Kolege i prijatelji opraštaju se od Josipa Zovka

Šok i nevjerica u gradu podno Marjana. U prometnoj nesreći život je izgubio Josip Zovko, glumac HNK Split. Od njega se opraštaju brojni prijatelji i kolege iz HNK Split.

- Teško mi je sada išta suvislo reći. Kad čovjek uhvati neke godine onda ima sve manje odgovora, a sve više pitanja i zapravo ne može ništa pametno kazati. Strašna je ovo tragedija, takva da je ne možeš ni pojmiti. Josip i ja smo od prvog dana zajedno u splitskom teatru, skupa smo bili na klasi potkraj osamdesetih godina. Zajedno smo ušli u angažman i do danas dijelili daske. Bio je atipičan glumac i atipičina osoba za kazalište, za kazališni prostor u kojem si javna osoba. Bio je divna, topla, draga osoba ...

Bio je neka vrsta nekog našeg Don Quijota, usamljenik koji se borio i susretao sa vjetrenjačama pokušavajući shvatiti u kojem svijetu živi - kazao je za Večernjak Trpimir Jurkić, prvak splitske Drame.

Glumica u splitskom teatru Snježana Sinovčić Šiško naglašava da je Josip Zovko bio predivan kolega te da su u jednom razdoblju glumačke karijere igrali zajedno jednu od prvih profesionalnih uloga, u komadu “Živim” za kojeg su tekst napisale Lada Martinac i ona.

- Jozo je imao glumačku snagu, divan glas i pojavu, ljubila ga je i velika scena. Imao je jak glumački instinkt - rekla nam je Snježana Sinovčić Šiško.

- Otišao nam je dobri, duhoviti, nebrušeni dragi kamen glumišta. Prijatelj koji je znao dati potporu u pravom trenutku i na pravi način. Pogledom ili dugim govorom. Lucidan, ali uvijek na strani pravde, istine i vjere. Njegova ambicija nije nikoga grizla. Ostaje mi sjeta, tuga i gorčina te pitanje - jesam li napravio sve što je bilo u mojoj moći da mu pomognem pored proždrljivih vjetrenjača? - rekao je Vicko Bilandžić.

- Totalno me šokirala vijest o Jozinoj pogibiji. Sjećam se, kad sam tek došao u splitsko kazalište, a bilo je to prije više od deset godina, nije bilo studenata ni mlađih kao sada. Jozo bi me odveo na piće, na palačinke i uputio u neke situacije. Uvijek je pokazivao interes za mlađe kolege, bodrio nas je i pružao potporu. Davao bi nam savjete, ali izrazito nenametljivo i obazrivo, da nam ne bi zasmetalo, a sve u dobroj namjeri. Njegova smrt veliki je gubitak za naše kazalište, ali i cijelo glumište. Iako sam dosta mlađi, prisjećam se njegove legendarne uloge u filmu “Da mi je biti morski pas” i male, ali fenomenalne uloge u komadu “Smrt trgovačkog putnika”. U samo jednoj maloj sceni pokazao je koliko je veliki glumac - veli Goran Marković iz HNK Split.

Josip Zovko rođen je u Imotskom 1970., diplomirao je na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, a stalni član ansambla Drame HNK Split bio je od 1993. Pored brojnih uloga na sceni matičnog kazališta široj publici u sjećanju je ostao po nastupima u filmovima i televizijskim serijama. Za svoj debi na velikom ekranu, ulogu Mate u filmu “Da mi je biti morski pas”

2000. dobio je Nagradu hrvatskog glumišta, a među ulogama ponajviše se pame one u filmovima “Oprosti za kung fu”, “Vjerujem u anđele” te serijama “Vaši i naši” i “Bitange i princeze”.

Godine 1998. dobio je nagradu “Veljko Maričić” na međunarodnome Festivalu malih scena za ulogu Malog u predstavi “Bijelo” Dubravka Mihanovića. U kazalištu je debitirao 1990. u Euripidovoj “Heleni”, predstavi Splitskog ljeta.