Finale trilogije On entertainment u Teatru &TD

Publika će po prvi puta imati priliku pogledati sva tri djela trilogije redatelja Saše Božića u kojem poznati glumci u titanskom naporu pokušavaju uprizoriti svijet spektakla. Trilogija uprizoruje uzbuđenje velikih, spektakularnih, internacionalnih događanja koji uključuju samu ideju superlativa zabave i zabavljaštva: u predstavi Born to please glumci, koji nisu vični glazbenom izričaju, pokušavaju zadovoljiti publiku svojim interpretacijama poznatih hitova iz povijesti pop glazbe, Folk Acts sukobljava kazalište kao elitnu umjetnost i folk glazbu kao jeftinu, vulgarnu, “trash” zabavu za neobrazovani puk, dok s Boljim životom (Budućnost/Igre prijestolja) redatelj ulazi u područje televizijskog spektakla. Predstava Born to please osvojila je specijalnu nagradu žirija Dana satire, a Nataša Dangubić za ulogu u Folk Acts nagrađena je nagradom na Danima satire i Gumbekovim danima.

Foto: Teatar &TD

“On entertainment (hr. o zabavljaštvu, ugostiti, imati na umu, pažnja) je višegodišnji izvedbeno-istraživački projekt kroz koji smo istraživali susrete izvođača i publike s naglaskom na definiranje uloge četiri zida u kazalištu, politiku izlaganja izvođača pred gledateljem te esencijalne oblike komunikacije koju odnos gledatelj-izvođač postavlja, s obzirom na neurološku, afektivnu, kulturalnu i sociološku prirodu tog odnosa”, ističe redatelj Saša Božić.

Foto: Teatar &TD

Prva predstava koju je de facto ostvario u sklopu projekta On entertainment bila je Born to please, kazališni performans za četiri vrlo različita izvođača: Ivanu Krizmanić, Natašu Dangubić, Jerka Marčića i Marka Jastrevskog koji se okušavaju u njima nepoznatom žanru: pjevanju. Uslijedio je Folk Acts - kazališni performans za glumicu Natašu Dangubić i pjevačicu turbo folk glazbe Višnju Vitas. Kao završni dio trilogije realizirana je kazališna predstava Bolji život (Budućnost/Igre prijestolja) kojom se željela razotkriti pojavnost fikcije na koju nailazimo u neostvarenim maštanjima o tzv. boljem životu. Osim redovnih suradnika Nataše Dangubić, Petre Hrašćanec i Jerka Marčića, Bolji život predstavlja i mlade snage hrvatskog kazališta: Uga Koranija i Borisa Barukčića po prvi puta na sceni Teatra &TD.

U sklopu projekta On entertainment istraženo je obećanje ispunjenosti nasuprot razočarenju neuspjeha te načine na koje bismo mogli uključiti tu neispunjenost i staviti razočaranje u funkciju političke snage.

Ulaznice se prodaju u kompletu za sve tri predstave, na blagajni Teatra &TD, po cijeni od 75,00 kn (s popustom za studente - 35,00 kn).