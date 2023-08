Moraju li dvije ustanove biti taoci privatnog rata Marina Blaževića i Filipa Faka?

Gotovo nema mjeseca, a ponekad ni tjedna da u hrvatskoj kulturi ne grune bar jedna drama. Tako je ovoga vikenda HNK Zajc iz Rijeke na svojim web-stranicama objavio priopćenje kojim se nastavlja rat na relaciji Marin Blažević – Filip Fak, a u koji su uvučene sada već dvije kulturne institucije.

Podsjetimo, intendant riječkog HNK Marin Blažević 2021. godine na čelo Opere doveo je riječkog pijanista Filipa Faka, upotpunivši četverolist umjetničkog vodstva koje su činili i ravnateljica Hrvatske drame Renata Carola Gatica, ravnateljica Baleta Maša Kolar te ravnatelj Talijanske drame Giulio Settimo.

Odnosi u HNK Zajc kraće su vrijeme (barem na van) izgledali idilično, ali potom su krenuli ključati profesionalno-politički obračuni i sve češće javno izražavanje nezadovoljstva vodstvom Marina Blaževića. Sukobi unutar kuće kulminirali su press-konferencijom u organizaciji Primorsko-goranskog saveza, na kojoj se na iznenađenje mnogih pojavio i ravnatelj Opere Filip Fak. Kažem na iznenađenje jer jedino bizarnije od toga da "sindikalnu" presicu organizira jedna politička stranka činjenica je da se na događaju na kojem se traži smjena intendanta nacionalne kazališne kuće pojavljuje čovjek koji bi trebao biti njegov najbliži suradnik i desna ruka, bar kad se radi o Operi.

U tom smislu uopće nije čudno da je Blažević žestoko reagirao na Fakov istup, a nedugo potom uručio mu je i otkaz zbog navodnog nerada i neopravdanih izostanaka s posla o kojima su, prema Blaževiću, posvjedočili deseci zaposlenika kazališta. S druge strane, Filip Fak tvrdio je da je Blažević u kazalište uveo atmosferu straha te ga je nedugo prije otkaza tužio za mobing, a čitav je slučaj trenutačno u rukama pravosuđa.

Čovjek bi mislio da će se ta neugodna afera nakon višemjesečnog medijskog obračuna napokon preseliti u domenu sudskih spisa, ali najava imenovanja Filipa Faka na mjesto šefa Zagrebačke filharmonije i nekoliko javnih istupa u kojima se dotaknuo i okolnosti svojeg odlaska iz HNK Zajc raspirili su stare tenzije. Blaževiću je, čini se, posebno zasmetalo što Fak u svojoj biografiji objavljenoj uoči preuzimanja kormila Filharmonije sebi pripisuje uspjehe Zajčeve Opere na koje mu intendant spori pravo.

Poput uvrijeđene bivše, Blažević je svojeg nekadašnjeg umjetničkog partnera sada optužio za friziranje vlastitog životopisa, o čemu je službenim dopisom 11. kolovoza obavijestio Upravno vijeće Zagrebačke filharmonije, vršitelja dužnosti ravnatelja Zagrebačke filharmonije te Gradski ured za kulturu i civilno društvo Grada Zagreba. A kada mu s tih adresa (koje bi se ipak trebale baviti ozbiljnijim pitanjima) nije stigao zadovoljavajući odgovor, svoje je pismo proslijedio i medijima.

Ne ulazeći u to tko je u pravu, a tko nije, jer to je u ovom trenutku zaista teško znati, ovakvo javno ocrnjivanje ispod svake je profesionalne razine, a pogotovo kada se radi o ljudima koji u svoj sukob uvlače i institucije kojima su na čelu. Naime, iako je jasno da je ovaj zadnji dopis Blaževićeva osobna pljuska Faku, u objavi na mrežnim stranicama HNK Zajc inzistira se kako se radi o "dopisu javne ustanove – javnoj ustanovi, nacionalnog kazališta – filharmoniji". Zanimljivo da su to imali potrebu naglasiti.

I dok se neki od njihovih kolega naslađuju nastavkom drame, a drugima je opravdano neugodno, ja se ne mogu ne zapitati moraju li sada već dvije javne ustanove biti taoci jednog sasvim privatnog rata i hoće li im netko napokon reći da ovako štete svima, a ponajviše sebi?