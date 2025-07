Električni orgazam svira s jednakom strašću i elanom kao i sredinom ili početkom 80-ih

Električni orgazam jedna je od najtrajnijih rock grupa, to znaju svi, a ujedno i rijedak primjer imena koje tijekom 45 godina karijere nije rasitnilo početni kapital. Godinu dana prije korone, 2019., bio sam u Beogradu na Sajmu knjiga gdje je predstavljena i moja biografija Johnnyja Štulića u izdanju Večernjeg lista. Tom prigodom završio sam na ručku sa Srđanom Gojkovićem – Giletom iz Električnog orgazma, direktorom Croatia Recordsa Želimirom Babogredecom i tadašnjim veleposlanikom Republike Hrvatske u Srbiji Gordanom Bakotom – koji se u međuvremenu premjestio u Berlin – gdje se, naravno, spominjala i revitalizacija diskografskog kataloga Električnog orgazma.

Jedna od najboljih i najtrajnijih rock grupa bivše Jugoslavije u međuvremenu je doživjela seriju reizdanja nekih od najboljih albuma iz povijesti domaće rock scene. Izdavač – nekadašnji Jugoton, današnja Croatia Records – ispravno je shvatio da u arhivima ima neke od najboljih rock albuma prošlosti domaćeg rocka, pa je Električni orgazam postao vlasnikom čitave serije reizdanih vinila koja mlađoj publici može pojasniti ne samo značaj tadašnjih pothvata nego i sadašnju poziciju grupe. A ona je među najtrajnijima, jer i bez spominjanja prošlih zasluga, recentni poduhvati i uzbudljivi koncerti Električnog orgazma sasvim su dovoljni za ilustraciju gornje priče.

Album "Chansones i Bubanj Live" snimljen je na koncertima u Tvornici kulture u Zagrebu i Domu omladine Beograda, 2023. i 2024. godine. Na njima je Orgazam promovirao reizdanja albuma "Les Chansones Populaires" i "Kako bubanj kaže", a izbor pjesama sa spomenutih izdanja uz obrade "Locomotion", "The Man Who Sold the World", "I'm Waiting For the Man", "Fras u šupi", "Klinci traže zabavu" i hitove poput "Kako bubanj kaže", predstavlja ih kao grupu koja spomenute pjesme svira s jednakom strašću i elanom kao i sredinom ili početkom 80-ih. Kuriozitet je da većinu pjesama objavljenih na ovom albumu Gile, Ljuba, Švaba, Banana i Pače pred publikom nisu svirali 40 godina, što pokazuje ne samo izdržljivost, upornost i trajnost nego još više i sukladnost sa suvremenom rock scenom i imenima koja ni izbliza nemaju ovakvu "bolju prošlost" kao Električni orgazam.