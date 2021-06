Kad je stigla demokracija, mislili smo da ćemo svi voziti Mercedese

Na 45. Danima satire Fadila Hadžića, koji se od 4. lipnja održavaju u zagrebačkom Kerempuhu, nastupit će i iznimna kazališna skupina iz Banje Luke: Gradsko pozorište Jazavac stiže s predstavom “Skupština”, suvremenom adaptacijom teksta Cristine Clemente “Kućni savjet”, koja je na rasporedu u četvrtak, 17. lipnja u 20 sati. Ova priča mehanizme političkog djelovanja preslikava u život jedne obitelji, u kojoj se sve odluke donose na zasjedanju obiteljskog vijeća.

– Španjolski izvornik pisan je iz nasljeđa ‘68. i generacije koja je vjerovala u snagu ideala da promijene svijet. Naša „Skupština“ morala se poigrati sa svim balkanskim političkim stereotipima; stereotipima prostora gdje se svaka vjera u promjenu i bolje sutra susreće s prijezirom „onih koji znaju kako se vlada, onih koji znaju što je politika i onih koji znaju što je naša stvarnost”. Komad bi ostao prilično literaran i naivan da nismo intervenirali u sam tekst. Mislite li da je Španjolska vidjela takvog gradonačelnika koji “bi mogao predavati operativnu politiku na Sorboni”? Da ne navodim dalje primjere iz naše političke prakse – ističe redatelj predstave Ivan Plazibat.

S obzirom na to da predstava otvara pitanje kako odgajati djecu da naprave neki bolji svijet, postavlja se pitanje je li uopće moguće danas odgojiti djecu da budu normalnija i bolja od nas, jer su od malih nogu izbombardirana društvenim mrežama i mobitelima.

– To je pesimistična vizija svijeta koja je opravdana i može sutra prevladati. Ali što čovjeku vrijedi ako je pesimist – samo što je dva puta bio u pravu i dva puta bio u strahu. Nemojmo oduzimati mogućnost utopije ni našoj djeci ni sebi samima. Naša djeca morat će napraviti neki bolji svijet od našega; jedino tako će i preživjeti, bojim se. To je izazov koji stoji pred njihovom generacijom – kaže Plazibat te objašnjava zašto je rečenica “Kako smo preživjeli demokraciju i pritom se smijali” najbolji podnaslov ove predstave.

– Sjetimo se kako je demokracija ušla u naše živote; tada smo mislili da ćemo svi imati svoje tvrtke, voziti Mercedese i biti gospodari svojih sudbina. Danas živimo u društvu kada je odlazak u mirovinu za većinu ljudi ravan sudjelovanju u nekoj distopijskoj verziji “Survivora”. Što je s obećanjima demokracije otprije 30 godina? U iščekivanju nekog boljeg društva smijeh je jedno od najmoćnijih oružja koje nam preostaje – zaključuje Ivan.

Gradsko pozorište Jazavac nastupalo je u Zagrebu i prije nekoliko godina, na Ljetnim večerima Teatra Exit izveli su predstavu “Malo blago”.

– S Teatrom Exit i kazalištem Kerempuh imamo sjajnu suradnju godinama i oni su bili gosti na našem Međunarodnom festivalu glumca Zaplet – ističe organizator banjalučkog “Jazavca” Ljuba Savanović.

– Inače da je rad na predstavi “Skupština” počeo u veljači prošle godine, a premijera je bila pred kraj godine. Radili smo kako smo mogli i morali na svim programima pa tako i na toj predstavi. Ono što me posebno raduje je sjajna suradnja ansambla predstave s gostujućim redateljem, kojem je to bio prvi posao izvan granica Hrvatske. Malo je danas ljudi u kazalištu s takvim kapacitetom, ljudskim i profesionalnim, kakav je Ivan Plazibat. Zahvaljujući razumijevanju ansambla i redatelja, nama je, kao producentima, olakšan posao i doveli smo predstavu do premijere. Prošle godine napravili smo ljetnu scenu i izvodili program na njoj jer nije bilo realno da publika dolazi u zatvoren prostor. Dijelili smo sudbinu svih ostalih. Jazavac je osnovan 2006., kako ističe Savanović, a ime je dobio po čuvenom komadu Petra Kočića “Jazavac pred sudom”.

– Sve od tada pokušavamo da sa svoje scene progovorimo u stilu Davida Štrpca. Naše kazalište radi kao udruženje građana, nema stalne izvore financiranja i ima samo jednog stalno zaposlenog, ali uspijevamo održati glavu iznad vode jer radimo posvećeno, planiramo na duge staze koliko god je to moguće u ovakvim okolnostima te radimo na više fronti: imamo redovit repertoar na Večernjoj sceni, Dječjoj JUHU sceni i Sceni Studio Jazavac za mlade – ističe Savanović.