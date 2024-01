Nismo ni znali da ovih praznika trebamo remasterirani The Last of Us II

U vrijeme blagdana rado ulazimo u zimske rutine i tradicije koje uključuju blagdanske filmove koje smo gledali nebrojeno puta i slušanje glazbe bez čijih je nota ovo doba godine nezamislivo. Mnogim je igračima kultna The Last of Us spontano postala božićna igra za koju uvijek iznova pronađu vremena.

Neki od nas nadali su se masovnoj open world avanturi u svijetu zombi apokalipse pod radnim nazivom The Last of Us II Factions, ali tu su nam nadu ubili prije nekoliko tjedana, kada je objavljeno da Naughty Dog odustaje od multiplayera kojeg su godinama razvijali. Zato nam je ostalo držati se relativno sretne vijesti da će 19. siječnja igračima PS5 konzole ponuditi poboljšanu verziju drugog dijela omiljene zombi avanture.

Ljubaznošću Sony Playstationa došli smo u priliku među prvima igrati The Last of Us Part II Remastered. Iako se velikim dijelom radi o grafičkom poboljšanju posljednje priče iz 2020. godine, što bi moglo otvoriti pitanja ima li smisla iznova plaćati igru koju već imamo, remasterirana verzija donosi i veliku novost koju nismo ni znali da želimo i trebamo.

U novoj verziji višestruko nagrađivane priče o začaranom krugu postapokaliptične osvete, najdraže likove sada možete igrati u rougelike survival modeu pod nazivom No return. Prvi likovi s kojima možete krenuti u akciju od pet misija nakon kojih slijedi završna borba glavne su protagonistice Ellie i Abby. Svaka od pet misija odigrava se na različitoj mapi – odreda interijerima i eksterijerima iz originalne igre, koje sada proživljavate s različitim likovima i novim neprijateljima.

Načini prelaženja misija nisu uvijek jednaki. Katkad ćete u ograničenom vremenu morati ubiti sve zombije koji vas bespoštedno napadaju, a katkad ćete morati ubiti tri vala od nekoliko ljudskih neprijatelja za čiju ćete egzekuciju moći koristiti sve taktike, od šuljanja i korištenja noža do klasične pucačine. Ono što je svim misijama isto jest da morate preživjeti. Umrete li, cijela stvar kreće ispočetka.

Ohrabrujuća je stvar što tijekom igre vaš lik napreduje prikupljajući stvari potrebne za razvoj novih vještina i oružja. Pobjedom u svakoj misiji vraćate se u bazu gdje osvajate bodove kojima kupujete potrepštine poput metaka, pušaka ili zdravlja. Uz to, u bazi možete unaprijediti svoje znanje izrade Molotovljevih koktela, bombi, prigušivača ili zamki.

Svaka uspješna runda donosi vam i posebne nagrade, od mogućnosti otključavanja novih likova poput Jolea, Tommyja, Leva ili Mel do odjeće u koju ih možete oblačiti. Svaki lik ima svoje specifične prednosti i oružje kojim najbolje barata: Dina voli revolver, Jess će uvijek imati prigušivač, Lev dolazi sa svojim lukom i strijelom, a Yara će u svaku misiju moći povesti svog brata kao pojačanje.

Uz elaborirani sustav nagrađivanja uspješnosti igrača, valja istaknuti da će vam na putu stajati modovi koji će razine učiniti izazovnijima, ali će im pri tome barem povećati bodovnu vrijednost. Radi se o sitnim, ali važnim preprekama koje će vam zagorčati život kao što su periodično padanje bombi s neba, eksplozija svakog trupla nekoliko sekundi nakon što ga ubijete ili jednostavno cijela grafika igre pretvorena u izgled stripa.

No, return ćete proklinjati više ili manje ovisno na kojoj težine igrate, ali jedno je sigurno: stalno ćete pokušavati ispočetka s novim taktikama, novim oružjem i novom željom da se svima napijete krvi. Mnogo je to zabave zbog koje se isplati uložiti u obnavljanje već postojeće igre, a ako je kupujete prvi put, ovo je verzija koju se isplati odabrati!