"Drama o mladiću koji ne zna plivati" bavi se povjerenjem, traumom i otporom

U subotu, 25. listopada, u 20 sati na Sceni Ribnjak, održat će se premijera predstave Drama o mladiću koji ne zna plivati. Riječ je o novom kazališnom radu dramatičara Ivora Martinića, nastalom u suradnji s Guillermom Mirandom, autorom i performerom iz El Salvadora, u čijem je središtu Mirandina osobna priča o strahu od plivanja.

Kroz niz kratkih, fragmentiranih scena i izmjenu glasova dvaju izvođača istražuje se granica istine i fikcije te otvara prostor između privatnog i javnog, intimnog i izvedbenog. More pritom postaje središnja slika: prostor opasnosti i slobode, traume i igre, ali i mjesto u kojem se ispituje povjerenje, mogućnost prepuštanja i sposobnost preživljavanja.

Učenje plivanja tako prerasta u potragu za jezikom bliskosti, a publika ne svjedoči samo predstavi nego i živom pokušaju da se trauma podijeli, a možda i olakša.

– Moj dugogodišnji suradnik Guillermo Miranda rođen je kraj oceana, a danas živi u Barceloni. Oduvijek mi je bilo fascinantno da nešto što mu je toliko blisko – more – u njemu zapravo izaziva strah. Zajedno smo se počeli baviti ne samo njegovom traumom, nego i pitanjem što se događa kada jedna osoba ne zna plivati, a druga je pokušava naučiti. Kakve odnose takva situacija stvara? Kakva se igra moći rađa između onoga koji ne zna i onoga koji podučava? Koje sve oblike manipulacije, povjerenja i otpora takva dinamika donosi? – izjavio je redatelj Ivor Martinić.

Dramaturg predstave Luka Bosanac navodi kako Martinićeve rečenice ne bilježe, ne promatraju i ne nabrajaju. One se hvataju u koštac s poljem subjektivnih osjećaja teško prevodivih u riječi. One stoga prizivaju, a ponekad i spekuliraju. One stvaraju duge ekspozicije, rastežu misli, a ne streme zaključku. Predstava je zato nastala kao spoj dramskog, dokumentarnog i, moglo bi se reći, plesnog. Možda ju je najbolje opisati kao koreo doku-fikciju — izvedbeni kolaž koji istodobno ispituje granice tijela, straha i kazališnog jezika.

Autorski tim predstave čine redatelj Ivor Martinić, ujedno i koautor teksta zajedno s Guillermom Mirandom, dramaturg Luka Bosanac, autorica glazbe Maja Posavec, suradnica za pokret i koreografkinja Ema Crnić, izvođači Antun Antolović i Andrija Žunac, kostimograf Matija Dijanović MJ te dizajner svjetla Martin Šatović. Drama o mladiću koji ne zna plivati produkcija je Umjetničke organizacije T25 u koprodukciji s Centrom kulture Ribnjak – Scenom Ribnjak.

Reprizne izvedbe održat će se 26. listopada, 14. studenog te 23. studenog 2025. u 20 sati na Sceni Ribnjak.