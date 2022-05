U potrazi ste za poslom? Zaposlenike traže Valamar Riviera, Croatia osiguranje, Strabag BRVZ...

Iskoristite svoje znanje i vještine te pronađite posao po vašoj mjeri. U suradnji s portalom posao.hr donosimo izdvojenu ponudu aktualnih poslova za ovaj tjedan. Prijavite se i sretno!

ĐURO ĐAKOVIĆ Strojna obrada društvo s ograničenom odgovornošću zapošljava na radno mjesto Strojobravar/strojobravarica. Mjesto rada Slavonski Brod. Potrebno poznavanje osnova informatike excel i osnove korištenja računala u Windows okruženju. Prijave poslati putem linka najkasnije do 31.05.2022.

CROATIA osiguranje d.d. zapošljava više djelatnika na radnom mjestu Zastupnik / zastupnica u osiguranju. Mjesto rada Vukovar. Potpune prijave poslati putem linka do 15.05.2022.

TOMO AND MICE j.d.o.o. za usluge i trgovinu zapošljava više osoba na radnom mjestu Konobar/konobarica. Mjesto rada Sisak. Potpune prijave poslati putem linka do 23.05.2022.

Lead Me Media zapošljava na radnom mjestu Telefonski agent na engleskom jeziku (m/ž). Mjesto rada Zagreb - Importanne Gallerija. Osnovna plaća od 7.000 kn plus visoke provizije za sve zaposlenike. Atraktivni bonusi i nagrade za dnevne, tjedne i mjesečne ciljeve. Potpune prijave poslati putem linka do 17.05.2022.

TELEMAX d.o.o. za trgovinu i telekomunikacijske usluge zapošljava više osoba na radnom mjestu Prodavač / prodavačica. Mjesto rada Hvar. Prijave poslati ovdje do 31.05.2022.

Strabag BRVZ d.o.o. za usluge traži osobu za rad na radnom mjestu Mitarbeiterin / Mitarbeiter IT-Servicedesk (m/w). Mjesto rada Zagreb. Prijave poslati ovdje do 28.05.2022.

Metro Cash & Carry d.o.o. zapošljava na poziciji Sezonski radnik u trgovini (m/ž). Mjesto rada Dubrovnik. Osiguran smještaj kako bi se olakšala prilagodba. Mogućnost stalnog zaposlenja. Prijavu izvršiti do 15.05.2022. na linku.

Valamar Riviera d.d. zapošljava na poziciji Kuhar u Makarskoj. Poželjno dvije godine radnog iskustva. Prijavite se se putem linka za prijavu do 14.05.2022.

Tifon d.o.o. zapošljava na radnom mjestu Gastro prodavač / Prodavač (m/ž) u Koprivnici. Ukoliko ste osoba koja voli izazove i odgovarate navedenim zahtjevima radnog mjesta, molimo da se do 26.05.2022. prijavite putem linka za brzu prijavu.

Mamut Fortis d.o.o. / Arena traži djelatnika na radnom mjestu Operater / Blagajnik u kladionici (m/ž). Mjesto rada Šibenik. Prijave poslati ovdje najkasnije do 15.05.2022.

Nadamo se da vam je nešto od ove ponude bilo zanimljivo, a ako nije ostatak bogate ponude oglasa za posao u Hrvatskoj i inozemstvu pronađite na portalu posao.hr. Želimo vam sreću prilikom prijave!