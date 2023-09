Zanimljiv amalgam između triler horora i drame o preživljavanju

Yellowjackets, SkyShowtime

Iako će se na platformi SkyShowtime prva sezona serije početi prikazivati 14. listopada, pa onda odmah ide i druga 28. listopada, nemamo problema već sada napisati nešto o “žutim jaknama” jer smo prilično sigurni da je veliki broj publike i u nas seriju već pogledao. Oni koji to nisu, ili oni koji to žele još jednom, mogu to opet s prijevodom i svakako ne bi bila loša odluka da se u cijelosti dobije dojam zašto je ova serija dobila čak sedam nominacija za Emmy u prvoj sezoni. Jer, riječ je o doista interesantnom amalgamu između triler horora kakav smo iz američkih produkcija navikli gledati proteklih 20-ak godina, ali je to i drama o preživljavanju što, naravno, doista može biti intrigantno, a onda i priča o odrastanju. I onda, zanimljivo za nas u Europi, glavne su junakinje srednjoškolske nogometašice, Yellowjackets. Serija ima i nekoliko interesantnih glumica. Vjerujemo kako Juliette Lewis ne moramo posebno predstavljati, na Christinu Ricci možda malo podsjetiti, ali onda je tu glavna uloga u kojoj je Melanie Lynskey, britanska glumica koja je debitirala u filmu Petera Jacksona “Heavenly Cratures” i to s nikim drugim nego - Kate Winslet. Eto, Lynseyjeva možda nije došla tako daleko kao Kate, no dovoljno zna da ovdje može odigrati jednu vrlo opasnu ulogu. I u jednoj seriji u kojoj se autori od početka nisu libili pokazati seks, nasilje, nasilje poslije seksa. Naglasak je, barem na početku, da ne spojlamo, na preživljavanju nakon što se djevojke survaju zrakoplovom u šumu. Ovdje nailaze stvarni životni testovi gdje ljepši spol (i pokoji muškarac) ne pokazuje neke drugačije osobine od muškaraca u sličnoj situaciji nego se drže kao momčad i pokušavaju pronaći put prema civilizaciji. No, ljudi su ljudi, bez obzira na spol, pa se putem stvaraju i klanovi gdje nekadašnje suigračice neće prezati i od najgorega da jednostavno prežive. I to ostaje kao trajan ožiljak desetljećima kasnije gdje uviđaju da za neke životne situacije prošlost zapravo ne postoji. Kasnije će se u seriji pojaviti i Elijah Wood kojemu izgleda dobro pristaju pomaknute uloge nestabilnih likova te je dobro došao kao začin cijeloj eskapadi na mahove bizarnih odnosa glavnih protagonista kao hobistički detektiv. Posebno bismo pohvalili i glazbu u seriji koja nas je doista bacila kojih 20-ak godina unatrag jer se radi o zaista dobro odabiru tadašnjih hitova. Postoji niz razloga zbog kojih su “Yellowjackets” tako veliki hit, ali najbolje je da provjerite sami, dvije sezone idealne su za bingeanje.

Čovjek zvan Otto, HBO Max

Tom Hanks i dalje je, barem za nas, jedan od najboljih američkih filmskih glumaca. Prije kojih 30-40 godina bio je poznat po feel good filmovima i laganim komedijama, pa smo i “Čovjeka zvanog Otto” rado pogledali kao tako najavljivan film. I tako je i bilo. Hanks je Otto koji ostaje udovac pa ne vidi više smisla u životu. No, onda se pojavljuju novi susjedi koji unose neku sasvim novu energiju, iz sorte onih kakve je Otto već bio i zaboravio. “Čovjek zvan Otto” film je o gubitku, o prijateljstvu i o životu koji uvijek nešto vrijedi ako se dopusti da se za to stvore prave okolnosti. Kao što vam može donijeti i obitelj za koju ste mislili da ste je nepovratno izgubili ili da je nikada nećete dobiti. Dugo već nismo vidjeli bolji film za Toma Hanksa, jedan za koji nije pobrao nagradu za najgoru ulogu kao u “Elvisu”, već jedan u koji je dobio vrlo solidne ocjene kritike kao i niz vrijednih nominacija. Odličan generacijski film za koji ne treba biti nikome žao potrošiti.

Tajkun, Voyo

Na nekadašnjem RTL Play Premiumu, koji se sada zove Voyo, znali bismo s vremena na vrijeme pronaći seriju iz produkcije neke od zemalja bivše Jugoslavije. Mora se priznati da je sada sadržaj bitno bogatiji, sučelje modernizirano, a onda se među istaknutim favoritima pojavljuje serija “Tajkun”. Dragan Bjelogrlić istakao se kao autor serija poput “Senki nad Balkanom” koja je i ovdje dosta cijenjena. No, ovaj je put glumac pod vodstvom ne tako lošeg, odnosno jako dobrog redatelja Miroslava Terzića koji je, recimo, napravio “Šavove”, film o krađi beba u bivšoj državi. “Tajkun” je serija čiji bi sadržaj i ovdje bilo primamljivo snimiti. Bjelogrlić je Vladan Simonović, ultrabogataš, vjerojatno i najbogatiji u zemlji u susjedstvu, no koji je zbog toga meta i politike i konkurencije, a niti u narodu nije nešto popularan. Kao i uvijek, porijeklo njegova novca za sve je upitno, uspjeh je uobičajeno nepoželjan, no postoji nešto u Simonovićevoj povijest što sve to opravdava. U temelju je njegovog bogatstva ipak surovi ugovor.

Divlji Zapad, Viasat History

Povijesni dokumentarci uvijek idu, no ne moraju uvijek biti o vjeri ili o Drugom svjetskom ratu, već se mogu baviti i nečime što smo kao klinci obožavali ili obožavamo i danas. A to su priče o kaubojima i Indijancima, odnosno Divlji zapad. Na ovom kanalu u nedjelju 22. rujna možete ispratiti šest dijelova serije o Divljem zapadu gdje niz povjesničara odgovara na pitanja koja možda i nismo imali potrebe postavljati naprosto zato što o Divljem zapadu, osim kroz filmove, znamo malo. Pa eto šanse da nešto naučimo o prvim pravim Amerikancima koji su se na tom kontinentu pojavili prije 15.000 godina, zatim o prvim kaubojima, ali koji nisu bili onakvi kakvima ih zamišljate, bijelci sa šeširima koji imaju okserice, već su to naprosto bili robovi. Jer s njima je i stigla vještina upravljanja stokom koju su kasniji bijeli kauboji tek ponešto prilagodili krajevima Amerike iz kojih su dolazili. Zanimljivo je vidjeti koliko su filmovi uljepšali stvarnost tadašnje Amerike.