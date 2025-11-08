Naši Portali
'Schumannov simfonijski svijet'

FOTO Mladi japanski pijanist i Zagrebačka filharmonija ostavili publiku bez daha

Zagrebačka filharmonija
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
08.11.2025.
u 11:20

U Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u petak, 7. studenog, održan je koncert Zagrebačke filharmonije. Izvedbom je ravnao proslavljeni maestro Lawrence Foster, a večer ispunjenu romantičnim nadahnućem upotpunio je mladi japanski pijanist Masaya Kamei, laureat prestižnog Natjecanja Kraljice Elizabete 2025. u Bruxellesu

Jučerašnjim koncertom u sklopu Crvenog ciklusa, Zagrebačka filharmonija pod ravnanjem proslavljenog maestra Lawrencea Fostera otvorila je Schumannov simfonijski svijet – dvodijelni ciklus kojim će u dva uzastopna petka, 7. i 14. studenoga, izvesti sve četiri simfonije Roberta Schumanna. Na prvom koncertu publika je imala priliku čuti Simfoniju br. 1 u B-duru, “Proljetnu”, Koncert za klavir i orkestar br. 1 u g-molu Felixa Mendelssohna Bartholdyja i Simfoniju br. 2 u C-duru.

Večer ispunjenu romantičnim nadahnućem obilježila je izvanredna suradnja orkestra i solista, kao i precizno, a opet poetično vodstvo maestra Fostera. Mladi japanski pijanist Masaya Kamei, laureat prestižnog Natjecanja Kraljice Elizabete 2025. u Bruxellesu, oduševio je publiku svojom suverenom tehnikom, muzikalnom jasnoćom i emocionalnom dubinom u Mendelssohnovu Koncertu za klavir br. 1, za što je nagrađen dugotrajnim pljeskom i ovacijama.

Schumannove simfonije ubrajaju se među najzahtjevnija djela romantičnog repertoara – njihova kompleksna struktura, gusto isprepletene dionice i osjetljiva orkestralna ravnoteža traže iznimnu koncentraciju i preciznost svakog glazbenika. Za Zagrebačku filharmoniju to predstavlja umjetnički izazov najviše razine, jer Schumannova glazba traži tehničku disciplinu Beethovenova tipa, ali i emocionalnu izražajnost koja nadilazi čistu virtuoznost.

Zagrebačka filharmonija
Zagrebačka filharmonija nastupila je pod ravnanjem proslavljenog maestra Lawrencea Fostera te otvorila Schumannov simfonijski svijet
Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Maestro Lawrence Foster, jedan od najcjenjenijih američkih dirigenata današnjice, poznat je po iznimnoj muzikalnosti, tehničkoj preciznosti i dubokoj posvećenosti simfonijskom i opernom repertoaru. Njegova dugogodišnja suradnja sa Zagrebačkom filharmonijom rezultat je međusobnog povjerenja i umjetničke sinergije koja redovito donosi nezaboravne izvedbe.

Publika je jučerašnji koncert ispratila ovacijama, potvrđujući da Zagrebačka filharmonija s Fosterom na podiju i iznimnim solistima poput Kameija stoji uz bok vodećim europskim orkestrima.

Drugi koncert u sklopu Schumannova simfonijskog svijeta održat će se u petak, 14. studenoga 2025., također pod ravnanjem maestra Fostera, kada će Zagrebačka filharmonija izvesti Simfoniju br. 3 “Rajnsku” i Simfoniju br. 4, zaokružujući tako izniman ciklus posvećen jednom od najdubljih i najpoetičnijih skladatelja romantizma.

Ključne riječi
Robert Schumann kultura crveni ciklus Masaya Kamei Lawrence Foster KD Vatroslav Lisinki koncert Zagrebačka filharmonija

