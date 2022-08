Neću unedogled trpjeti medijsko nasilje i fašističke ucjene koje su kulminirale proteklih mjeseci

Dok je intendant riječkog HNK Ivana pl. Zajca Marin Blažević s ansamblom Opere na velikom gostovanju u finskoj Savonlinni, proširila se vijest da traži prijevremeno razrješenje sa svoje funkcije od 31. prosinca 2023. godine.

Vi ste s opernim ansamblom na festivalu u Savonlinni, a poznato je da ste zatražili razrješenje svog mandata prije isteka. Zašto?

Nalazim se u Finskoj gdje postižemo i slavimo jedan od najvećih međunarodnih uspjeha hrvatskih opernih kuća uopće, s obzirom na povijest i renome opernog festivala u Savonlinni. Posljednja operna kuća koja je tu gostovala prije riječkog HNK bila je milanska Scala 2019. godine. Mi smo Handelova "Julija Cezara u Egiptu" trebali izvoditi već 2020., ali je gostovanje odgađano zbog pandemije. Sada, evo nas konačno ovdje i posebno mi je drago da nam se u ovom podvigu pridružio HNK u Osijeku kao koproducent u predstavi dviju jednočinki, "Arlecchino" i "Gianni Schicchi".

Otići iz Rijeke na kraju drugog mandata odlučio sam odavno, prije otprilike godinu dana, prije svega iz obiteljskih razloga, ali i zbog novih profesionalnih izazova. Ne, oni nisu imali i nemaju veze sa zagrebačkim HNK, o čemu se neumorno naklapa! Otići godinu dana ranije nije, barem za mene osobno, nimalo dramatična odluka. Nedavno sam ironično izjavio da namjeravam ostati u Rijeci još najmanje tri mandata pa mi se sada čini da su neki to shvatili doslovno, uključujući čak i vrhovnu propovjednicu hrvatskoga glumišta Snježanu Banović, vulgarnost i kratkoća čijih je misli već odavno zabrinjavajuća.

Naravno, osim osobnih razloga, postoje i oni vezani uz aktualnu medijsku i političku situaciju u Rijeci. Strpljivo sam dopuštao da medijski nasilnik u lokalnim novinama i vodstvo regionalne političke stranke već mjesecima sustavno ocrnjuju mene i moje najbliže suradnice i suradnike, izvrću istine, lažiraju javno dostupne informacije, izmišljaju "afere", bespravno nas optužuju i već presuđuju, naposljetku i manipuliraju jednim dijelom zaposlenica i zaposlenika kazališta te u javnom prostoru, jednako kao i u političkoj pozadini, kreiraju situaciju hajke i linča. Pritom se meni i mojem timu oduzima pravo da u tom istom lokalnom mediju i na političkoj sceni ravnopravno odgovaramo na sve optužbe, ukazujemo na činjenice i izborimo se za istinu. Dolazi vrijeme da tome stanem na kraj.

Ima li Kazališno vijeće osnova da pokrene postupak vašeg razrješenja?

Nema. Najprije, zato što je programsko i financijskog izvješće za 2021. već samo Kazališno vijeće jednoglasno prihvatilo. Usto, protiv mene kao intendanta nije pokrenut nijedan istražni postupak, nije podignuta nijedna optužnica, a kamoli da bi bila donesena pravomoćna presuda kao jedina legitimna potvrda da je prekršen neki zakon. U ovom trenutku ne postoji pravomoćan, odnosno konačan nalaz niti jednog nadzornog postupka, revizije ili inspekcije koji bi Kazališnome vijeću ili predstavničkom tijelu osnivača mogao poslužiti kao legitiman povod i razlog da se predloži razrješenje intendanta. Štoviše, osobno sam predložio Kazališnom vijeću da pozove internu reviziju Grada Rijeke i nadzor Ministarstva kulture i medija kako bi se utvrdilo postoje li bilo kakvi prekršaji, pa makar i nenamjerni. Zar itko doista misli da bih sam pozvao reviziju i nadzor da znam da moja uprava i ja kršimo neki zakon ili interne akte?

Ukratko, ni Kazališno vijeće ni Gradsko vijeće u ovom trenutku nemaju pravnu osnovu da predlože razrješenje intendanta, a antipatičnost intendanta, animoziteti i kuloarske priče nigdje nisu navedeni kao legitimni razlozi. Ja mogu, ali doista ne moram unedogled trpjeti i tolerirati lokalno medijsko nasilje koje je kulminiralo proteklih mjeseci. Barem za sada ja nisam političar koji s protivničkom političkom strankom može ulaziti u jednakopravnu borbu. Smatram da su metode klevetanja, političkih pritisaka, ucjena i progona koje nada mnom provodi Primorsko-goranski savez u suštini – fašističke. Protiv njih se ne mogu boriti kao intendant, nego samo kao slobodni intelektualac i kritičar, a uskoro čak možda i političar i aktivist. Dakle, s danom kad prestanem biti intendant, prije ili kasnije, postat ću opet slobodan čovjek, a to je vrijednost koje se nemam više namjeru dugo odricati. Mislim da onima koji za sada misle da sam "na odlasku" nije jasno da ću tek slobodan postati – najopasniji.

Foto: HNK Rijeka Ansambli Riječke i Osječke opere gostovali su na velikom opernom festivalu u Savonlinni u Finskoj i sa Puccinijevom operom "Gianni Schicchi"

Kako je prošlo gostovanje u Finskoj? Tamošnji mediji pišu o stojećim ovacijama?

Da, ogroman uspjeh. Oko 2000 ljudi stojećim je ovacijama na premijeri pozdravljalo riječku Operu, solistički ansambl "Julija Cezara u Egiptu" predvođen Dijanom Haller, Anamarijom Knego, Dubravkom Šeparović Mušović i Sonjom Runje; Riječki simfonijski orkestar, dirigenta Benjamina Bayla, riječki Balet. Kritike su – fenomenalne. I to je jedan od razloga zbog kojih treba uskoro otići, nakon još jedne ili dvije sezone. Mislim da bolje i više ne može, barem u ovim uvjetima u kojima se sada radi, a za rutinu ili komercijalizaciju programa sigurno ima prikladnijih intendanata od mene.

Jeste li kao redatelj dva naslova izvedena u Savonlinni morali predstave prilagođavati sceni?

"Arlecchino" i "Gianni Schicchi", prvi naslov u mojoj, a drugi u režiji Fabrizia Melana, izvorno su režirani s gostovanjem u Savonlinni na umu. I jedna i druga predstava već su od početka produkcije imale svoju verziju za Rijeku, Osijek i pozornicu u Savonlinni. S "Julijem Cezarom u Egiptu" izazovi su bili neusporedivo veći jer ta predstava izvorno nije režirana za pozornicu i ambijent dvorca u Savonlinni. Prilagodbe su trajale nekoliko dana, a na kraju smo kreirali i izvodili treću verziju iste predstave, svojevrsni hibrid već legendarne produkcije iz 2016. i njezine obnove iz 2020.

I tko je sve to platio?

Nije to bila kulturna razmjena, premda nema ništa sporno ni u njima. Gotovo sve troškove gostovanja platio je festival u Savonlinni, a iznosom od 200.000 kuna poduprlo nas je i Ministarstvo kulture i medija.

Je li točno da ste dali otkaz ravnatelju Opere?

Točno je. Ravnatelj Opere neopravdano se nije pojavljivao na radnom mjestu, a dok je na vlastiti zahtjev radio od kuće, danima nije izvještavao o obavljenom poslu niti je davao zadatke ljudima u svome timu. I inače su znali prolaziti dani i dani da se do njega nije moglo doći telefonom ili elektroničkom poštom, ni ja kao intendant ni njegovi najbliži suradnici u Operi, a o svima drugima da ne govorim. U te dane nerada naravno da ne računam bolovanja ili godišnji odmor, pa ni lažnu najavu odlaska na roditeljski dopust. Kad sam napokon spoznao razmjere njegova nerada i nekomunikacije, ostao sam šokiran. Deseci svjedoka u kazalištu i izvan kazališta potvrdit će moje navode. Njegov producentski tim pripremio je dokaze za svu tu opstrukciju i ignoriranje osnovnih obaveza. Da ne govorim o ravnateljevim tvrdnjama da su neki poslovi obavljeni, dogovori postignuti, ugovori pripremljeni, pa se odjednom otkrije da to nije istina. Nažalost, Filip Fak ostao je u uvjerenju da je njegovo shvaćanje rada i radnih obaveza jedino ispravno, a svi drugi da su – urotnici, ne samo druge ravnateljice i ravnatelji, naravno ja kao intendant, nego i šef dirigent, producenti, tajnica, pravnici, zapravo svi oni koji u njegovoj "žrtvi" nisu prepoznali priliku da se manipulira činjenicama i konstruira "još jedna afera". Sada već bivši ravnatelj Opere moj je najveći kadrovski promašaj i najveće profesionalno i osobno razočaranje. Srećom, ravnateljice Baleta i Hrvatske drame Maša Kolar i Renata Carola Gatica, ravnatelj Talijanske drame Giulio Settimo, poslovna ravnateljica, upravitelj Tehnike, šef dirigent Valentin Egel, to su članice i članovi mojeg najužeg tima s kojima je suradnja inspirativna i nevjerojatno produktivna. U uvjetima u kojima radimo, sa sredstvima kojima raspolažemo, uvjeren sam da zajedno postižemo uspjehe na granici mogućeg.

Sljedeći tjedan zasjeda Kazališno vijeće HNK. Kakve odluke očekujete?

Zakon o kazalištima i Statut ustanove, kao i Poslovnik o radu Kazališnog vijeća jasno određuju nadležnosti tog tijela, obaveze i prava. Budu li se članovi KV-a držali Zakona, Statuta i Poslovnika, ne očekujem potrese. Nadam se da su svi svjesni da u kazališnom vijeću nemaju mandat zastupati svoje osobne interese, odnosno da nisu delegirani provoditi politiku svoje stranke. Tri člana dužna su zastupati interese osnivača, dakle Grada Rijeke, te slijediti smjernice koje im upućuju gradonačelnik i nadležni Odjel za kulturu koji vodi Ivan Šarar. Predstavnik umjetnika u Vijeću dužan je savjetovati se sa svim umjetnicama i umjetnicima prije donošenja odluka, a ne samo onima koji su ga podržavali u kuloarima i javno. Predstavnik svih radnika delegiran je zastupati mišljenje, odnosno stavove i interese svih djelatnica i djelatnika, a ne samo sindikalnih predstavnika. Ukratko, budu li svima na prvome mjestu interesi programa i poslovanja kazališta, svih zaposlenica i zaposlenika, Grada i naše publike, kao što zasigurno jesu mojoj upravi, nitko se ne bi trebao usuditi prekoračiti svoje ovlasti, da uopće ne govorim o odlučivanju protivnom Zakonu i Statutu, odnosno obavezama prema osnivaču.

Hoćete li nakon što vam prestane mandat intendanta iskoristiti ugovornu mogućnost i ostati zaposleni u riječkom HNK?

Pokuša li se moje razrješenje provesti nasilno i protuzakonito, na što huškaju neki članovi Kazališnog vijeća, od te ugovorne mogućnosti puno će veći problem i kazalištu i Gradu biti tužbe koje ćemo podnijeti i ja i svi ravnatelji i ravnateljice. Inače, da u toj ugovornoj obvezi nema ništa sporno, pokazuje i novi Zakon o kulturnim vijećima u kojem je zakonodavac prepoznao problem mandatnih radnih mjesta u kulturi za one koji već rade u sustavu, dakle u toj ustanovi, odnosno koji na ravnateljska mjesta dolaze iz drugih ustanova gdje su imali ugovore o radu na neodređeno vrijeme, kakva je bila moja situacija na Akademiji dramske umjetnosti. Bez obzira na sve, ne vidim svoju dalju budućnost u Zajcu, što ne znači da ću se bez borbe odreći prava da zajedno sa svojim timom ravnateljica i ravnatelja dovršim započete i dogovorene projekte te zaključim svoj drugi mandat, prije ili kasnije, odgovorno i dojmljivo.