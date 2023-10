Julie Gardner: Naša serija izvukla je brojne likove iz sjene kralja Artura

"Desetljeća ratova između plemena podijelila su državu, a napetosti između pogana i kršćana ne jenjavaju. Veliki kralj Uther Pendragon nastoji ujediniti plemena kako bi porazio najveću prijetnju – Sase." Tim opisom događanja u Britaniji u 5. stoljeću poslije Krista počinje prva epizoda nove serije "Zimski kralj", koja je početkom listopada imala premijeru na platformi HBO Max. Zapravo je riječ o još jednoj verziji legende o kralju Arthuru, a ovog je puta nastala kao adaptacija knjiga Bernarda Cornwella. Tim smo povodom razgovarali s izvršnim producentima serije Julie Gardner i Lachlanom MacKinnonom o izazovima adaptacije knjiga, odabiru baš ove priče i njezinoj aktualnosti.

– S obzirom na to da sam Velšanka, odrasla sam na pričama o kralju Arthuru. Čitala sam brojne knjige o njemu još kao dijete, a potom i u školi te na fakultetu i uvijek me fascinirala činjenica da postoji toliko različitih varijanti iste priče. Zapravo smatram da je svaka verzija posebna na svoj način i mislim da je svaka odraz vremena i društva u kojem je nastala – ističe Julie Gardner.

Fascinacija kraljem Arthurom jedna je od onih, naime, koje traju stoljećima, a on je s vremenom postao jedan od najpoznatijih likova keltske mitologije. Bio je inspiracija brojnim pričama, književnim djelima i legendama te umjetničkim djelima, a kasnije se pojavljuje i u popularnoj kulturi kao tema filmova, serija, animiranih djela, pjesama… Dvije iste verzije priče praktički ne postoje, no neki elementi su stalni. Većina se slaže da Arthura prvi spominje povjesničar Nenij u 9. stoljeću u svom djelu "Historia Brittonum", a potom se pojavljuje i u "Velškim kronikama" iz 12. stoljeća. U tim se djelima Arthur spominje striktno kao povijesna figura, slavni kralj Brita koji je vladao oko 500. godine nakon što je ujedinio razjedinjena britanska plemena i zaštitio zemlju od napada Sasa. Doduše, nema potpunog povijesnog konsenzusa oko toga je li Arthur uistinu bilo kralj ili ratni vođa, no njegova ga je slava u svakom slučaju pretvorila u legendu. S vremenom se priča gradila i dobivala nove elemente koji su također stekli status kulturološkog fenomena – čarobnjak Merlin koji savjetuje Arthura i mač Excalibur uz kojeg se veže legenda o maču u kamenu, a tu je i okrugli stol za kojim sjede najhrabriji vitezovi te dvorac Camelot. Od stalnih likova najpoznatiji su vitezovi Lancelot i Percival, djeva Guinevere te čarobnica Morgana le Fay i Arthurov otac Uther Pendragon.

I u verziji Bernarda Cornwella, prema kojoj je nastala nova serija, Arthur je sin kralja Uthera, ali nezakoniti, a otac ga već u prvoj epizodi protjeruje iz zemlje koja je na udaru Sasa iako je Arthur vrstan ratnik. Njegov povratak se tek očekuje u idućim epizodama, a ako je suditi prema knjigama, radi se o napetom, surovom, provokativnom i revizionističkom pogledu na priču. Poznati američko-engleski autor povijesnih romana trilogiju "Kronike gospodara rata" izdao je, naime, u razdoblju od 1995. do 1997. godine, a čine je knjige "Zimski kralj", "Neprijatelj Boga" i "Excalibur". Ipak, ekranizacija je stigla tek sada, a čini se da je aktualnija nego ikada prije.

– Djela Bernarda Cornwella smatram nevjerojatnima, on je majstor povijesne fikcije i daje svoju posebnu interpretaciju likova – kaže Julie Gardner te dodaje da je ova priča specifična po tome što se više prostora daje likovima koji su do sada bili u drugom planu, poput Merlinove štićenice Nimue i siročeta Derfela kojeg je Arthur spasio od sigurne smrti. Posebnost knjige je što o Arthuru čitatelji saznaju iz Defelove perspektive što daje sasvim drugačiji pristup likovima. Također, u ovoj seriji, napominju producenti, naglasak je stavljen i na snažne ženske likove pa tako Guinevere nije prikazana kao fatalna žena, nego aktivno sudjeluje u donošenju važnih odluka.

– Adaptacija knjige uvijek je zahtjevan zadatak, potrebno je osjetiti bit knjige, njezin ton i emocije koje prenosi, no odmah moraš biti svjestan da ćeš neke dijelove morati promijeniti. Ono što smo mi morali napraviti drugačije jest to da smo Arthura kao lik u seriji morali uvesti puno ranije nego što se to događa u knjigama gdje se pojavljuje prilično kasno. Također, morali smo malo promijeniti tijek i način naracije koji odlično funkcionira u knjigama, ali ne i na televiziji – ističu Gardner i MacKinnonom.

Ističu i kako se nadaju da će serija potaknuti nove čitatelje da pročitaju djela Bernarda Cornwella s obzirom na to da su objavljena prije gotovo 30 godina.

– Mislim da su to knjige koje prije svega potiču na razmišljanje jer, osim što romantizirano progovaraju o avanturi, prijateljstvu i hrabrosti, što je zajedničko svim pričama o Arthuru, ova priča otvara neka teška i važna pitanja – na kakvim temeljima nastaje kraljevstvo, na koje kompromise treba pristati, od čega vrijedi odustati za potrebe višeg cilja… Mislim da su to izrazito važna pitanja u 2023. godini jer je baš danas teže nego ikada prije postići konsenzus u društvu. Teme koje su ove knjige otvorile prije 30 godina i dalje su i više nego aktualne jer propituju vodstvo i moć lidara, dolazak na vlast… – ističu naši sugovornici. Uz njih dvoje u izvršne producente ubrajaju se i Toby Leslie te Sherry Marsh. Brooke i Ed Whitmore su scenaristi, a Otto Bathurst je redatelj. Glumačku postavu pak čine Iain De Caestecker, Stuart Campbell, Ellie James, Nathaniel Martello-White, Steven Elder, Daniel Ings, Eddie Marsan, Valene Kane…