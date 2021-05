Važno je iskustvo i znanje podijeliti sa ženama na karijernoj prekretnici

Kako predstaviti sebe i svoje usluge u najboljem svjetlu, kako najbolje iskoristiti poslovnu priliku te što je točno konverzacijska agilnost? Odgovore na te pitanja te brojne savjete sudionicima projekta “Mentorstvo kao oblik networkinga među ženama” dala je komunikacijska stručnjakinja Ana Šimunović. Ona je predavanje održala prekjučer na četvrtom susretu mentorica i mentijki u Smaragdnoj dvorani Hotela Esplanade, a koje su okupljene u sklopu ovog jedinstvenog projekta koji se već treću godinu održava u suradnji s Večernjim listom.

Pokrenula ga je urednica magazina Zaposlena Ana Gruden, a riječ je o programu koji povezuje uspješne poslovne žene koje u statusu mentorica usmjeravaju i savjetuju odabrane kandidatkinje, odnosno mentijke, većinom mlade poduzetnice te također uspješne poslovne žene koje se žele dodatno usavršavati. Jedna od mentorica je upravo Ana Šimunović, međunarodno certificirana komunikacijska savjetnica i edukatorica te autorica modela konverzacijska agilnost. Ona se već drugu godinu zaredom odazvala projektu kako bi svojim savjetima pomogla nekome što je, kako kaže, uistinu ispunjava.

ANA ŠIMUNOVIĆ, komunikacijska savjetnica i edukatorica – Proces je to koji ne obogaćuje samo mentijke nego i mentorice. Meni osobno jako puno znači što imam priliku svojim znanjem i iskustvom pomoći nekoj ženi koja je trenutno na karijernoj prekretnici. To me ispunjava i motivira te već drugu godinu zaredom imam izvrsnu suradnju sa svojoj mentijkom – kaže Ana Šimunović.

Njezin je poziv upravo pomaganje u usavršavanju javnih i medijskih nastupa te stjecanju vještina uvjerljivog komuniciranja te učinkovitog vođenja ljudi kroz sve komunikacijske procese.

Umrežavanje svih sa svima

Održala je na stotine edukacija, radionica, treninga, savjetovanja i predavanja, a ove je godine u sklopu projekta mentorica Oliveri Skočić iz Petrinje koja je otvorila tvrtku za knjigovodstveni-računovodstvene usluge. Ističe kako joj je dala mnoge savjete o komunikaciji s klijentima, odnosno kako da predstavi sebe i svoje usluge. Mentorice i mentijke će u sklopu programa raditi do lipnja.

– Ove godine najviše do sada i to unatoč pandemiji do izražaja je došlo umrežavanje mentorica i mentijki bez obzira na prvotne parove. One su se sve međusobno jako dobro upoznale, a ove godine imamo i jednu novost, a to je naša tajanstvena mentorica koja radi s tri mentijke i na zadnjem susretu ćemo otkriti detalje o tom projektu kao i njegove rezultate – objašnjava organizatorica programa Ana Gruden koja ističe kako je važno da odmah na početku i mentorice i mentijke osvijeste koji su njihovi ciljevi.

– Cilj ovog programa, osim samog mentorstva, su i naša zajednička druženja s ciljem umrežavanja te organizacija edukacija i predavanja koja su zanimljiva i mentoricama i mentijkama kako bi dobile znanja koja mogu primijeniti u poslu – kaže Ana Gruden, Ističe kako se često i mentorice iznenade koliko one nauče te koliko se njima promijeni perspektiva. Također, sve sudionice osvijeste važnost mentorstva.

– Već smo na prvom sastanku našim mentijkama dali zadatak da po završetku programa iskustvo koje su stekle prenesu na nekog drugog. Tu se ne radi o nekom konkretnom projektu već o dizanju svijesti o važnosti mentoriranja i dijeljenja znanja. Svi možemo nešto od nekoga naučiti, ali i mi možemo naučiti nekoga nečemu – zaključuje Ana Gruden.

Izlazak iz zone komfora

S time se slaže i Marina Suić Pastula, jedna od mentijki, pravnica s iskustvom rada u odvjetništvu te u banci.

– Odlučila sam izaći iz svoje zone komfora te sam osmislila jednu ideju koja uopće nema veze s mojom strukom. Odlučila sam se okušati u poduzetništvu, a radi se o jednom kreativnom projektu za djecu. Stoga sam se prijavila na ovaj program, kako bih čula iskustva drugih žena, prije svega poduzetnica. Također, jako mi se sviđa ideja umrežavanja jer smatram da je znanje najmoćnije kada se dijeli – kaže M. Suić Pastula. Mentorica joj je Marica Dusper iz Zagrebačkog holdinga, a drugo mišljenje dobila je i od tajanstvene mentorice s kojom također surađuje.

– Ovo nije program u kojem se nekog nadzire, provjerava ili kritizira nego upravo suprotno, sudionicama se daje vjetar u leđa. Meni je mentorica velika podrška iako je moja poduzetnička ideja na početku. Izrazito sam motivirana da se ideja realizira – zaključuje Marina Suić Pastula.