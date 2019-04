Vratio se Kaltenberg: Najveću popularnost imao je na jugu

Nakon 25 godina u Hrvatsku se vratio Kaltenberg. Odnosno, u Kukuljanovu pokraj Rijeke otvoren je pogon s pripadajućim restoranom kojemu je zadaća obnoviti popularnost koju su ova bavarska piva imala 90-tih godina posebice na jugu Hrvatske.

U doba kada su se proizvodila u Jadranskoj pivovari piva Kaltenberg imala su status kao da su domaća. No, poslovna odluka Laške pivovare koja je kupila Jadransku dovela je praktično do nestanka Kaltenberga s Hrvatskog tržišta. Sve do prošle godine kada je kompletiran pogon kapaciteta 30-50 tisuća hektolitara godišnje te Ludwig’s Gastro Pub, restoran naslonjen na pivovaru koji je već dobio svoj prostor u publikacijama koje se bave interijerima. Jer, kako smo se uvjerili pri posjetu pivovari u Kukuljanovu, riječ je o doista sretnom spoju vintage industrijskog dizajna.

Nekad bili broj jedan

Lokal ima 150 sjedećih mjesta, na točionicima nudi Kaltenberg, ali i piva austrijskog Hirtera čiji je distributer za Hrvatsku upravo Kaltenberg Adria. Investicija vrijedi deset milijuna eura, kako nam je rekao direktor Kaltenberg Adrije Gordan Putanec, trenutno u pogonu i restoranu smještenima na zemljištu površine 10.000 m2, radi 55 ljudi.

– Glavna nam je ambicija vratiti se u ulogu velikog igrača u Dalmaciji gdje smo nekada bili pivovara broj jedan, a slične su ambicije i za ostatak juga Hrvatske. Zato smo se odlučili i na pokretanje proizvodnje prvog riječkog piva Tars kojim želimo konkurirati mainstram pivovarama. Okosnica su naše ponude piva pravljenog po originalnim receptima iz matične pivovare, onda je tu i pšenično Kaltenberg Hefeweissbier. Predstavili smo i Ludwig’s Session kojim želimo konkurirati craft segmentu. Želim istaknuti kako je voda iz Rječine doista odlična i čini naše pivo kvalitetnijim – rekao je Putanec naglašavajući kako se Kaltenbergovo lagersko pivo proizvodi po bavarskom zakonu o čistoći piva, Reinheitsgebotu donesenom još 1516. godine.

Uz to, novinari u obilasku pogona u Kukuljanovu doznali su i kako će tamo proizvedena piva upoznati i kupci iz Italije, Grčke te Bosne i Hercegovine. Svakako je vrijedna informacija da je ovo jedini i prvi pogon u vlasništvu Kaltenberga izvan Bavarske. To se pivo prodaje u 20-ak zemalja, ali svuda se proizvode po licenciji, osim u Kukuljanovu. Da bi Pils, Konig Ludwig Dunkel i Hefeweissbier bili sasvim u skladu s originalnim receptima brine se Sebastian bauer, glavni pivar koji je upravo iz – Bavarske. Vodeći su ljudi pivovare ipak domaći. Inače, Kaltenberg je brend u vlasništvu tvrtke König Ludwig International koja ima više od 30 godina iskustva u proizvodnji piva, kreiranju znanja i licenciranju brendova. Tvrtkom upravlja Njegovo Kraljevsko Visočanstvo princ Luitpold od Bavarske, član bavarske kraljevske obitelji Wittelsbach. Isplati se doći u Kukuljanovo i posjetiti Ludwig’s Gastro Pub.

Među najvećim investicijama

U odlično uređenom interijeru, kojim dominira velika staklena stijena površine 90 kvadrata iza koje se vidi pogon, nudi dobru ponudu hrane po dobrim cijenama. Interijer je oblikovan različitim tehnikama, prevladavaju materijali poput drva, metala, mikrobetona, stakla, tekstila. Uočit ćete vjerojatno i veliku tapetu na kojoj je lik kralja Ludwiga od Bavarske po kojem je pivnica i dobila ime. Primjerice, probali smo perece i čips koji se proizvode na licu mjesta. U sklopu je objekta i pivski dućan u kojem se mogu kupiti proizvodi pivovare, a koji je također i ishodišna točka za obilazak pivovare.

Ambicija Kaltenberg Adrije također nije nikakva tajna, u tri do pet godina žele postati najprofitabilnija pivovara srednje veličine u Hrvatskoj s EBIT maržom većom od 20 posto, čime bi se opravdala jedna od najviših investicija u pivarstvo u nas posljednjih godina.