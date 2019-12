Najveći "hašišar" među glazbenicima prestao pušiti travu jer ga je skoro ubila

Willie Nelson, poznat i kao najveći ljubitelj marihuane u glazbenom svijetu, prestao je pušiti nakon 65 godina. Zvijezda country glazbe i jedan od najglasnijih boraca za legalizaciju te biljke otkrio je to u radijskoj emisiji na KSAT radiju, rekavši kako je prestati pušiti morao zbog zdravlja.

- Godinama sam zlostavljao svoja pluća i ovih dana mi je teško disati, pa moram biti oprezan. Pušenje me skoro ubilo, ali sada se puno bolje brinem o sebi - rekao je 86-godišnjak.

Ovog je kolovoza Nelson morao čak i otkazati turneju zbog problema s disanjem, no obećao je obožavateljima da će se brzo vratiti u formu.

Snoop Dogg, još jedan poznati uživatelj marihuane, 2018. godine je izjavio kako je Willie Nelson jedina osoba koja je uspjela popušiti više "trave" od njega. Njih su dvojica jednom prilikom u Amsterdamu održali malo natjecanje u pušenju.

- Morao sam tražiti time-out! - rekao je Snoop koji je s Nelsonom surađivao na čak tri pjesme, točnije himne marihuani - "My Medicine", "Superman" i "Roll Me Up".