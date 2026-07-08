Don Carlo otvara Splitsko ljeto: 'Ovo je krik opere da se vrati na ono što je nekad predstavljala'

Grandioznom Verdijevom operom Don Carlo u kojoj će glavne uloge pjevati dva naša nacionalna prvaka, na Peristilu će 14. srpnja biti otvoreno 72.. Splitsko ljeto, najavljeno je na konferenciji za novinare u HNK Split. Režira ju Goran Golovko, a premijernom izvedbom ravnat će Slovenac Simon Krečič.

- Opera Don Carlo najveći je dobitak Splitskog ljeta. Bili smo sudionici planirane i sustavne devastacije opernog ansambla od strane bivše vlasti. Ovo je krik Opere da se vrati na ono što je prije predstavljala, istaknuo je nacionalni prvak, bas Ivica Čikeš kojem je povjerena vrlo zahtjevna uloga vladara Filipa II.

- Izazov, čast i odgovornost je postavljati Don Carlosa, a pogotovo postavljati ga na Peristilu. Pošli smo od njegove arhitekture i došli do rješenja koje Peristil podcrtava, a ne poništava. Sve njegove slojeve povijesti, epoha, religija i kultura tretiramo ako uvjetovanost koja je diktirala kako predstavu estetski uobličiti, otkrio je redatelj Goran Golovko.

Želi progovoriti o pitanju osobnih sloboda kojih je u svijetu sve manje, uključujući pravo na ljubav kao temeljno ljudsko pravo, ali i pravo malih naroda na samostalnost i život po njihovim pravilima.

Posebno emotivan je slovenski dirigent Simon Krečić koji tvrdi kako je Peristil sam po sebi scenografija.



- Postoji jedno pravilo u operi. Ako orkestar čuje pjevače, onda je dobra akustika. Isprobali smo akustiku sa klavirom. Sve se čuje, sve nijanse mogu doći do izražaja. Mi smo ti koji se moraju prilagoditi prostoru, kazao je maestro.

- Velika mi je čast nakon 15 godina vratit se u Split, prvi put u opernu produkciju na Peristilu. Jako sam sretan što imam ovako izvrsne kolege jer Verdija ne možete sami iznijeti, trebaju vam kolege s kojima možete pjevati u istom rangu. Jedni druge podupiremo na putu ka uspjehu. Imamo mnogo utakmica u nogama. Don Carlo mi je jedan od najdražih likova jer je rijetko koji lik toliko rastrgan između ljubavi prema ženi i politike. Ne radimo verziju u pet činova gdje Don Carlo slučajno upoznaje u šumi upoznaje Elizabetu koja je obećana njegovu ocu. Svijet mu se urušava jer će ženu koju najviše voli morati gledati na dvoru i oslovljavati s „majko“, a ona će propadati u braku bez ljubavi s njegovim ocem. Don Carlo je rastrgan između ljubavi, odnosa otac-sin i politike. Znamo da Schiller možda nije uzeo u obzir da je Don Carlo bio blago mentalno retardirana osoba i imao jako težak život, no taj je hendikep u svojoj drami opisao unutarnjom rastrganošću koja nije daleko od istine, detaljno je objasnio svoju ulogu Don Carla nacionalni prvak, tenor Tomislav Mužek.

08.07.2026. Split - Konferencija za medije povodom otvorenja 72. Splitskog ljeta i premijere opere "Don Carlo" Giuseppea Verdija. Marina Kuzmanic Petres, Simon Krecic, Frano Igor Barovic, Bozo Zupic, Pere Eranovic, Goran Golovko, Ivica Cikes, Katarina Kikic Maric i Tomislav Muzek Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Mezzosopranistica Martina Mikelić koja je upravo sa splitskim teatrom sklopila ugovor o radu, u operi Don Carlos pjevat će Eboli kojom će obilježiti 20 godina karijere.



- Eboli je jedini karakter koji prolazi potpuni vlak smrti, od prpošnosti i koketnosti preko ljubomore pa čak i nekakve zloće, koja je samo posljedica očaja koji izludi čovjeka. To je jako težak zadatak, ali kolege su fantastični, naglasila je Martina Mikelić.

Katarina Kikić Marić pjevala je u Don Carlosu kojeg je Goran Golovko postavio prije sedam godina u Sarajevu. I na Peristilu će nastupit u ulozi Elizabette, ali radi se o potpuno drugačijem čitanju Verdija.



- Elizabettu sada gledam novim očima. U ono doba dužnost je bila ispred ljubavi. Na trenutke je bilo teško u sebi pronaći način na koji se ona slama i priznaje svoju ljubav, uz svijest da je vladarici najvažnija dužnost, u čije se okvire teško vraća. Nadam se da ću je uspjeti dočarati glasom i emocijama, kazala je Kikić Marić.

Nakon Aide i Tosce, na Peristilu će kao Rodrigo debitirati Grga Peroš koji veli da je riječ o gotovo svetom liku, figuri jako lojalnoj koja povezuje sve elemente. U ovogodišnjim izvedbama ove opere pjevat će i v.d. intendant HNK Split bas Božo Župić koji je u Don Carlosu nastupio i prije 18 godina, u režiji Petra Selema.



- Split ima pravo na najbolje. Ovo djelo Peristil zaslužuje. Kad sam došao na ovu funkciju rekao sam da treba raditi ozbiljno i Splitu vratiti operu. Don Carla smo sastavili od najboljih hrvatskih pjevača, naglasio je Božo Župić, v.d. intendanta.