Kultni prvi album Vještica u novom vinilnom izdanju

Vinilno reizdanje prvog albuma Vještica “Totalno drukčiji od drugih” jedno je od najvažnijih s kraja prošle godine. Godine 1989. Vještice su s “Totalno drukčiji od drugih” započele estetski i psihološki crossover domaće rock-glazbe, totalno drugačiji od onoga što se tad kod nas smatralo etnom, barem u masovno prihvaćenoj pop-glazbi.

Prisjetimo se, novokomponirani narodnjak bio je središnje mjesto zanimanja masovne publike, a folk nešto pogrdno. Ono što su ponudile Vještice unutar etno ili world-music podžanra domaće glazbe bilo je jednako radikalno kao i domaći punk desetak godina ranije. Ništa čudno budući da su Vještice osnovali Srđan Sacher iz Haustora – basist i koautor pjesama odgovoran za veliki dio etničkih istraživanja Haustora – Mladen Juričić Max, gitarist Filma, rane Azri i Le Cinema, i jedan od najboljih domaćih bubnjara Boris Leiner, ranije član Azre.

Bila je to supergrupa, ali prilično alternativna. Upravo su Vještice albumom “Totalno drukčiji od drugih” najavile prodor domaćih etnografskih istraživanja devedesetih i dolazak čitave etno scene s pripadajućim izvođačima. Nakon njih postalo je moderno baviti se etnom, no 1989. samo je Goran Bregović bio jednako radikalan u filmskoj glazbi “Doma za vješanje”. Iako je uključivao hit, probojnu naslovnu pjesmu, album “Totalno drukčiji od drugih” u ostatku materijala bio je zahtjevno poliritmičko istraživanje koje je u pop-formi spojilo ljuljanje Jamajke s ljuljanjem brodica po Jadranu, dodavši im i neke kontinentalne ukrase Međimurja i Slavonije. Redoviti nastupi i nagrade na europskim etno festivalima, ili sudjelovanje na koncertima “Rock Against the War” u Pragu i Berlinu razlog su što su Vještice prvi hrvatski sastav upisan u svjetsku glazbenu internetsku enciklopediju allmusic.com.

Sve što se kasnije događalo na domaćoj glazbenoj sceni dalo im je za pravo, a pionirske pothvate Vještica Max Juričić pretvorio je u stalnu radnu strategiju suradnjama sa Šo! Mazgoon, Gegom i Picigin Bandom, Kopitom i Ljetnim kinom, napravivši od “otočkog vala” neke od najzanimljivijih diskografskih projekata idućih dekada.