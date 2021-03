U novoj epizodi Raiffeisen Future Boosta saznajte kako je Nikola Škorić osnutkom tvrtke Electrocoin započeo revoluciju u industriji plaćanja

Nakon prvog čovjeka hrvatskog skijanja i osnivača jedne od najuspješnijih hrvatskih IT kompanija, u trećoj epizodi Raiffeisen Future Boost serijala, voditelj Ivan Šarić ugostit će još jednoga od najpoznatijih domaćih poduzetnika koji će mu pomoći razjasniti pojmove vezane uz financije i mirovine te potaknuti gledatelje da na vrijeme razmišljaju o svojoj financijskoj budućnosti.

Prošle su godine gosti serijala bili poznati ekonomisti, a u novoj proljetnoj sezoni se o financijama educiramo kroz razgovore sa stručnjacima iz raznih sfera poslovanja. Neki od najistaknutijih pojedinaca hrvatskog biznisa otkrit će nam koliko su važne financijske odluke koje donosimo kroz život te demonstrirati vlastito poznavanje financijske pismenosti u formi zabavnog kviza.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Šarićev treći gost Nikola Škorić ostvario je zavidnu karijeru u području kriptovaluta i blockchain tehnologije te je domaćoj zajednici najpoznatiji kao osnivač prve hrvatske Bitcoin mjenjačnice. No njegovi su interesi mnogo širi, od mlađih dana u kojima je htio biti nuklearni fizičar, do malo starijih kada je to zaista i ostvario, preko dva fakuteta koja je upisao, FER i Filozofski, do zainteresiranosti za brojne društvene i političke teme. Diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike i računalstva na temu kriptoanalize te su mu kriptovalute s tehničke strane oduvijek bile zanimljive, no nije se odvažio na ulaganje sve do 2013. Zatim je 2014. pogurao kriptovalute u mainstream i započeo revoluciju u industriji plaćanja osnutkom tvrtke Electocoin, koja je prošle godine proglašena najbrže rastućom hrvatskom tvrtkom. Od samog osnutka tvrtka eksponencijalno raste, a promet im se u odnosu na prošlu godinu povećao s 260 na više od 330 milijuna kuna godišnje.

Foto: Igor Kralj/Pixsell

Kako je došao na ideju otvaranja Bitcoin mjenjačnice, koliko je morao unaprijediti vlastitu financijsku pismenost da bi posložio cjelokupan proces, što misli o ljudima koji ulaze u kredite kako bi kupili kriptovalute nadajući se brzoj zaradi te koliko smatra važnim ulaganje u mirovinu samo su neka od pitanja kojih će se Ivan Šarić dotaknuti s gostom Nikolom Škorićem u trećoj epizodi.

Ne propustite pogledati novu epizodu Raiffeisen Future Boost serijala na Večernji TV-u u srijedu 10. ožujka u 12:00 sati na vecernji.hr, Youtube kanalu Večernjeg lista i Facebook stranicama Večernjeg lista. Ukoliko ste propustili prijašnje epizode, također ih možete pronaći na istim kanalima.

Sadržaj nastao u suradnji s Raiffeisen mirovinskim fondovima.