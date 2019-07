Moji splitski dani s babom i didom postaju animirana serija

Bilo da vas put nanese u Grohote na Šoltu ili u Vukovar, a poželite malo kulture, u oba mjesta traju izložbe karikatura slikarice Tisje Kljaković Braić. Na likovnoj sceni splitska umjetnica afirmirana godinama, zadnje dvije ni za šire mase ne treba posebnu najavu jer to su putem Facebooka za nju odradili “Oni”.

Autorica tipičnog dalmatinskog para, kroz čije anegdote poput one iz kupaonice “taj ti je od guzice”, na papir prenosi svoju i svakodnevicu svih nas, živi uspjeh kakvom se ni u ludilu nije nadala. Njeni “Oni” ukoričeni u knjigu postali su hrvatski bestseler s više od sedam tisuća prodanih primjeraka, a za vratom im puše i njen literarni prvijenac “U malu je uša đava” s tiražom od tri tisuće. U njemu je, podsjetimo, zabilježila priče iz svojeg djetinjstva s didom i babom, uhvatila atmosferu Splita 80-ih, a sad će je gledati i adaptiranu na sceni. Predstavu “U malu je uša đava” u vidu monodrame režirat će Mijo Jurišić, a Tisju i njeno djetinjstvo glumački oživiti Vanda Boban Jurišić.

Usporedbe sa Smojom

– Kod tih sam ljudi osjetila silno dobru energiju. Knjigu sam Miji poslala davnih dana, a on ju, priznao je, donedavno nije ni otvorio. I kaže: “Evo, ubij me, ali nisam, ali kad sam je pročitao, sve se promijenilo” – smije se Tisja pa o tome kako će joj biti u splitskom kazalištu gledati samu sebe kaže:

– Očitovala sam se sama o sebi u svakom pogledu, ali prije ove predstave imam tremu. Jer to više neće biti moje djelo iako je nastalo na temelju njega. Režija je Mijina.

Postoje i hrabri komentatori koji su njen izričaj i stil u tom djelu prozvali nastavkom Smojina “Malog mista”, Bepine i Luigija.

– Prepadnem se svaki put kad to netko kaže jer ja sam to napisala da se ne zaboravi, u dahu. Isto kao što je “Tko to tamo pjeva” nastao kao studentski film uz misao “kad narastemo, napravit ćemo nešto bolje”. To se i meni dogodilo. I ne vjerujem da je nešto od čega nisam imala nikakva očekivanja nekome zanimljivo. Nisam se ni ludo preznojila, napisala sam tu knjigu u 15 dana – kaže pa o Smoji nastavlja:

– Smoje me tek jednom uštipnuo za obraz, a ja sam se prepala i sakrila iza ćaće. To je sve što ga se sjećam. Ja se hranim mentalitetom, dakle istom hranom kao i on i tu je ta usporedba opravdana. Ali da netko dosegne njegov genij, to je već puno previše za usporedbu. Meni se ovo dogodilo slučajno.

I s predstavom po knjizi “U malu je uša đava” tu nije kraj. Postat će ona i animirana serija. Likove je Tisja već nacrtala, a razradu animacije prepustila splitskom animatoru Veljku Popoviću koji je za svoje “Bicikliste” nagrađen i na Animafestu i u Annecyju.

Francuzi već zainteresirani

– Prezentacijski materijal projekta “U malu je uša đava” uspješno smo prikazali u sklopu najvećeg festivala animacije na svijetu u Annecyju, na kojem smo predstavljali i svoj novi VR animirani film “Dislokacije”. Za sada smo u potrazi za međunarodnom koprodukcijom i partnerima koji bi nam pomogli realizirati projekt, a riječ je o animiranoj seriji baziranoj na Tisjinoj knjizi. Serijal će biti rađen u tehnici 2D animacije, a namijenjen je međunarodnoj distribuciji u obliku TV serijala. Naši francuski producenti Bagan Films već su zainteresirani, no držimo vrata otvorena svim mogućnostima – govori Veljko Popović, animator i voditelj studija Lemonade3d, koji je radio i za američku seriju “Sleepy Hollow“.

– Tisjina knjiga na trenutak mi je oživila svijet šarma, humora i ljubavi obitelji koja zajedno prolazi kroz suze i smij od prve do zadnje stranice tog divnog štiva. Osjetio sam da svjedočim dokumentu koji je zabilježio i vrijeme mojeg djetinjstva i da sam zavirio u ispovijest ljubavi djeda prema unuci koja rastapa srce i puni dušu. Odmah sam pomislio da je to svijet u koji želim zaroniti i da je riječ o fantastičnom materijalu za animirani serijal – dodao je Popović. S druge pak strane “Oni” također nastavljaju svoj život. Sele se u “Deželu”, knjiga će se tiskati u Sloveniji.

– Slovenci očito imaju sličan smisao za humor. “Oni” su i tamo navodno hit – kaže Tisja i otkriva da nema tko u tom radu nije prepoznao marketinški potencijal pa je nije zvao s upitom da se reklamira putem njenih likova. Sve ih je odbila. – Ne dam ih. Želim da ostanu dvoje tipičnih Dalmatinaca koji će trajati. Ne želim ih ni razvodniti. Ako nemam ideju, neću mjesecima ništa izdati. Dok me vesele, crtat ću ih. “Oni” moraju ostati slika mentaliteta Dalmacije, dalmatinski brend. Nijedna ideja nije se rodila iz velikog umovanja, nastala je u trenu. Sve velike stvari dogodile su se iz radosti, a tako su nastali i “Oni” i “U malu je uša đava” i zato su uspješni.