Izložba pravih ljudskih tijela razotkriva sve tajne našeg veličanstvenog organizma

U četvrtak u Klovićevim dvorima otvara se fascinantna izložba “Bodies 2.0 – Veličanstveni svemir u nama”, koju predstavljaju organizatori Concert Europe i Outbox. Nasljednica uspješne izložbe “Bodies: Revealed”, koja je već gostovala u Hrvatskoj 2010. godine, na prostoru od 1200 četvornih metara predstavit će čak 200 eksponata pravih ljudskih tijela i organa.

Cilj ove edukativne izložbe je da se posjetiteljima pruži jedinstven uvid u izgled i funkcioniranje ljudskog tijela, naših organskih sustava i pojedinačnih organa. Na izložbi će se naći i brojni organi oštećeni raznim bolestima, ali i štetnim navikama poput nedovoljne tjelesne aktivnosti, pretjerane konzumacije alkohola i pušenja, a organizatori se nadaju da će time ne samo obrazovati ljude o kompleksnoj strukturi njihovih tijela nego i potaknuti ih na zdrav život. Takva perspektiva, obično rezervirana samo za medicinske stručnjake, razotkriva sve tajne tog veličanstvenog stroja koji zovemo svojim tijelom, a o kojem počesto znamo i tragično malo.

Kako bi se ljudska tijela pripremila i očuvala, koristi se posebna metoda plastinacije koju je razvio znanstvenik Gunther von Hagens 70-ih godina prošlog stoljeća. U tom procesu, objašnjavaju organizatori, tijelo se najprije balzamira, obično u otopini formaldehida, kako bi se zaustavilo raspadanje. Zatim, određeni uzorak stavlja se u kupku s acetonom koji u zamrznutim uvjetima izvlači i zamjenjuje vodu unutar stanica. Tako pripremljen uzorak stavlja se u kadu s tekućim polimerom – silikonskom gumom, poliesterom ili epoksidnom smolom – a stvaranjem vakuuma aceton se kuha, isparava i napušta stanice, koje ispunjava tekuća plastika. Plastika se zatim učvršćuje plinom, toplinom ili UV zračenjem i proces je gotov, a odabrani dio tijela očuvan je za sva vremena. A i sam je izumitelj ove metode izrazio želju da ga se nakon smrti plastinira te zatim izloži!

Treba spomenuti i da ljudska tijela obrađena na taj način nemaju miris pa, ako odlučite posjetiti ovu zanimljivu izložbu, ne morate se pribojavati neugodnih olfaktivnih iskustava.

– Metodom plastinacije dobivamo anatomske uzorke koji su sačuvani i na samoj mikroskopskoj razini. Von Hagens, koji je i organizirao prvu ovakvu izložbu još 1995. godine, polazio je od ideje da ljudima približi ono što je inače bio privilegij samo liječnika i patologa. Ipak, o ljudskom tijelu iz grafika, crteža i udžbenika teško možemo steći pravi dojam. A s obzirom na razne teorije poput čipiranja ili utjecaja 5G mreže na ljude, koje u posljednje vrijeme kolaju, mislim da je ova izložba došla u pravo vrijeme da pomogne educirati ljude – kazala nam je Sanja Ajdinovski iz agencije Outbox, hrvatskih organizatora izložbe Bodies 2.0.

Ovakve izložbe, od prve Von Hagensove iz 90-ih godina, organiziraju se od tada po cijelom svijetu te su je posjetili deseci milijuna ljudi. Ovu inačicu, koju ćemo imati prilike vidjeti u Klovićevim dvorima, do sada je razgledalo više od 25 milijuna posjetitelja. Tijekom godina u nekoliko instanci protiv izložbe istupali su predstavnici vjerskih organizacija, zabrinuti za etičke implikacije izlaganja ljudskih tijela nakon smrti te posebice tijela fetusa, koja su također bila dio nekih postava. I kada je u Hrvatskoj gostovala prije jedanaest godina, izložba “Bodies: Revealed” izazvala je veliku buru u javnosti, ali i ostvarila rekordnu posjećenost.

Kako bi se izbjegle daljnje kontroverzije, za razliku od prethodne, na ovoj izložbi neće biti izloženi ljudski fetusi.

Posljednjih godina pojavile su se i sumnje u porijeklo izloženih tijela te su neke organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava ustale protiv izložbe. Puno se prašine podiglo i oko nagađanja da neka od tijela pripadaju kineskim zatvorenicima ili beskućnicima koji nisu dali svoj pristanak za donaciju. No ova izložba, koja je došla u Hrvatsku iz Sjedinjenih Američkih Država, napominju organizatori, ima vjerodajnice koje dokazuju autentičnost pripravaka – dodatne informacije koje otkrivaju daljnju identifikaciju zabranjene su kako bi se zaštitila prava privatnosti sadržana u ugovoru.

A budući da je riječ o pravim ljudskim tijelima koja su nekada hodala po ovom planetu baš kao i mi, eksponati mogu kod posjetitelja uzrokovati određenu nelagodu ili šok. No uspijemo li preko toga prijeći, možda nam se otvore neke nove perspektive te počnemo na svoje tijelo i život gledati drugim očima. Na izložbu su stoga dobrodošli i oni mlađi od osamnaest, a za zainteresirane školske grupe bit će organizirane i posebne interaktivne lekcije iz biologije – na izložbi dočekat će ih studenti medicine i rado odgovarati na sva pitanja znatiželjnih školaraca.

– Ljudima je taj koncept ipak malo stran i vjerojatno nikada nisu imali priliku na takav način promatrati ljudsko tijelo jer, iako je plastificirano, kada pogledate te izloške i osvijestite da je to zaista čovjek, taj osjećaj ostavlja vrlo dubok dojam na vas. I prethodna izložba bila je izuzetno uspješna. Tada mi nismo bili organizatori, no sjećam se reakcija koje su bile mahom pozitivne. Bilo je nekih protivnika održavanja izložbe, no to se obično događa svuda u svijetu kada se ovakva izložba pojavi prvi put. Ali živimo u 21. stoljeću i nadam se da smo preskočili tu stepenicu da je nešto tabu tema o kojoj se ne razgovara, pogotovo nešto kao ljudsko tijelo. Tijela se u svrhu znanosti doniraju stoljećima, netko na njima mora vježbati i učiti i bez toga danas medicina ne bi bila na razini na kojoj jest. Svako tijelo koje je poslije smrti donirano dobitak je za život – zaključila je Sanja Ajdinovski.

Ulaznice za izložbu “Bodies 2.0 – Veličanstveni svemir u nama”, koja će ostati otvorena sve do 20. lipnja, mogu se kupiti online putem sustava Eventim ili uživo na blagajni Galerije Klovićevi dvori s popustima za studente, djecu, invalide i umirovljenike. Nažalost, spremite mobitele, jer izloške nećete smjeti fotografirati.