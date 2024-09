Fenomenalan nastup pionira industrial noisea u Tvornici kulture

Mogu oni otići iz Berlina, ali Berlin ne može otići iz njih, bio bi najkraći komentar fenomenalnoga subotnjeg nastupa Einstürzende Neubauten, pionira industrial noisea u Tvornici. "Ovo nije naš dom, ali mi je drago da nas ovako lijepo primate", rekao je u jednom trenutku Blixa Bargeld, jer oduševljena domaća publika u krcatoj dvorani znala je i pažljivo pratila svaki detalj promišljene i artikulirane izvedbe postave koju voli, poštuje i prati godinama.

U točno dva sata sjajnog koncerta izveli su slojevit program od 18 pjesama/tema u kojem je svaki zvuk zvona, raznih udaraljki, poznatih cijevi, "zavjesa" zvuka sintesajzera i precizne međuigre gitara, basa i bubnja pokazao majstorstvo u kolažiranju i gradaciji zvuka. Izmiješali su ovom prilikom svoj repertoar kao da isprobavaju drukčije kombinacije i dodali mu "Nagorny Karabach" i "Redukt", koje inače nisu svirali u ovom dijelu turneje (dvije prethodne večeri nastupili su u Beču i Minhenu, a nakon Zagreba krenuli u Berlin, pa u londonski Shepherd's Bush Empire).

Bila je to prava lekcija iz suvremene glazbe koja pažljivim kolažiranjem mnogih zvučnih elemenata i tekstualnih poruka pokazuje potpunu saživljenost koncepta, izvedbe i ovozemaljski raskošnog, njihovoga posebnog i unikatnog pristupa zvuku i svirci. Razglas je bio savršen i istaknuo sve detalje, a bilo ih je puno, dok je artikulirani „rast“ zvuka bio jednako važan u ritmičnim, hipnotičkim bravurama poput uvodne "Pestalozzi", "Isso Isso", "Ten Grand Goldie", "Ist ist" ili "Susej" - koje uživo zvuče energičnije i svirački strastvenije nego na zvukom mekšim i sofisticiranim albumima - kao i u tišim, ambijentalnim dijelovima.

Za razliku od ostalih "darkera" s početka osamdesetih, ovi su potpuno nepretenciozni iako su im i novi albumi superiorni suvremenicima. Primjerice, nedavno smo u istoj dvorani gledali The Jesus and Mary Chain u mrklome mraku, s namjerno kontraliht reflektorima, pa fotografi nisu mogli snimiti ničije lice na pozornici. Kod Einstürzende Neubauten nema takvih pokušaja dodavanja "misterija", isključivo bijela svjetla bila su upaljena cijelo vrijeme. Njihova kreacija odnosi se na besprijekorno izvedenu glazbu, a "običnom" pojavom na sceni poručuju da ih ne zanima mitologizacija ionako značajnog statusa. Čovjek jednostavno mora biti veseo kad Einstürzende Neubauten stigne u grad. Koliko god nekima možda djelovali nerazumljivo, ozbiljno pa i pretenciozno, situacija je zapravo sasvim drukčija.

Rijetko koja postava - nekadašnja „tvornička skupina“ i pioniri industrial noisea – je toliko životna, aktualna i razumljiva, čak ako i ne govorite njemački jezik. A uz to i duhovita u svojim eskapadama o modernom životu i problemima na koje nailazimo, što su s osobitim zadovoljstvom pokazali i u Tvornici, a Blixi donijeli na pozornicu i ona velika kolica iz nekog šoping centra za izvedbu "Grazer Damm". Čak se Blixa duhovito bunio što je organizator najavljivao gostovanje fotografijom starom 41 godinu.

Prostori naziva Tvornica i slično i danas im pašu, iako su Einstürzende Neubauten sasvim drugačiji od onih prije četrdeset godina kad su na pozornici „pilili“ tvorničkom bukom. Danas je buka drukčija, a upravo te teme sporazumijevanja i nerazumijevanja bitne su na aktualnom albumu "Rampen (apm: alien pop music)" koji "pojašnjavaju" na turneji. S njega je došlo i najviše pjesama, a pridružili su im još neke sa novijih albuma "Alles in Allem" i "Alles wieder offen", sve do "Silence is Sexy" iz 2000. Samo jedna bila je sa albuma "Lament" od prije deset godina, prigodna "How Did I Die", kada su se bavili temom stogodišnjice početka 1. svjetskog rata, izvedena na kraju službenog dijela koncerta. Tada se umiralo doslovno, a danas se, osim u novim ratovima, umire i zbog spomenutih problema u komunikaciji.

Novu "Gesundbrunnen" Blixa je najavio riječima: "Moje dijete danas ima 16. rođendan, rođena je kao kćerka, a danas imam sina i ovu pjesmu napisao sam kao ohrabrenje." Bargeld je očito divan tata, pa zna komunicirati i kao otac i kao umjetnik na pozornici. Nakon sve te dvosatne raskoši završna "Redukt" bila je višeminutna odiseja u kojoj je opreka tiho – glasno opet došla do izražaja i na graciozan način zatvorila važno gostovanje izvedeno na očekivanoj visini "tvorničkog" zadatka Einstürzende Neubauten.