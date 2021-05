U potrazi ste za novim radnim mjestom? Pogledajte koja se nude ovog tjedna

U suradnji s portalom posao.hr donosimo izdvojenu ponudu najboljih poslova ovaj tjedan.

Unitedprint.com zapošljava direktora poslovanja za područje Hrvatske (m/ž). Prijave su otvorene do 16.6. Uvjeti su iskustvo u vanjskoj prodaji u proizvodnom poduzeću te dokazano ostvareni prodajni ciljevi u dinamičnom okruženju. Očekuje se sposobnost komunikacije s ciljnim skupinama na različitim razinama te dobro razumijevanje e-trgovine i digitalnih proizvoda. Velika je prednost iskustvo u tiskari ili medijima. Prijavite se.

CWS-boco d.o.o. traži prodajnog predstavnika specijalista za područje higijenskih rješenja (m/ž). Rad se odvija na području Hrvatske, a aplicirati možete do 25.5. Uvjeti su minimalno srednja stručna sprema, vozačka dozvola B kategorije te dobro znanje engleskog jezika. Traži se poznavanje tržišta u području higijene, HORECA, industrije ili slično te iskustvo u terenskoj prodaji. Od kandidata se očekuje ljubav prema prodaji i stavljanje kupca na prvo mjesto. Aplicirajte.

Keindl sport trgovina d.o.o. zapošljava specijalista digitalnog marketinga (m/ž) u Zagrebu. Prijave se zaprimaju do 25.5. Od kandidata se ičekuju kreativnost, poznavanje sportske industrije, radno iskustvo na sličnim poslovima, odlično znanje engleskog jezika u govoru i pismu te komunikacijske vještine u pisanju i verbalnom izražavanju. Poslodavac nudi rad u ugodnom i dinamičnom okruženju, mogućnost stalnog učenja i napredovanja te rad s najmodernijih alatima. Prijavite se ovdje.

SmartIS d.o.o. traži pojačanje na pozicijama: Business development manager (m/ž), Atlassian / Jira ITSM Consultant (junior/senior) (m/ž) i poslovni asistent (m/ž). Lokacija rada je Zagreb, a prijave su otvorene do 28.5. Poslodavac nudi odlične radne uvjete u organiziranom i opuštenom okruženju, upoznavanje i rad s najnovijim tehnologijama, profesionalni razvoj te mogućnost napredovanja i osobnog razvoja. Prijavite se.

Falkensteiner zapošljava u Zadru na poziciji agent u rezervacijskom centru (m/ž). Prijave su otvorene do 10.6. Od kandidata se očekuju minimalno dvije do tri godine radnog iskustva, poznavanje MS Office-a, aktivno poznavanje stranih jezika u govoru i pismu, komunikativnost, fleksibilnost, dinamičnost, kreativnost, ljubaznost i motiviranost. Posao obuhvaća odgovaranje na telefonske i pismene upite i rezervacije te kontakt s gostima. Prijavite se.

Ordinacija dentalne medicine Mladen Frntić dr.med. traži voditelja tima call centra u dentalnoj ordinaciji (m/ž) u Zagrebu. Prijave se zaprimaju do 25.5. Posao podrazumijeva izravnu odgovornost za upravljanje kvalitetom i učinkovitošću svog tima, aktivnosti dnevno usmjerene na učinkovito vođenje i upravljanje timom agenata, dodjeljivanje ciljeva i zadataka, praćenje i vrednovanje rada agenata i slično. Poslodavac pruža konkurentnu plaću, mogućnost stalnog zaposlenja, dinamično radno okruženje te mogućnost napredovanja. Prijavite se putem linka.

Rufus usluge d.o.o. zapošljava na pozicijama Salesman Pre-Owned IVECO OK Trucks (m/ž) i Sales Administration – IVECO OK Trucks (m/ž). Mjesto rada je Slavonski Brod, a prijave su otvorene do 5.6. Poslodavac omogućuje educiranje, treninge i razvoj. Potrebno je iskustvo u prodaji i dobro relevantnog tržišta. Prijavite se ovdje.

Karlovačka banka d.d. zapošljava na poziciji voditelj poslovnog odnosa poduzetničkog bankarstva (m/ž) u Zagrebu. Prijave se zaprimaju najkasnije do 25.5. Posao podrazumijeva samostalno vođenje poslovnog odnosa s klijentima poduzetničkog bankarstva, upravljanje portfeljem postojećih klijenata, uspostavljanje, održavanje i usavršavanje poslovnih odnosa s postojećim i potencijalnim klijentima i slično. Potrebna je visoka stručna sprema ekonomske struke, najmanje tri godine iskustva, izvrsno poznavanje financijske analize te dobre komunikacijske, pregovaračke i prodajne vještine. Aplicirajte.

MTS online d.o.o. traži pojačanja na pozicijama specijalist korisničke podrške sa znanjem stranog jezika (m/ž), PHP developer (m/ž) i App developer (m/ž). Lokacije rada su Varaždin i Jalkovec, a prijaviti se možete najkasnije do 9.6. Od kandidata se očekuju srednja, odnosno visoka stručna sprema, minimalno dvije godine iskustva te znanje njemačkog jezika. Poslodavac nudi mogućnost rada na neodređeno, priliku za usavršavanjem stranog jezika s izvornim govornicima, rad u ugodnoj atmosferi. Prijavite se.

Ferotehna d.o.o. zapošljava na poziciji knjigovođa za administrativno-knjigovodstvene poslove (m/ž). Mjesto rada je Škrljevo, a prijaviti se možete do 24.5. Potrebna je minimalno srednja stručna sprema te iskustvo u radu. Prednost donosi poznavanje rada u Pantheonu. Aplicirajte putem linka.

Bogatu ponudu poslova pronađite na portalu posao.hr. Sretno u pronalaženju posla.