyth. Na stranici Rotten Tomatoes serija ima ocjenu 7,6/10, dok ju je 95 posto kritičara ocijenilo pozitivno. Prema njihovim mišljenjima, "Legende" uspješno koriste ključne elemente kriminalističkog žanra te u nefikcionalnu priču unose uvjerljivu dramu, održavajući pritom ravnotežu između autentičnosti i spektakla.

Glavnu glumačku postavu čine Steve Coogan, Tom Burke, Hayley Squires, Charlotte Ritchie i Aml Ameen. Serija se temelji na istinitim događajima iz 1990-ih godina. Nakon što se petnaestogodišnji narkoman iz Liverpoola i ministrova kći predoziraju i umru od heroina, organizacija HM Customs & Excise pokreće tajnu i veoma riskantnu operaciju. Naime, ne baš pretjerano iskusni britanski carinski istražitelji infiltriraju se kao špijuni u najopasnije i najozloglašenije narkokartele u Londonu i Liverpoolu, a cilj im je pod svaku cijenu zaustaviti šverc heroina na izvoru prije nego što premijerka Ujedinjenog Kraljevstva Margaret Thatcher (koja je u seriji prikazana samo u videoisječcima) proglasi nacionalnu krizu. Za ovu veliku operaciju koju koordinira Don Clark dobili su rok od šest mjeseci, a ako ne odrade posao na vrijeme, sve pada u vodu. Za troje carinika ova je misija istodobno stresna i uzbudljiva. Čini im se da je to vrhunac njihove karijere i da su zapravo cijeli život čekali ovakvu avanturu.

Dakle, serija ne stavlja fokus na život ovisnika, oni služe samo kao pozadina i motiv za herojske pothvate troje carinika: Guy, Kate i Bailey jedini su prošli na testu i sposobni su i uistinu spremni za ovaj opasan i nepredvidljiv posao. Svatko od njih troje mora osmisliti lažni identitet, tzv. "legendu". Ona im služi kako bi se lakše infiltrirali u kriminalnu mrežu, a za uspješan ishod potrebni su im karizma, glumačke vještine, šarm i upornost. Je li Dan Clark donio ispravnu odluku te doista odabrao troje najboljih agenata, zaključit će sami gledatelji.

Carinik s Heathrowa Guy Stanton (Tom Burke) veoma je snalažljiv govornik i dobar u pregovaranjima s turskim gangsterima nakon što se infiltrira kao običan poslovni čovjek koji je zainteresiran za kupnju droge. Ništa ga ne izbacuje iz takta i nitko ne saznaje da ima ženu Sophie (Charlotte Ritchie), koja je također kratko vrijeme radila na carini, a čini se kao da je stvoren za ovaj posao jer ne pokazuje emocije i slabost. Naravno, ništa ne bi mogao učiniti bez Mylonasa (Gerald Kyd) – grčkog doušnika koji mu služi kao veza preko koje se upoznaje s mafijom, a s njime ga je spojio Blake (Douglas Hodge) koji radi kao direktor istraga u HM Customs.

Kate (Hayley Squires) i Bailey (Aml Ameen) surađuju i zajedno smišljaju taktiku, a pritom se oslanjaju i na lokalnog dobrovoljca Shauna, koji inače radi kao porezni službenik. Njihova meta je Declan Carter. U svemu im pomaže Erin (Jasmine Blackborow), koja radi s Donom Clarkom (Steve Coogan) kao analitičarka u stožeru, te prati GPS i bavi se statistikom.

Dakle, postoje dvije aktivne mafije, odnosno dva glavna domaća distribucijska centra heroina: kurdsku bandu koja ima sjedište u turskoj četvrti Green Lanes predvodi smireni, ali opasni i osvetoljubivi narkobos Hakan (Numan Acar), koji je zadužen za distribuciju heroina, a liverpoolsku bandu vodi lokalni gangster Declan Carter (Tom Hughes).

Carter je okrutni kriminalac koji ne pokazuje ni trunke kajanja za to što je uzrokovao smrt mnogih tinejdžera, a kako bi opravdao svoje zločine, svu krivnju svaljuje na roditelje koji ne paze na svoju djecu. Ne preza ni od toga da rani ili čak usmrti dijete kako bi zaštitio svoj posao. Međutim, iako je Carter uvijek nekoliko koraka ispred svojih neprijatelja i suparnika, nije svjestan da se u njegovoj bandi krije izdajnik i "krtica". Carterov glavni pomoćnik i desna ruka Eddie McKee (Johnny Harris) veoma je kompleksna ličnost. Ima visoku poziciju u bandi, ali nitko ne zna da je njegov sin bio britanski vojnik koji je umro od predoziranja.

Osim doušnika koji pomažu našim legendama, u priči ima i likova koji biraju suprotne puteve – poput korumpiranog policajca Arthura Goodwina (Con O'Neill) koji prima plaću od Cartera. Naše legende naići će na mnoge prepreke i iznenađenja, no ne daju se pokoriti tako lako.

Sve u svemu, većina se slaže da je serija vjerodostojno prikazala mračne devedesete u sivoj Britaniji opustošenoj žutom drogom. Međutim, gledatelji su za razliku od oduševljenih kritičara ipak malo rezerviraniji, ali ipak nisu potpuno razočarani. Kritika hvali seriju jer je, prema njihovim riječima, izvrsna i puna adrenalina, a Collider tvrdi da je najgledanija kriminalistička triler-drama koju Netflix objavljuje ove godine.