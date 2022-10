Ansambl cijeni autoritet, no samo ako je u službi prenošenja znanja

Mladi dirigent Jurica Petar Petrač od srpnja je novi glazbeni voditelj-dirigent Lada. Prije godinu dana magistrirao je zborsko dirigiranje, a još 2009. glazbenu teoriju na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Dugogodišnji je voditelj zbora Cantores Sancti Marci, a odnedavno vodi i Cesarice. Ansambl Lado večeras će u Lisinskom održati cjelovečernji plesni koncert u organizaciji Večernjeg lista, i to pred rasprodanom dvoranom.

Lani ste završili dirigiranje na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji, a na diplomskom ste koncertu dirigirali Bachovu Muku po Marku. Kako to da ste sada svoj profesionalni put odlučili nastaviti u Ladu koji njeguje tradicijsku glazbu?

Širokih sam glazbenih interesa i otvoren za različite muzičke žanrove, no svakako bi trebalo napomenuti da moj interes za tradicijsku glazbu postoji oduvijek. Svojevremeno sam i studirao Etnologiju i kulturnu antropologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, no studij glazbene teorije, a zatim i dirigiranja na Muzičkoj akademiji usmjerili su me prvenstveno prema drugim mogućnostima i suradnjama.

Lado je već desetljećima, zaslugom prvenstveno vašeg prethodnika Bojana Pogrmilovića i odličan zborski ansambl koji posebno emotivno njeguje sakralni repertoar. Koje ćete novosti vi uvesti u Ladov repertoar?

Ansambl Lado ove godine broji 73 godine postojanja i zaista, njime su uz Bojana Pogrmilovića prošla mnoga eminentna imena - Emil Cossetto, Dinko Fio, Božo Potočnik, Tomislav Uhlik itd. i svaki od njih ostavio je na ansamblu velik trag. Govoreći o sakralnoj glazbi, važan i trajan trag kao dirigent, ali i kao autor ostavio je Dražen Kurilovčan. Riječ je o dva Porinom nagrađena albuma: "Raspelo - korizma kajkavskih krajeva" i "O, Isuse, daj mi suze - korizmeni napjevi Slavonije, Baranje, Bačke i Srijema". Ovaj potonji uz Kurilovčana potpisuje i trenutačni umjetnički voditelj, Krunoslav Šokac. Lado je ansambl koji njeguje tradiciju, ali ide i ukorak s današnjim vremenom čemu svjedoče i razni projekti. Ove godine realizirana je suradnja s Bornom Šercarom te je objavljen i nosač zvuka "Untamed", a koncertom u Tvornici kulture u ožujku obilježeno je 20 godina projekta Lado Electro. Početkom listopada imali smo priliku slušati u KDVL-u projekt Sudar tradicija u kojem su se jedni od najljepših tradicijskih napjeva i obrada susreli s Jazz orkestrom HRT-a te sa Sudar Percussion ansamblom. Očuvanje tradicije, ali i otkrivanje i razvijanje mogućnosti ansambla moj je prioritet.

U prethodnom razdoblju Lado je odlično surađivao npr. s Joškom Ćaletom i Draženom Kurilovčanom. Hoćete li nastaviti tu suradnju?

Već sam spomenuo Dražena Kurilovčana kao dugogodišnjeg dirigenta, a suradnja s njim i Joškom Ćaletom kao dugogodišnjim vanjskim suradnikom rezultirala je ove godine nagradom Porin i za prvi Ladov album hrvatskih uskrsnih pučkih popijevki "Veliko je sad veselje". Raznolikost naše tradicijske glazbe pruža upravo mogućnosti za različite suradnje i podrobna istraživanja hrvatske baštine. Već sam imao prilike osobno surađivati s Joškom Ćaletom, a vjerujem da će nadolazeće vrijeme iznjedriti i daljnje suradnje.

Lado je odličan kolektiv, ali ima i vrsne pjevače soliste. Hoćete li vi, koji i sami imate i pjevačkih iskustava, tim solistima dati više prostora na Ladovim koncertima?

Pri vlastitom otkrivanju i razvijanju potencijala ansambla naglasak je upravo na vokalnom izričaju. Ansambl ima zaista bogatu i raznoliku paletu boja glasova pjevača plesača, no naravno da će sam koncept i program koncerta odrediti određenu zastupljenost i raspored pojedinog solista. Zastupljenost solista bila je izražena i na vokalno-instrumentalnom koncertu u sklopu izvrsno prihvaćenog, od ansambla i publike, 2. festivala Lado na Mažurancu. Festival je pokrenut inicijativom ravnateljice Ileane Jurin Bakotić, a ansambl je otvorio svoja vrata za različite edukativne radionice – ples, tekstilno rukotvorstvo, prezentacije tradicijskih glazbala, bogatog fundusa narodnih nošnji te ujedno razvio suradnje s drugim institucijama, domaćim i inozemnim glazbenicima. Uz plesni koncert, onaj vokalno-instrumentalni bio je usmjeren na vokalni izričaj europskih naroda, a imali smo priliku čuti već publici poznate soliste te neke novije, mlađe nade Lada.

Što će biti s Ladovim ženskim i vokalnim ansamblima kao što su to Ladarice, vokalisti Lada...?

Po svom službenom formalnom ustroju, ansambl Lado sastoji se od tri izvođačka tijela – Ladarica, vokalista Lada te orkestra Lada – koja djeluju zajedno, ali i samostalno. Sva tri ansambla redovito imaju i izvrsne samostalne koncerte, nastupe i gostovanja te se takve aktivnosti očekuju i u budućnosti. U današnje vrijeme društvenih mreža dovoljno je pratiti profil ansambla Lado kako ne biste propustili upravo neke od tih sjajnih izvedbi!

Vi ste već dulje vrijeme na čelu Oratorijskog zbora Cantores sancti Marci, a vodite i klapu Cesarice. Hoćete li nastaviti s tim angažmanima i nakon preuzimanja Lada?

Oratorijsko društvo sv. Marka obilježilo je prošle godine stogodišnjicu svojeg osnutka, dok će se iduće godine navršiti 12 godina moga dirigentskog rada u Zboru Cantores sancti Marci. Iza nas su brojni koncerti, priznanja, međunarodne nagrade i turneje, a njegovanje klasične zborske glazbene baštine uz program ansambla Lado odličan je spoj. Jedna tradicija apsolutno obogaćuje i razvija u mojem radu onu drugu. Klapa Cesarice također je relativno novija priča u mojem profesionalnom životu, ali isto tako Cesarice iduće godine slave i 30 godina (klapa Cesarice i ansambl Lado inače dijele i ''rođendan'', to je već znakovito!). Vjerujem da se uz dobru organizaciju i predanost poslu može sve, a ne bih htio izostaviti i svoj daljnji angažman kao profesora u Glazbenoj školi Blagoja Berse, koja je i uvelike zaslužna za to gdje se trenutačno nalazim.

Foto: Matija Habljak/Pixsell Lado se sastoji od tri izvođačka tijela – Ladarica, vokalista Lada te orkestra Lada – koja djeluju zajedno, ali i samostalno. Sva tri ansambla redovito imaju i izvrsne samostalne koncerte te se takve aktivnosti očekuju i u budućnosti

Kakav pristup ansamblu imate kao dirigent? Autoritativan ili prijateljski?

Smatram da jedno ne treba isključivati drugo. Svaki ansambl cijeni autoritet, no podrazumijeva se da on obuhvaća znanje koje prenosi, način na koji ga prenosi i komunicira te da nadasve nadahnjuje i razvija mogućnosti ansambla. Bez zadrške mogu reći da je rad s Ladom, od izvođačkog do upravnog dijela, istodobno poticajan i kreativan te da s radošću svaki dan idem na svoje novo radno mjesto.