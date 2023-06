Neviđen uspjeh hrvatskog umjetnika: 'Pozvali su me na stage. Nisam znao što se događa'

Vijesti iz kulture rijetko završe kao glavna vijest na svim portalima, osim ako nije riječ o nečijoj smrti. No, ovaj puta taj neslavni trend prekinuo je nevjerojatan uspjeh mladog varaždinskog umjetnika Nikole Vudraga. Njegova skulptura 'Iron Maiden' prodana je u subotu navečer na dobrotvornoj aukciji u organizaciji zaklade Omenaa u Varšavi za gotovo 712 tisuća eura.

Ovo je uspjeh kakav ne pamti hrvatska umjetnička scena, a Vudrag je i ovog puta dokazao svoju reputaciju kao miljenik kolekcionara. - Nisam očekivao. Gledao sam umjetnike o kojima sam učio na Akademiji tako da mi nije uopće palo na pamet. Ali, eto desilo je i jako mi je drago da se desilo za jedan dobrotvoran cilj - kazao nam je Nikola Vudrag.

Kako je aukcija bila na poljskom, pratio ju je do jednog dijela s prijevodom nakon čega su ga pozvali na stage.

- Nisam znao što se događa, sve dok mi nisu objasnili nakon što je aukcija završena za koliko je prodana skulptura. Nisam očekivao...Ja iz Hrvatske, na njihovom teritoriju i da će se to dogoditi - ispričao nam je mladi umjetnik svjetske slave.

Prije same aukcije njegova 'Iron Maiden' početno je bila procijenjena između 8.911 i 17.823 eura, samo kako bi izazvala pomamu među kolekcionarima i postala najskuplje prodan eksponat te večeri. No, sve to ide u dobre svrhe jer će taj novac biti usmjeren za obrazovanje djece u Gani i ukrajinske mladeži. Svi oni koji žele uživati u njegovim djelima, morat će se malo prošetati do inozemstva. Naime, kako nam je rekao slijede izložbe u Londonu i Parizu, a Hrvatima je možda najbliži Venecijanski bijenale.

VEZANE VIJESTI:

Umalo postao svećenik

Vudrag već godinama slovi kao perspektivni mladi umjetnik, a više o svojem pristupu umjetnosti rekao je 2020. godine za Večernji list.

– U Hrvatskoj umjetnost u općem smislu nije prioritet kućanstva koje preživljava iz mjeseca u mjesec, no to je i stvar standarda, kulture i tradicije. S druge strane, i ja sam spajao kraj s krajem, birao između kruha ili željeza, a danas volim svoj život jer sam tada sa zadnjim novcem odabrao kupiti željezo, a ne kruh. Često se stvaralačka vatra izvrsnih umjetnika ugasi u preživljavanju, to je tužan prizor. Taj put je strogo individualan, neki nemaju prilike a bore se, neki imaju prilike a sami ne žele. Sve je relativno – kazao nam je tada umjetnik.

Njegova 'Iron Maiden', kao što samo ime kaže, napravljena je od željeza, koje za umjetnika koji je umalo postao svećenik ima i dublje, obiteljsko značenje.

– Djed me naučio raditi, otac me naučio ne predati se, a ja sam morao sam naučiti živjeti u svijetu između umjetničkog ludila i realnog svijeta. Esencija svega je da je moj djed, varilac iz Florijana Bobića, izjavio sličnu stvar koju je rekao i veliki Joseph Beuys: "Došao si na život iz čina ljubavi, pun života, nemoj ga potratiti, ispucaj sve iz sebe i izađi prazan' - ispričao nam je.