Ilustratorice novim radovima pozivaju na održivost i ekološku osviještenost

Doing is everything! Poručuju to ilustratorice Maja Beus, Tea Jurišić, Mateja Kovač, Maja Milocanovich i Lara Žigić svojim djelima i vizijom kako je, ako još niste počeli reciklirati Nespresso kapsule, pravo vrijeme da ih odnesete u Life recycling kutak u Nespresso boutiqueu u Ilici 19. Na toj su adresi od danas izloženi radovi kojima pet domaćih ilustratorica u suradnji s brandom Nespresso dijeli svoju viziju održivosti.

Pridruživši se Nespresso Recycling inicijativi, Maja Beus, Tea Jurišić, Mateja Kovač, Maja Milocanovich i Lara Žigić izradile su divne ilustracije kojima su vizualizirale tvrdnju Doing is everything. Svojim idejama održivosti u kontekstu proizvodnje i tome što priprema kave znači za njih, ilustratorice su svakoga od nas pozvale na recikliranje kapsula. Uz motive kapsula iz kojih rastu nova zrna kave i rada vrijednih farmera na plantažama kave, do stiliziranog prikaza omiljenog rituala ispijanja kave, Doing is everything je dobio i jedinstveni vizualni prikaz s hrvatskim potpisom. Djevojke i njihovi radovi idealno se uklapaju u inicijativu, s obzirom na to da im je tema održivosti i inače bliska u svakodnevnom životu i radu.

Foto: Promo

„Činimo sve da ništa ne trošimo uzalud, za bolje sutra svih nas i u dobru svrhu. Dio tih težnji je i želja da do kraja godine sve naše kapsule budu izrađene od recikliranog aluminija. Ta želja je središte ove inicijative, a iznimna nam je čast što u njezinoj realizaciji sudjeluju i hrvatske ilustratorice“ – izjavila je Bojana Guteša, regionalna direktorica marketinga za brand Nespresso.

Podsjećamo, isticanjem poruke "Doing is everything" i idejom "Reduce, reuse, recycle", Nespresso nas je početkom mjeseca pozvao da svoj neizbježni jutarnji self-care ritual pretvorimo u čin brige o prirodi. Kapsule u kojima dolazi Nespresso kava izrađene su od aluminija koji se može reciklirati beskrajno mnogo puta, a istrošeni talog uvijek se može prenamijeniti u kompost za regeneraciju tla ili biomasu. Imajući na umu da je Nespresso pionir koncepta dozirane kave koji funkcionira po principu precizne potrošnje, ovaj brend nam je omogućio da svoj omiljeni jutarnji napitak pripremimo pomoću točno određene količine tople vode i kave, uzimajući iz prirode samo ono što je zaista potrebno – ni više, ni manje.

Kako bi nam približio ideju recikliranja i pozvao nas na ekološki osviješteno ponašanje, Nespresso je u suradnji s ilustratoricama osmislio i organizirao izložbu ilustracija koju će svi moći posjetiti u Nespresso boutiqueu u Ilici 19 sljedećih mjesec dana.