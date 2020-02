Novi izgled, novi postav, od Diora do hrvatskog dizajna. MUO slavi 140. rođendan!

Muzej za umjetnost i obrt (MUO) proslavio je u ponedjeljak svoj 140. rođendan, predstavljanjem novosti u stalnom postavu i otvorenjem izložbe "MADE IN: Crafts — Design Narratives".

"Od samog početka Muzej za umjetnost i obrt je velika, uspješna i moćna priča o kontinuiranom uspjehu i sretnom susretu publike svih generacija s baštinom", rekla je na proslavi ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek.

Ocijenila je da je MUO uvijek bio simbol visoke razine znanja, stručnosti i kreativnosti u svim segmentima svog djelovanja. "Osim što je duboko ukorijenjen u tradiciju, on je simbol obećavajuće budućnosti", istaknula je.

"Imajući na umu da kultura bez publike ne postoji, za MUO se može reći da je uvijek osluškivao što mu ona ima za poručiti i to je rezultiralo projektima o kojima se još dugo pričalo", napomenula je ministrica.

Inicijativa za osnivanje Muzeja za umjetnost i obrt pokrenuta je na današnji dan prije 140 godina, na inicijativu Društva za umjetnost i njegova tadašnjeg predsjednika Izidora Kršnjavoga. Za ovu je veliku obljetnicu Muzej promijenio logo i vizualni identitet, a događanja će od sada organizirati pod sloganom See art.

Podsjetivši na dugu povijest, ravnatelj MUO Miroslav Gašparović ustvrdio je kako je taj muzej, bez obzira na političke ili društvene konstelacije, uvijek bio jedna od čelnih institucija u državi.

"I danas je MUO institucija koja utire put i vodi, pa ni ova svečanost nije samo obilježavanje rođendana nego početak. Nakon 25 godina odlučili smo promijeniti vizualni identitet jer smo osjetili da trebamo drugačije komunicirati sa svojim vremenom", rekao je.

Gašparović kaže da je muzej u punom smislu riječi hram i dom umjetnosti. "Posvećeni smo slavljenu ljudske kreativnosti i poticanju, želimo bolje i jače komunicirati s okolinom, osobito s mlađom generacijom", dodao je.

Promjene su napravljene u postavima zbirki fotografije i dizajna. Soba dizajna fokusirana je na djelovanje domaćih autora, ima oko 120 predmeta grafičkog i produkt dizajna, nastalih od pedesetih godina do 2016.

Uz plakate izloženi su predmeti iz područja oblikovanja knjiga, časopisa, gramofonskih ploča i ambalaže, dok je produkt dizajn predstavljen kroz ključne komade namještaja nastalih u hrvatskim tvornicama, male kućanske aparate, proizvode od porculana i stakla, igračke.

Na trećem, novouređenom katu izloženi su satovi, bjelokosti, metal i zvona, staklo, keramika i moda.

Zbirka mode premijerno predstavlja novu donaciju hrvatsko – britanskog baletnog umjetnika Jelka Yureshe i njegove supruge Belinde Wright, zbirku pret-a-porter i haute-couture mode šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog stoljeća, iz vremena koje je bilo vrhunac velikih Balenciage, Yvesa Saint Laurenta, Coco Chanel, Christiana Diora, Louisa Vuittona.

U Zbirci satova jedna od izmjena je sat, otkupljen 2014., koji je 1807. dizajnirao vodeći pariški broncist Jean André Reiche. Izrađen je od pozlaćene i patinirane bronce, a prikazuje Astronomiju, odnosno muzu Uraniju.

Nakon dvije godine intenzivne suradnje na međunarodnom projektu koji istražuje i spaja suvremeni dizajn i tradicionalni obrt, izložba MADE IN prvi put u cijelosti predstavija radove više od 30 obrtnika i više od 40 nagrađivanih europskih dizajnera

Kroz fotodokumentaciju i priče o obrtnicima, kojih je danas sve manje, izložba propituje proizvodnju u suvremenom svijetu, uz reference na anonimnu i gotovo nehumanu produkciju u zemljama Dalekog istoka.

Sam naslov ističe poziciju dizajna unutar aktualne, tržišno orijentirane neoliberalne paradigme, s fokusom na sam izvor, obrt i obrtnike, s obzirom na to da se sada više nego ikad treba zapitati gdje je nešto napravljeno, tko je to napravio i za koga, od čega je napravljeno i odakle dolazi.

Projekt, je sufinanciran kroz program Kreativna Europa Europske unije, vodi ga Muzej za umjetnost i obrt, a uključuje partnere iz Austrije, Slovenije i Srbije.

Tijekom ove godine izložba se postavlja u Ljubljani, Beogradu i Andelsbuchu, a postoji mogućnost da iduće gostuje i u drugim europskim gradovima.

Muzej će u povodu 140. rođendana, od 18. do 23 veljače, organizirati Tjedan otvorenih vrata u okviru kojega će posjetitelji moći besplatno ući u Muzej i razgledati sve njegove zbirke i postave, uključujući i one novoobnovljene.

Osim besplatnog ulaza, u Tjednu otvorenih vrata za posjetitelje je organiziran poseban program.

Uz izložbu "MADE IN" organizira se okrugli stol o tome kako dizajn i nove tehnologije mogu promijeniti naš odnos prema očuvanju obrta, te kako dizajneri mogu reinterpretirati tradicionalne obrte koristeći prirodne i kulturne resurse regije.

Bit će tu i tematsko stručno vodstvo kroz novi postav zbirki fotografije nazvan "Osamdeset godina zbirki fotografije u MUO“ koje će voditi više kustosice Iva Prosoli i Dunja Nekić, dok će ljubitelje mode moći doći na stručno vodstvo "Modni ormar baletnog para Yuresha i Wright“ više kustosice Andree Klobučar, voditeljice Zbirke tekstila i modnog pribora.

Posjetitelji će uz stručnjake moći razgledati i zbirku stakla, u vodstvu pod nazivom "Obrtnine od stakla“, koje će imati viša kustosica, voditeljica zbirke stakla Sandra Kandučar.

Za vikend će se održati kreativne radionice za djecu na temu 140. obljetnice Muzeja, pod vodstvom Pedagoškog odjela MUO.

Na proljeće Muzej za umjetnost i obrt planira otvorenje velike međunarodne izložbe tapiserija iz Muzeja Cluny, s remek-djelima iz vrijednog fundusa pariških Muzeja Cluny i Louvrea.

Najesen otvara još jednu bijenalnu izložbu najboljih ostvarenja hrvatskog dizajna u suradnji s Hrvatskim dizajnerskim društvom, te izložbu posvećena dizajneru Milanu Vulpeu.

Obljetničku godinu MUO će završiti izložbom znakovitog naziva i istoimenog novog slogana Muzeja za umjetnost i obrt "Vidi(te) umjetnost tamo gdje ju drugi ne vide“ kojom će predstaviti nove vizure umjetničke baštine uz interpretaciju kustoskih perspektiva u odabiru predmeta te drugog pogleda na umjetnost i umjetničke predmete.