U Londonu Uberu nisu produžili licencu za prijevoz

Uber je izgubio dozvolu za rad u Londonu jer je tamošnje nadzorno tijelo Transport for London (TfL) otkrilo kako su 14.000 naručenih vožnji putem Ubera bile bez dovoljno sigurnosti za putnika.

Uber je bio na probnom periodu koju mu je TfL propisao od rujna zbog više uočenih nepravilnosti od kojih je neosiguranost bila najveća i najuočljivija. Kompanija nije udovoljila postavljenim zahtjevima te joj na kraju probnog perioda nije produžena licenca za obavljanje prijevoza na području Londona.

Dozvola uskraćena i 2017.

– Riječ je “šabloni nepravilnosti” u koje spada i nekoliko prekršaja koji u opasnost stavljaju Uberove putnike. Unatoč udovoljenju nekih zahtjeva, TfL nema povjerenja da se slične nepravilnost neće događati u budućnosti, te je zaključeno kako Uber nije sposoban obavljati djelatnost – stoji u priopćenju londonskog nadzornog organa. Oni koji putuju u London i navikli su tamo koristiti Uber, ne trebaju očajavati. Ili barem ne odmah. Jer, postoji žalbeni rok od 21 dana u kojem vozači Ubera mogu i dalje raditi sve do donošenja rješenja na podnesenu žalbu. To se, uostalom, podsjeća The Guardian, već i dogodilo kada je TfL povukao dozvolu Uberu u rujnu 2017. godine da bi kompanija uspjela nagovoriti sud da joj dozvolu produži na 15 mjeseci. Transport for London priznaje kako je od tada Uber ostvario pozitivne pomake ali su ostale neke rezerve, poput nekih sigurnosnih propusta u aplikaciji.

Taj je sigurnosni propust uzrokovao je da je obavljeno barem 14.000 vožnji u kojima je putnika koji je naručio vožnju – pokupio neki drugi, neovlašteni vozač. Tako ispada, navodi se u obrazloženju da su te vožnje bile neosigurane. Također, vozači kojima je dozvola bila povučena mogli su ponovo napraviti profil u aplikaciji i opet odgovoriti na naručene vožnje. TfL navodi kako su zbog propusta ti neovlašteni vozači mogli postaviti na profile ovlaštenih vozača svoje fotografije i na taj način se praktično lažno predstaviti. Zadnji je takav slučaj prijavljen prije tri tjedna. Neke od tih vožnji realizirali su vozači čije su dozvole bile povučene, među njima i jedan koji je upozoren zbog distribuiranja neprikladnih fotografija djece.

Provjera identiteta vozača

Uberov regionalni direktor potvrđuje da će se žaliti na odluku.

– TfL je pogriješio, odluka je neobična i pogrešna. Žalit ćemo se. Iz temelja smo promijenili naše poslovanje u zadnje dvije godine te smo poboljšali sigurnost – rekao je Jamie Heywood čelni čovjek kompanije za sjevernu i istočnu Europu. Istaknuo je kako su u dva posljednja mjeseca provjerili svakog vozača u Londonu i još postrožili uvjete.

– Imamo robustan sustav provjere identiteta vozača te ćemo uskoro predstaviti i novi sustav za provjeru crta lica za koji vjerujemo da je prvi takav u Londonu kada se radi o taksi službama – rekao je Heywood.

Ovo je za Uber ozbiljan udarac jer se radi o jednom od pet svjetskih gradova, tu su još New York, Los Angeles, San Francisco i Sao Paulo, koji zajedno čine gotovo četvrtinu vožnji koje je Uber ostvario u svijetu prošle godine. I zbog toga je Uber nastojao ostvariti petogodišnju licencu kako bi njegovih 45.000 londonskih vozača moglo nastaviti s radom. Čini se i da su Uberu male šanse u žalbi. Odluku je podržao i londonski gradonačelnik Sadiq Khan. Protiv je sindikat koji je zabrinut za vozače koji bi mogli ostati bez posla.