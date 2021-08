Najbolji stripovi koje trebate čitati ovog ljeta

6. Mister No

Mister No jedan od omiljenih junaka slavne talijanske izdavačke kuće Sergo Bonelli Editore, čija izdanja uživaju veliku popularnost na našim prostorima već više od pedeset godina. Mister No prvi se put pojavio 1975. i odonda je stekao mnogo ljubitelja diljem svijeta zahvaljujući u prvom redu zanimljivom scenariju svoga tvorca Guida Nolitte (alias Sergia Bonellija), koji je inspiraciju za ove priče nalazio u svojim putovanjima Južnom Amerikom, džezu i filmovima pedesetih godina prošlog stoljeća. Mister No je simpatični pilot koji prevozi putnike diljem Južne Amerike i, naravno, pritom upada u brojne nevolje. Uvijek praznih džepova, uvijek spreman za dobru zabavu, djevojke i piće, Mister No je bio sve samo ne tipičan junak bez mane što je zasigurno doprinijelo njegovu šarmu i popularnosti. Strip je, kao i većina Bonelli produkcije, izvorno izlazio u crno-bijelom formatu, ali zadnje desetljeće Talijani su posvetili modernizaciji svog bogatog kataloga, pa su tako sve te stare crno-bijele epizode malo-pomalo obojane. Prvo Tex i Zagor pa Dylan Dog, a evo, sad je došao i red na Mister Noa. Izdavačka kuća Libellus u Hrvatskoj već gotovo dvadeset godina vrijedno objavljuje, između ostalih, junake iz Bonellijeve ergele u vrlo kvalitetnim, kolekcionarskim izdanjima, pa bi se tako uskoro u prodaji trebale naći i prve dvije knjige u kojima će biti, prvi put kod nas, objavljeno prvih šest epizode našeg pilota u boji.

Libellus

scenarij Guido Nolitta, crtež Gallieno Ferri i Franco Donatelli

17 x 24 cm, 292 stranice

260 kn